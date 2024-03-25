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Yapay Zeka savaşında Çin, ABD'yi solluyor mu?

Furkan LÜLECİ
Furkan LÜLECİ furkan.luleci@dunya.com

Bir zamanlar, Hollywood filmleri bize yapay zekanın geleceğini anlatırdı; şimdiyse, bu senaryolar Çin ve Amerika'nın gerçek hayattaki rekabetinde can buluyor. Düşünün, Çin'de bir genç, gecesini gündüzüne katarak yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor ve bu arada Amerika'da bir üniversite, bu genç dâhinin peşinde. İşte, bu rekabetin en canlı örneklerinden biri bu.

Çin, yapay zeka eğitimine öyle bir yatırım yaptı ki, sanki bir yapay zeka fabrikası kurmuş gibi. Bir kırsal kasabadaki sıradan bir liseden çıkıp, dünya çapında ses getiren yapay zeka projelerine imza atan genç yetenekler, Çin'in bu alandaki başarısının canlı kanıtları. Örneğin, Hangzhou'daki bir lise, öğrencilerine robotik ve yapay zeka konularında dersler sunarak, onları bu alanda dünya standartlarında rekabet edebilecek seviyeye getiriyor.

Amerika'da ise durum biraz farklı. Silikon Vadisi'nde, dünyanın dört bir yanından gelen yetenekler, yapay zeka konusunda birbirleriyle yarışıyor. Bu coğrafya, Çin'den gelen ve Amerika'da kalmayı tercih eden birçok zeki insanın da evi haline geldi. Örneğin, Stanford Üniversitesi'nde Çin kökenli bir araştırmacı, yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir proje geliştirdi ve bu proje, hem Amerika'da hem de dünya çapında büyük ses getirdi.

Bu iki ülkenin rekabeti, aynı zamanda bir kültürlerarası alışveriş ve iş birliği alanı oluşturuyor. Amerika'da çalışan Çin kökenli bir yapay zeka uzmanı, Amerikalı meslektaşlarıyla birlikte çalışarak, iki farklı kültür arasında bir köprü kuruyor. Bu, sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda kültürlerarası bir zenginleşme ve yapay zekanın kültürel farklılıklara göre evrimleşmesini sağlayan bir sürecin başlangıcı niteliğinde.

Ama bu rekabetin sadece akademik ya da teknolojik bir mesele olmadığını da unutmamak gerek. Ekonomik boyutuyla, Çin ve Amerika'nın yapay zeka kapışması, global ticaret ve yatırım akışlarını şekillendiriyor. Çin'in yapay zeka alanında attığı adımlar, ülkenin teknolojik inovasyon ve üretim kapasitesini artırarak, onu dünya ekonomisinde daha güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Amerika ise, inovasyon ve yaratıcılıkta liderliğini korumak için, hem içerideki yetenekleri destekliyor hem de dışarıdan yetenek çekmeye çalışıyor.

Bu kapışma, aynı zamanda küresel güvenlik ve siyaset sahnesinde de yankılar buluyor. Yapay zekanın askeri ve savunma alanlarındaki uygulamaları, iki ülkenin stratejik planlamalarında önemli bir yer tutuyor. Yapay zeka destekli savunma sistemleri, siber güvenlik ve istihbarat faaliyetleri, Çin ve Amerika'nın küresel güç dengesindeki rolünü yeniden tanımlıyor.
 

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