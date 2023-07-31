ABD, bir resesyon yaşamadan enflasyonu düzeltebilir; işte 3 nedeni

Dylan Scott (Vox yazarı)

ABD ekonomisi iyi görünüyor. "Yumuşak iniş,” yani geçen yıl hızla yükselen enflasyonu durgunluk olmadan kontrol altına alma işi, giderek daha makul görünüyor.

Elbette tüm yapısal eşitsizlikleri büyük ölçüde devam ediyor, ancak ücretler dolgun, işsizlik düştü ve ekonomi hâlâ büyüyor. Federal Rezerv, ABD'nin yakın vadede resesyona gireceğini artık öngörmüyor. Zafer ilan etmek için çok erken.

Enflasyon hala Fed'in istediği kadar düşük değil. Ancak ABD ekonomisi, hem verimli büyüme hem de yavaşlayan enflasyon açısından emsallerinin çoğundan daha iyi performans gösteriyor. Açık olmak gerekirse, iniş hâlâ inişli çıkışlı olabilir. ABD-Çin ticaret gerilimleri alevlenebilir. Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının bankacılık sektöründeki son zayıflıklarını duymamış olabiliriz. Jeopolitik veya doğal bir başka beklenmedik felaket asla göz ardı edilemez.

Ve Washington'daki tıkanıklık, böyle bir şey olursa yanıt vermeyi daha da zorlaştırabilir. Ancak, kısa süre önce Başkan Joe Biden'a ekonomi hakkında bilgi veren ekonomist Dana Peterson'a göre asıl mesele şu: "Resesyonun olasılığı azaldı ve yumuşak iniş olasılığı arttı." Bunun üzerine birkaç ekonomistle görüştüm. ABD’nin resesyona girmemesi için 3 neden öne sürüyorlar.

1) Pandemiye bağlı ekonomik aksamalar ortadan kalktı: 2020 baharında COVID-19 salgınının ekonomiye yolladığı şokun eşi benzeri görülmemişti. Ancak ekonomik aktivite önümüzdeki aylarda toparlansa bile, bu pandemi öncesi ekonomi değildi. Harcama alışkanlıkları değişti. Sol eğilimli Ekonomi Politikası Enstitüsü'nün Başekonomisti Josh Bivens, "Talebin bileşimindeki neredeyse savaş zamanı değişikliği gibi. Bu talebin bir kısmını, küresel tedarik zincirleri COVID nedeniyle çökmekte olan sektörlere itmeye çalıştık” dedi.

2) İşgücü piyasası kademeli olarak normalleşiyor: İş fırsatlarının çokluğu, faiz oranları yükselmeye başlasa bile işsizlikte bir sıçramayı engelledi. Genellikle biri işini kaybettiğinde, harcamalarını kısmak zorunda kalır ve bu da daha fazla yan etki yaratır: Daha az tüketici harcaması, daha fazla işten çıkarmaya yol açar, daha az harcamaya yol açar. Bu nedenle, tarihsel eğilimlere bakarsanız, işsizlik oranı kısa sürede keskin bir şekilde yükselme eğilimindedir. Pandemi sonrası dönemin olağandışı özelliklerinden bazılarıyla desteklenen yumuşak bir iniş görünüyor. Yeterince garip olan diğer bir faktör de övgüyü hak ediyor: Amerikalı tüketici.

3) İnsanlar korkmadı: Ekonomi aslında bir makroorganizma olarak insanlık gibidir. Tüm bireysel alışkanlıklarımız ve beklentilerimiz birbirinden besleniyor, onu yaşamak kadar gerçekliği yaratıyor. Bu nedenle, insanlar enflasyon krizinin ortasında bir durgunluk beklemeye başladıklarında, Fed'in yumuşak iniş hedefi ne olursa olsun, bunun kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebileceği korkusu vardı. Bir durgunluk bekleyen insanlar ve işletmeler daha az harcama eğilimindedir, bu da işten çıkarmalara yol açar, bu da daha az harcamaya yol açar.

Neden başımızı dikti? Bazı uzmanlar bunu maliye politikası için uzun vadeli bir kazanç olarak görüyor. 1970'lerin ve 80'lerin stagflasyon krizinden sonra, merkez bankalarının birincil direktifi enflasyonu kontrol altında tutmak oldu. Tüketiciler bu nedenle düşük enflasyon beklemeye başladılar. Dolayısıyla, pandeminin ardından enflasyon yükselmiş olsa da, insanlar ekonominin varsayılan durumu olarak düşük enflasyona alıştıkları için bunun geçici olacağını kabul etmek insanlar için daha kolay olmuş olabilir.

Önceleri finans liderleri, canavarı alt etmenin fazlasıyla zor olacağını düşündükleri için enflasyonun 2025'e kadar muhtemelen hedeflenen seviyelere inmeyeceğini söylüyorlardı. Bu arada, Fed'in kendisi tarafından tasarlanan birçok ekonomik acı gerekli olacaktır. Ancak zamanla, 2025 zaman çizelgesinin arkasındaki öncül değişti. Ekonomi hala sağlıklı görünürken enflasyonun soğumasıyla, Fed daha kademeli bir yaklaşım benimsemeyi göze alabilir. Herkes sakinliğini koruyor ve yoluna devam ediyor.