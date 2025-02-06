Bölgenin süper teşvik bölgesi ilan edilmesi kaçınılmaz
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet TORUNOĞLU
6 Şubat depremleri şehrimizde maddi manevi büyük kayıplara sebebiyet verdi. Bölgede insanlar konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor ancak depremin yıkıcı etkisi, yalnızca barınma sorunu ile sınırlı değil.
Deprem çok büyük maddi ve manevi bir kayba sebebiyet verdi. Adıyaman; Kahramanmaraş'ın, Malatya’nın ve Hatay’ın içinde olduğu depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesidir. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. İnsanlar konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Bu kolay bir durum değildir ancak burada devletimizin başlattığı sosyal konut projeleriyle Adıyaman’da yeni bir şehir kuruluyor.
Devlet yetkililerimizde bölgenin en büyük şantiye sahasına dönüştüğünü söylüyor. Yaraların sarılması adına yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut’a yaptırılan inşaatlarda çalışmalar sürüyor. Devletimiz kentimizin inşası ve ihyası için çalışmakta. Barınma sorunu yerinde dönüşüm ve konut projelerinin bitirilmesiyle birlikte inşallah sona erecektir.
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeyiz ama turistlerin konaklayacağı otel yok
Depremin yıkıcı etkisi, yalnızca barınma sorunu ile sınırlı değil. Adıyaman, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı ile turizmde önemli bir noktada. Ancak otellerin hasarlı olması ve yenilerinin inşa edilmemesi nedeniyle turistler konaklayacak yer bulamıyor. GAP turlarına katılan turistler, Adıyaman’da kalacak otel bulamadığı için çevre illerde konaklamak zorunda kalıyor. Bu şartlarda bölgenin insanı ayakta kalmaya çalıştı. İnsanların fiziksel, duygusal mental olarak yeniden Adıyaman’ın canlanması için kamu yatırımlarının teşvik edilmesi kaçınılmazdır. İş insanları olarak dayanışma ve birliktelik ruhuyla zorlu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık.
Bildiğiniz gibi depremle birlikte mücbir sebep hali başladı. Üyelerimiz 2024 yılını Mücbir Sebep halinin uzatılıp uzatılmayacağı kaygısıyla geçirdi. Mücbir sebep süresi, olağanüstü hal süresi uzatır gibi 3 ay uzatıldı. Üyelerimiz 3 aydan bir gün sonrasını bilmedikleri için de geleceklerini planlayamazlar. Bu itibarla gerçek amacına ulaşması ve yeni işletmelerin açılmasını teşvik için biz daha uzun bir süre uzatımı ya da borçların silinmesini bekledik. Bizler bunun için yoğun çaba sarf ettik ve mücbir sebep deprem bölgesinde 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Esnaf desteklenmeli
Bunların yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çarşı projemiz var. Çarşı projesi bizleri heyecanlandırıyor. Şehrimizin yeniden inşası sürecinde yoğun mesai harcadığına şahitlik ettiğimiz başta Sn. Valimiz Dr. Osman Varol, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızla beraber üzerinde çalıştığımız Kent Meydanı projesinin Adıyaman için bir şans olduğunu düşünüyor, deprem bölgesindeki sinerji azalmadan projenin faaliyete geçirilmesi taraftarı olduğumu belirtmek istiyorum.
Ancak; Çarşıdaki esnaflarımızın da birer depremzede olduğunu unutmamamız gerekir, asrın felaketi sonrası iş yeri hasar alan üyelerimiz başka şehirlere göç etmek yerine elde avuçta kalan birikimleriyle ve bankalardan yüksek faizle kullandıkları kredilerle dükkânlarını onarıp, kiracıysa kontratlarını yenileyip iş yerlerini tekrar faaliyete geçirdiler. Proje içerisinde kalan hak sahiplerinin haklarını korumak esas alınmalıdır, dükkan sahiplerinin tamamına eski dükkanlarının yerinde ve eski büyüklüklerde yeni işyerleri verilmelidir. Bu kapsamda geçici ticaret merkezleri oluşturuldu ve depremzede esnaflar o bölgeye taşındı.
Bir şehrin kalkınmasındaki en büyük etkenin ticaret olduğunu düşünüyoruz. En büyük rehabilitasyonun da çalışmak olduğunu düşünüyoruz. İnsanları burada çalışıp, üretip, istihdam sağlayıp hem bu deprem ve yarattığı o psikolojiden kurtulacağını hem de maddi ve manevi olarak da kalkınacağını düşünüyoruz. İşte Adıyaman’da üretimi eski günlerine döndürmek için bu gibi dokunuşlar önemlidir.
ATSO’nun 6 bin 500 üyesinin yaklaşık 3 bini inşaat sektöründe
Deprem nedeniyle Adıyaman’ın ekonomisi yerinde dönüşümle ayakta kalıyor, üretim gün geçtikçe değersiz hale geliyor. Adıyaman Ticaret Sanayi Odası olarak 6 bin 500 üyemizin sektörlerine baktığımızda yaklaşık 3 bin işletmenin inşaatla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı bulunmakta. Neredeyse üyelerimizin yarısı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. TOKİ ve Emlak Konut şantiyelerinde binlerce Adıyamanlı çalışıyor, buna yerinde dönüşüm projelerini de eklersek on binlerce hemşehrimiz inşaat sektörü sayesinde evine ekmek götürüyor.
Özellikle konut ve sosyal donatılar noktasında devletin hakkını kimse inkâr edemez ancak ticari kısımda bizleri büyük sorunlar bekliyor. Şu anda inşaat sektörü canlı olduğu için çarklar dönüyor birçok işletmemiz inşaat sektörüyle dolayı veya doğrudan ilgili.
Ama konut sayısı doygunluğa ulaşınca inşaat sektörü de bitince bizi çok ciddi bir işsizlik bekliyor. Lokomotif sektörümüz tekstildeki sorun malumunuz eğer bu bölge süper teşvik bölgesi ilan edilmez ise sanayici de bulamayız çalışan da. Devletimizin, üretim yapan istihdam sağlayan hem de depremin verdiği dezavantajlarla mücadele eden sanayicilerimize yeni teşvik paketleri, uzun ve uygun vadeli finansman sunması elzem olmuştur. İnşaat gibi geçici istihdam sağlayan sektörler belki şu an için bizlere nefes aldırsa da, konut sayılarında yaşanılacak olan doygunluktan sonra çok ciddi bir işsizliğe yol açacak.
“Şehrimiz işsizlikle karşı karşıya kalabilir”
Yapımına başlanan veya başlanacak olan projeler 5 yıl içerisinde ciddi bir oranda tamamlanmış olacak ve bir önlem alınmaz ise şehrimiz çok ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacak. İstihdamın geri kalan kısmı ise Organize Sanayi Bölgelerimizde, emek yoğun işlerin başında ise yüzde 80’lik oranla tekstil sektörü geliyor. Tekstil sektörü son aylarda gün geçtikçe daralıyor, orta Asya ülkelerindeki dolar bazlı asgari ücretin ucuz olması büyük firmaların yatırımlarını ve siparişlerini kaydırmalarına neden oluyor. Eğer şimdiden bir adım atılmaz ise önümüzdeki yıllarda istihdam noktasında şehrimiz çok büyük sıkıntılar yaşayabilir.
Adıyaman; tarihi, kültürü, örfü ve adetleri ile eşsiz bir coğrafyada, her türlü ilerlemeyi sonuna kadar hak eden bir ildir. Biz Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu yaklaşım ile çeşitli programlar ve projeler hazırlayıp hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bize bu yolda destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımız için çalışmalarımız devam edecektir. Küllerimizden doğup yeniden eski günlere kavuşacağız.