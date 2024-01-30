Apple'ın Göz Bebeği Vision Pro beklentileri karşıladı mı?

Apple'ın son bombası Vision Pro, piyasaya çıktığında Netflix, Spotify ve YouTube gibi büyük isimlerin uygulamaları hazır değildi. Bu durum, teknoloji dünyasında biraz şaşkınlık yarattı. Market istihbarat şirketi Appfigures'ın verilerine göre, Apple'ın sanal gerçeklik macerasına uygulama geliştiricileri henüz tam anlamıyla ısınmış değil. Hafta sonu itibarıyla Vision Pro için App Store'da sadece 150 civarı uygulama özel olarak güncellenmiş. Bu sayı, App Store'daki toplam 1.8 milyon uygulamanın yanında oldukça küçük kalıyor.

Ancak, bu rakamlar tam anlamıyla kullanılabilir uygulama sayısını yansıtmıyor.

Teoride, Vision Pro iOS ve iPad uygulamalarıyla uyumlu. Yani bir geliştirici aksini tercih etmediği sürece, uygulamalar Vision Pro'da çalışabiliyor. Ancak bu durum, yeni platform için kaç şirketin hızlı hareket ettiğini gösteriyor ve Apple'ın geniş geliştirici tabanı düşünüldüğünde, bu sayı biraz düşük kalıyor.

Peki, neden bazı geliştiriciler Apple'ın son platformu için özel uygulamalar geliştirmiyor ya da mevcut uygulamalarını özelleştirmiyor? Bunun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle, test için yeterli sayıda Vision Pro başlığı bulunmaması ve cihazın yüksek fiyatı nedeniyle uygulamalar için pazar fırsatının bir süre daha sınırlı olabileceği düşüncesi var. Ayrıca, geliştiriciler küçük, dokunmatik ekran için optimize edilmiş uygulamalarını tamamen farklı bir bilgisayar ortamına taşıma konusunda zorlanıyor olabilirler.

Bunun yanında, Apple'ın geliştirici topluluğu üzerinde yarattığı olumsuz hava da göz ardı edilemez. Epic Games'in Apple'a açtığı rekabet karşıtı dava sonrasında, Apple çoğunlukla kazansa da, App Store kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. Geliştiriciler, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için kendi web sitelerine yönlendirebilecek, ancak Apple bu değişikliği bir dizi ek şart ve yönerge ile kabul etti.

Örneğin, Apple iMessage App Store hiçbir zaman tam anlamıyla popüler olamadı, çünkü iMessage uygulama çekmecesindeki yerleşimi nedeniyle keşfedilmesi zor oldu. Ayrıca, watchOS App Store'un başlangıcından sonra birçok önemli uygulama çekildi - Meta, Slack, Uber ve Twitter'ın üst uygulamalarının kaldırılması gibi.

Vision Pro için durum biraz daha karmaşık. Apple'ın en son platformu için YouTube, Netflix ve Spotify gibi rakipler uygulama geliştirmeyi tercih etmedi. Bu şirketler, video ve müzik akış hizmetleriyle Apple ile aynı pazarlarda giderek daha fazla rekabet ediyor. Kendi VR başlığını üreten Meta'nın da Vision Pro için özel uygulamalar geliştirmemesi şaşırtıcı değil.

Ancak Vision Pro kullanıcılarının yeni başlıklarıyla yapacak hiçbir şeyleri yok mu? Tabii ki hayır. Apple, Vision Pro ile Disney+, Discovery+, Amazon Prime Video, IMAX, TikTok ve MUBI'den içerik indirme ve akış yapma imkanı sunuyor. Apple'ın kendi uygulamalarının yanı sıra Temu, Uber/Uber Eats, Tinder, Notion, CNN, Reddit, Discord gibi uygulamalar da kullanılabilir.

Appfigures'a göre Vision Pro için özel olarak geliştirilen birkaç büyük marka ve popüler uygulama var. Bunlar arasında Box, Carrot Weather, Webex, Zoom, Fantastical ve diğerleri bulunuyor. Ancak pek çoğu evdeki herkes tarafından tanınan isimler değil.

Sonuç olarak, Vision Pro'nun büyük bir kullanıcı tabanına sahip olana kadar birçok uygulama geliştiricisi mevcut uygulamalarını bu yeni platforma taşımayı tercih ediyor gibi görünüyor. Apple, geliştiricilere mevcut iPhone ve iPad uygulamalarının Vision Pro kullanıcılarına otomatik olarak sunulacağını söylemişti, çünkü Vision Pro için uygulamalar yerel olarak çalışıyor ve "iOS ve iPadOS'ta yaptıkları gibi aynı çerçeveleri, kaynakları ve çalışma ortamını kullanıyor."

Yani, Apple'ın yeni gözdesi Vision Pro, henüz tam ivme kazanmış değil ama potansiyeli oldukça yüksek. Geliştiricilerin ve kullanıcıların tepkileri, bu yeni platformun geleceğini şekillendirecek.