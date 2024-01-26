20 Kasım 2022 tarihinden sonra 40 gün boyunca yazılarımla sizlerle buluşmuştum. O tarihten bugüne markamıza yapılan haksız ama organize işlere son vermek için ben ve arkadaşlarım gece/ gündüz çalıştık. Ocak 2023’de yerimi asıl sahibi olan yazı işleri ve yazarlara seve seve bırakmıştım. Sonrasında gün be gün başarımız devam etti. Kurulduğu ilk günden beri ilkeleri olan bir yayın olduk. 43 yıldır saygılı, doğru, dürüst gazetecilik yaparak piyasadaki yerimizi koruduk.

Bugün size son defa yazıyorum. DÜNYA Gazetesi’nin değerli yöneticileri ve çalışanları ile Nezih Demirkent’ten devraldığımız gemiyi başarı ile limana ulaştırdık. DÜNYA markası bundan sonra büyüyerek yoluna devam edecek. Nezih Bey kurduğu markasını hep büyütmeyi hedefledi. Dünya çapındaki ekonomi gazetecilerini Türkiye’de defalarca ağırladı.

DÜNYA Gazetesi yeni sahibi Umut Güner ile yine Nezih Demirkent ilkelerine sadık kalarak, siz kıymetli okuyucularının teveccühleri ile daha da büyüyecek ve ilerleyecek. DÜNYA Gazetesi yalan söylemez, yanlış yapmaz, spekülasyonla hiç işi olmaz. Bu saygıyı hiç kaybetmeden yaşadık. Yazarlarımız muhabir arkadaşlarımız asla maddi hiçbir davaya karışmadılar. Türkiye’deki yazı işleri kadroları içinde sonuna kadar özverili çalışan başka bir gazete olmamıştır.

Biz hepimiz Demirkent okulunda yetiştik. Sadece ilkelerimiz için yaşadık. Bu markayı devrederken de bu hassasiyetin üzerinde çok durdum. Bu inceliği koruyabilmek için çabaladım. Umut Güner ile tanışır tanışmaz gazeteniz DÜNYA’yı emanet edeceğim başka bir arayışta bulunmadım. Süregelen görüşmeleri de bitirdim.

Kendisinin DÜNYA Gazetesi’ne aynı ilkelerle yol aldıracağına inancım sonsuz. Çalışan personelimizin hiçbiri, işsiz kalmadı ki bu medya âleminde çok mühimdir. Nezih Bey’in hassasiyetidir. Kendisinin yöneticilerimize, markamıza ve şahsıma yaklaşımı benim için her şeyden daha mühimdi. Şimdi gönlüm rahat.

Gazeteniz DÜNYA güvenli ellerde… Sizlerle her sabah buluşmaya ve iş dünyasının güçlü sesi olmaya devam edecek. Babamın kaybının üzerinden geçen 23 senede tek hedefimin DÜNYA’yı yaşatmak olduğu bir süreci bitirdim.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki; içimdeki burukluk sevinçle yer değiştirdi. Kurucumuz, babam Nezih Demirkent’in bazı hasletleri vardı. Bunlardan bir tanesi vakıf kurmaktı. Bunu 5 senedir şerefle sürdürdük ve sınırlı sayıda da olsa ihtiyaç sahibi kız çocuklarımıza elimizi uzattık. Tahsil hayatlarına yardımcı olduk.

Türkiye’nin saygıdeğer birçok iş insanı yönetim kurulumuzda titizlikle bize yardımcı oldular. Nezih Demirkent, ilkeleriyle DÜNYA Gazetesi’nde yaşamaya devam ederken ben de Demirkent adını vakfımız ile sonsuza dek yaşatacağım. Yolun açık, ömrün uzun olsun DÜNYA’m