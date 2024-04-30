TUSAŞ yatırımı Kahramanmaraş için dönüm noktası

KMTSO Başkanı Mustafa BULUNTU

Depremin şehrimizdeki olumsuz izlerini silmek ve kadim şehrimizi yeniden inşa ve ihya etmek adına tüm paydaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda kahraman kentimizin sanayisini yeniden güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.

İnşallah yaptığımız ve yapacağımız proje ve çalışmalarla ülkemizin üretim gücüne güç katacağız. İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Özellikle son günlerde iş dünyamızın ana gündem maddesi haline gelen mücbir sebeple ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar, vergi ve prim borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesi konusunda önemli bir adım oldu.

Ancak, bu düzenleme deprem bölgelerindeki esnaf ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil. Deprem bölgesinde KDV, Kurumlar ve Muhtasar vergileri şartsız-koşulsuz taksitlendirilmelidir. Benzer şekilde işletmelerin tüm SGK borçları da teminata gerek duymaksızın taksitlendirilmeli. Mücbir sebep hali 2025 yılı nisan-mayıs ayına kadar uzatılmadır.

Sadece bugüne değil, gelecek kuşaklara da yansıyacak

Deprem sonrası toparlanmaya gelecek olursak; bütün bunların yanında şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve bir cazibe merkezi haline getirmek adına kararlılıkla çalıştığımız en önemli projemiz kuşkusuz TUSAŞ oldu. Savunma sanayimizin lokomotif şirketi olan TUSAŞ’ın şehrimizde kurduğu Uçak Parçası Üretim Tesisi, yeni bir yatırım olmanın çok ötesinde Kahramanmaraş için bir dönüm noktası…

Bugünün önemi, sadece işbirliği ve yatırımın büyüklüğü ile sınırlı değil, aynı zamanda Kahramanmaraş için umut dolu bir adımı temsil ediyor.

Bu yatırım, sadece birkaç yılın değil, belki de 100 yılın yatırımı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu yatırımın etkileri, sadece bugün ile sınırlı kalmayacak, gelecek kuşaklara da yansıyacaktır.

TUSAŞ gibi öncü bir kuruluşla işbirliği yapmanın, Kahramanmaraş'ın savunma sanayii alanındaki katkılarını artırma ve bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunma potansiyelini artıracağına inanıyoruz.

Artık İnsansız Hava Aracımız Anka’nın da aralarında olduğu hava araçlarının parçaları burada üretilecektir. Sonuç olarak, Kahramanmaraş, her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme yolunda önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

Savunma sanayiindeki bu yeni yatırım, şehrimizin bu rolünü daha da güçlendirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, “Kahramanmaraş, Ankara’dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayii merkezi haline gelecektir.”