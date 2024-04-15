Güçlü adımlar ve gerçekçi çözümlerle yeşerir umutlar

Oğuzhan Ata SADIKOĞLU / Malatya TSO Başkanı

6 Şubat felaketini en derinden yaşamış, yitirdiği canları, tarifi zor acıları, harap olmuş sokaklarında kaybolan anıları ile tam 14 ayı geride bıraktı Malatya. Fiziki anlamda yaşanan yıkımlar, ekonomik ve sosyal hayatı temelden sarstı. Depremin sosyo-ekonomik etkisi elbette toplum psikolojisini de ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bilmek yetmiyor, tecrübe etmek gerekmiş. Büyük afetler sonrası yaşamın alt üst oluşunu, yaşanan zorlukları, insan hayatından ne çok şey aldığını ve ne çok şey kattığını 6 Şubat’ı yaşayarak anladık.

Koordinasyon, yönetim, iş birliği, istişarenin önemini ve bunların eksikliğinde doğabilecek problemleri en acı şekilde deneyimlediğimiz bir yılı geride bıraktık. Geçen bu süre zarfında şehrimizde en azından çoğu şeyin değiştiğini görmek, aktarmak isterdik ancak mümkün değil… Hala 120 binin üzerinde insanımız konteynırlarda yaşama tutunuyor. Teslim edilebilen konut sayısı ihtiyacın çok çok altında. Tamamı yıkılan çarşımızda inşaatlar sürüyor, teslim edilen iş yeri ise henüz yok. Esnafımız şehrin muhtelif yerlerinde kurulan 3 bin 500 konteynırda ticaret yapma gayretinde.

Yerinde dönüşüm destekleri yetersiz kalıyor

Vatandaşı umutlandıran ‘Yerinde Dönüşüm Projesi’ ise maalesef hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Artan maliyetler karşısında bir daire için verilen 1,5 milyon TL destek maalesef yetersiz kalıyor. Projenin açıklandığı dönemde 26 lira olan dolar bugün 32, 18 bin lira civarında olan demir fiyatı ise 25 bin liraya ulaştı. Tüm inşaat kalemlerinde durum aynı. Hal böyle iken ‘Desteğin artırılması’ depremzede vatandaşımızın fazladan bir talebi değil, evini, iş yerini yeniden inşa edebilmesi için ‘mecburiyet’ halini aldı. Bugüne kadar görüştüğümüz Bakanlarımıza konunun önemini ve talebin büyüklüğünü aktardık, aktarıyoruz ancak henüz olumlu bir sonuç alabilmiş değiliz. En kısa sürede bu alanda bir adım atılmasını bekliyoruz. Ulusal gündemi oluşturan seçim sürecini de geride bırakmışken, önümüzdeki günlerde deprem illerimize daha fazla odaklanılmalı, beklenti ve talepler için harekete geçilmeli.

Bu kapsamda; yerinde dönüşümde destek miktarının reel maliyetlere göre artırılması ve imarın önündeki engellerin bir an önce kaldırılması büyük önem taşıyor. Mücbir sebep hali şehirlerimiz toparlanıncaya kadar devam etmeli. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasında teminat şartı sorunu ivedilikle giderilmeli. Çarşı bölgemizin ayağa kalkması şehrimizin özgün kimliğini geri kazanması, ticaretin canlanması ve vatandaşımızın ruh haline yapacağı pozitif etkiyle büyük bir öneme sahip.

Bu nedenle buradaki çalışmaların azami hızda ilerlemesini ve en kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz. Yaşanan onca acı ve zorluğa rağmen, bu zamana kadar insanımızın cesaret ve fedakârlığı toplumun yeniden ayağa kalkma iradesini gözler önüne serdi. Ancak yalnızca onların cesaret ve iradesiyle değil, aynı zamanda somut destekler ve gerçekçi çözümlerle bu sürecin üstesinden gelinmesi gerekiyor. Şehirlerimizin ihyası için atılacak her güçlü adım, koca bir şantiye halini almış ve karamsarlığın hakim olduğu deprem kentlerimizde geleceğe dair umutları yeşertecektir.