Bugünkü AI dünyası ve ‘The Matrix’ 25 yaşında...

Jordan RUNTAGH (iHeart Radio’da prodüktör)

The Matrix'in vizyona çıkışı bundan daha iyi zamanlanamazdı. Mart 1999'du; internetin ilk vaatlerinin Y2K ve tekno tetikli kıyamet korkusuyla yumuşatıldığı bir dönemdi.

Geçtiğimiz çeyrek yüzyılın en ikonik film serilerinden biri olan The Matrix, eski tarz dövüş sanatlarını ve aksiyon filminin temellerini, büyüyen dijital dünyanın hepimizi nasıl etkileyeceğine dair felsefi bir anlayışla harmanladı. Yayınlanmasının 25’inci yıldönümünü kutlamak (bugünkü AI dünyasını anlamak) amacıyla bu bilimkurgu aksiyon klasiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

1-Neo'nun kökeni bir çizgi romana dayanmaktadır: Filmin yönetmenleri Lily ve Lana Wachowski, 60’ların ortasında Şikago’da doğdu. 80’lerde kreatif yazar olmak için okulu bıraktılar. Matrix'in kökeni, Wachowskilerin 1993'te Marvel çizgi roman markası Razorline'da çalıştıkları günlere dayanır. Çizer Clive Barker’ın yarattığı Dexter Mungo, kendi bedeninden çıkıp ölüler dünyasında gezerdi. Neo gibi yani!

2-Oyunculara senaryoyu anlamaları için bir okuma listesi verildi: Matrix ilk olarak 1994’te yazıldı. Çizgi roman olacaktı. Homeros’tan Stanley Kubrick’e kadar birçok ismin eserlerinden esinlendiler. Wachowski Kardeşler, senaryoyu anlayabilmeleri için oyunculara Fransız filozof Jean Baudrillard ile Kevin Kelly’nin makineler ve simülasyon üzerine kitaplarını okumalarını tavsiye ettiler. 3-Wachowskiler senaryoyu 600 sayfalık bir çizgi romanla sundular: Yönetmen kardeşler, yapımcıların filmi anlamaları için “çizdiler.”

4-Neo, Will Smith olacaktı: Neo karakteri için Keavu Reeves düşünülen ilk isim değildi. İlk tercih Johnny Depp’ti. Warner Bros karşı çıkıp Brad Pitt ya da Val Kilmer’i önerdi. Yönetmenler “Hayır” deyince, Nicolas Cage’e gidildi. O da “Aile işleri” gerekçesiyle reddetti. Will Smith, rolü kabul edecekti. Son dakikada kendisini hazır hissetmediğini belirtip reddetti. Leonardo DiCaprio da olmayınca kazanan Reeves oldu. Reeves, “Senaryoyu ilk okuduğumda kanım ısındı” dedi.

5-Trinity rolü de Sandra Bullock’a gidiyordu: Warner Bros, Sandra Bullock’u o kadar istiyordu ki, ona “İstersen Neo’yu kadın karakter yaparız” bile dedi. Ama Bullock, gönderilen senaryoya cevap bile vermedi. Janet Jackson, Salma Hayek ve Jada Pinkett Smith de audition’a girdi. Ama yapımcılar, daha önce hiç kariyeri olmayan Carrie-Anne Moss’ta karar kıldı.

6-Wachowskiler, Morpheus'larıyla Mike Tyson'ın Evander Holyfield'ı ısırdığı kavgada tanıştı: Lara Wachowski, Laurence Fishburne’le 1997’de Las Vegas’taki efsane boks maçında tanıştı. Lara, o anı “Onu ilk gördüğüm ve sesini duyduğumda, Morpheus o dedim” diye anlattı.

7-Ana kadroya dört ay boyunca kapsamlı bir dövüş eğitimi verildi.

8-Keanu Reeves bir sahne için 15 kilo verdi. O sahne de yapışkan küvette uyandığı sahneydi…

9-Joe Pantoliano senaryoyu okuma zahmetine girmedi ve Wachowskilerin önünde kendini utandırdı: Warner Bros, Pantoliano’nun oynadığı Cypher’ın konuşmasının olduğu bir sahnenin filmden çıkartılmasını istiyordu. Reeves buna karşı çıkıyordu. Pantoliano, “Zaten Reeves filmin yüzde 99’unda oynuyor. Derdi ne?” diye çıkıştı. Pantoliano’nun senaryoyu okumadığı ortaya çıkınca herkes kahkahalara boğuldu.

10-Kurşun sahnesi için Reeves’i 99 kamera takip etti. Green box çekilen sahneye kurşunların tek tek bilgisayarda eklenmesi 2 yıl sürdü, 750 bin dolara mal oldu.