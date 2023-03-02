“Zor günler; iyi ve kötüyü ayıklamak için var...”

1981 yılının 11 Aralık günü Nezih Demirkent, Hürriyet Gazetesi’nden eve kolilerle döndü. Bugünkü gibi aklımda; ailemizde sessiz bir deprem oluyor, herkes birini yitirmişçesine üzgün, sinirli, kırgın, kızgın davranışlar sergiliyordu. Babam büyük bir sabır gösteriyor, nerdeyse hiç konuşmuyordu. Akşam sessiz geçen yemek saati sanki bizi sarmalıyor ama acımızı dindirmiyordu. Yıllarca emek verilmiş, gece/gündüz mesai yapılmış odasından, arkadaşlarından kopmak zordu. Bu ayrılık şekil olarak biraz çirkince olmuştu. Birçok arkadaşının davasına koşmuş mücadelesini vermiş Nezih Demirkent yılgınlık yaşıyordu. Emekli olmamış, hâlâ çalışma aşkı ile yanıp tutuşuyordu. Bunların tamamına şahit olurken kaderin bize biçtiklerinden, gerçekten habersizce sadece yeni doğmuş bebeğime odaklanmaya çalışıyordum. Belki de bilseydim sonrasını, oracıkta birçok şeyden vazgeçmeyi vazife edinirdim.

Hürriyet’ten ayrılırken politik bir gazete olan Dünya Gazetesi (Falih Rıfkı’nın / Bedii Faik’in kurucusu olduğu) ile baş başa kaldık. Nezih Demirkent’in ilk işi gazetenin yüzünü değiştirmek oldu. Sonra kimliğini ekonomi gazetesine çevirerek yayın hayatına başladı. İlk önceleri beyaz kağıt üzerine somon çizgilerle yayınlanan gazete sonrasında uluslararası ekonomi gazetelerinin somon sayfalarına bürünerek Avrupai bir tavır takındı. DÜNYA, 100 yıllık Cumhuriyetin 42 yılına damga vurmuş birçok ulusal ve uluslararası olayların içinde hep var olmuş bir yayın organıdır. 1982 yılından bugüne aralıksız yayın hayatına devam etmiş ve tanıklıklarını, eleştirileri, objektif bir bakış açısıyla sürdürmüştür. 1992 yılında Demirkent ilkelerini gündeme getirerek her zaman bunları içeren, koruyan bir anayasası olmuştur. Tecrübe her şeyimizdir. Yaşadıklarınız bazen ağır da olsa içinden çekip çıkararak okuyucuya fark edemediğini sunmak bizim işimiz olmuştur. Küçük ayrıntıları görmek, incelemek, fark yaratmak birinci işimiz olmuştur. İnsani değerlerimizi unutmayarak hep saygı çerçevesinde yaklaştığımız işlere yer verdik.

DÜNYA bugün 43 yaşına basarken içimizde yeniden daha güçlü bir yaşam sevinci var. Genç ve dinamik kadromuz, bölgelerinde tecrübeli gazeteci çalışanlarımızın haber desteği ile her sabah yeniden doğuyor, gün boyu doğru haberin peşinden koşuyoruz. Tek isteğimiz daha iyi haber yapmak, halkın sesini duyurmak. Biz sadece sakin ve sabırlı çalışıyor adımlarımızı sağlam zeminlere atıyoruz. Yolumuzun uzun olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetimizin bir asrı geride bıraktığı bu yıl bizi, hepimizi yormuş olabilir ama yılmadan üstesinden geleceğiz.

“Zor günler; iyi ve kötüyü ayıklamak için var...”