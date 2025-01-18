Video oyun pazarında milyarlarca euroluk büyüme mümkün

Doç. Dr. İlkay KANIK

The German Games Industry Association verilerine göre, Almanya, Avrupa'nın lider video oyun pazarı olarak gücünü artırmaya devam ediyor. 2023 yılında elde edilen 9.97 milyar euroluk gelir, oyun sektörünün ülke ekonomisi ve kültürü için ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne seriyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre %6'lık bir büyüme anlamına geliyor ve Almanya’yı dünya sıralamasında beşinci sıraya yerleştiriyor.

Gelir kaynakları çeşitleniyor Almanya’nın video oyun pazarı, birçok farklı kaynaktan besleniyor. Alman video oyun pazarındaki büyümenin en büyük itici güçleri arasında oyun konsolları ve ilgili aksesuarlar ile oyun içi ve uygulama içi satın alımlar yer alıyor. 4.7 milyar euro ile pazarın neredeyse yarısını oluşturan bu segment, oyuncuların oyun sürelerini uzatmak için harcama yapma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Oyun konsolları satışları, %44’lük etkileyici bir artışla toplamda 1.1 milyar euro gelir elde etti. Ayrıca konsollara yönelik aksesuar satışları da %32 oranında büyüyerek pazarın önemli bir segmenti haline geldi. Oyun içi ve uygulama içi satın alımlar, pazarın en büyük gelir kaynağını oluşturarak toplamda 4.7 milyar euro gelir sağladı. Bu model, özellikle "free-to-play" ve "live-service" oyunlar için büyük bir ekonomik başarı sağlıyor.

Mobil oyunlar, 2.9 milyar euro gelirle Almanya’da hızla yükselen bir kategori olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefon ve tabletlerden oynanan bu oyunların gelirlerinin %98’i, uygulama içi satın alımlardan geliyor. Konsol satışları ise %44 gibi büyük bir artış göstererek 1.1 milyar euroya ulaştı ve pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Buna karşın, oyun bilgisayarı (PC) satışları %17 düşüş yaşadı ve toplamda 547 milyon euro gelir elde etti. Ancak bu gerilemeye rağmen PC oyunları, dijital satışlarda liderliğini sürdürüyor; oyuncuların %98’i oyunlarını çevrimiçi olarak satın almayı tercih ediyor.

Dijital satışlar zirvede

Fiziksel oyun kopyalarının popülaritesi hızla azalıyor. PC ve konsol oyunlarının %60’ı dijital ortamda satın alınırken, genç oyuncular bu eğilimin öncüsü durumunda. Özellikle 20-29 yaş grubundaki oyuncuların %70’i oyunlarını dijital olarak satın alıyor. Daha yaşlı oyuncular arasında ise fiziksel kopyalar hala rağbet görüyor. Almanya, Avrupa’da video oyun gelirlerinde birinci sırada yer alırken, dünya sıralamasında beşinci sırada bulunuyor.

Dijital oyunlar Türkiye ekonomisi için fırsat olabilir

Türkiye’de genç nüfusun teknolojiye yatkınlığı, dijital oyun sektörünün büyümesi için büyük bir fırsat sunuyor. Almanya'nın başarılı olduğu oyun geliştirme, yayınlama ve pazarlama modelleri incelenerek, Türkiye’de bu alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirilebilir. Almanya, oyun geliştirme sektörünü teşvik etmek için devlet destekli fonlama programlarını başarıyla uygulamaktadır. Örneğin, 2019 yılında başlatılan federal oyun fonları, küçük ve orta ölçekli oyun stüdyolarına doğrudan destek sağlamaktadır. Almanya’da oyun geliştirme süreci, özel sektör ve üniversiteler arasındaki güçlü iş birliğine dayanmaktadır. Eğitim kurumları, oyun tasarımı ve yazılım geliştirme programlarını endüstrinin ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirir. Almanya, oyunların uluslararası pazarda tanıtımına büyük önem vermekte ve hedef kitlesini küresel ölçekte genişletmektedir. Oyunların global pazarlarda başarılı olması için çok dilli destek, uluslararası dağıtım anlaşmaları ve kültürler arası içerik stratejileri uygulanmaktadır. Almanya’daki oyun stüdyoları, "free-to-play" ve "live-service" modellerini başarıyla uygulamaktadır. Bu modeller, oyun içi satın alımları destekleyerek uzun vadeli gelir elde etmeyi mümkün kılar.

Türkiye için çıkarılacak dersler

Almanya’nın oyun sektörü başarısı, Türkiye için birçok açıdan örnek teşkil ediyor. Özellikle, dijital oyun tasarımı eğitimi bu başarıda kritik bir rol oynuyor. Almanya, üniversitelerde ve özel kurumlarda dijital oyun tasarımı, yazılım geliştirme ve sanat eğitimi gibi konuları bir arada ele alarak güçlü bir ekosistem kurdu. Türkiye de benzer bir model benimseyebilir ve bu alandaki eğitim altyapısını geliştirebilir. Türkiye’de dijital oyun tasarımı eğitimi giderek yaygınlaşıyor. Ancak, Almanya’daki gibi sektörel ihtiyaçlara göre şekillenen, uygulama odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Almanya'da oyun tasarımı bölümleri, sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda yaratıcı düşünme, pazarlama ve kültürel içerik geliştirme gibi unsurları da kapsıyor. Türkiye’de de bu tür programlar hem gençlerin kariyer fırsatlarını artırabilir hem de yerel oyun şirketlerini uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirebilir.