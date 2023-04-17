Arslan Alüminyum’un büyük hedefi
Arslan alüminyum ’un kurucusu Mehmet Arslan, bundan tam 10 sene önce, “Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri olacağız” hedefini belirlediğinde, pek çoğumuz daha Pandemi kelimesini duymamıştık bile. Kimse, yanı başımızda bir büyük savaşın çıkacağını ya da alınan bir kararla doların değerinin bir gecede yüzde 20 düşeceğini beklemiyordu.
Bunların hepsi oldu. Ama bir şey daha olacak.
Geçtiğimiz 10 sene içinde Arslan Alüminyum bütün bu gelişmelere rağmen belirlediği hedefe ulaşacak ve Türkiye’nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri olacak.
Arslan Alüminyum’un hikayesini her dinlediğimde heyecanlanıyorum ve itiraf edeyim kendi hedeflerimi gözden geçiriyorum. Aile her zaman çantasında yeni projeler ve kafasında yeni hedeflerle dolaşıyor. Daha da önemlisi Arslan ailesi ile sohbet ettiğinizde siz de onların hedeflerinin bir parçası haline geliyor, bütün bunları başarabileceklerine inanıyorsunuz. Bu güzel enerjiyi Arslan ailesinin bütün fertlerinin gözünde görmek mümkün. Arslan Alüminyum’un hikayesini bu kez ailenin bir başka üyesi Pelin Arslan’dan dinledim. Pelin Arslan’ın genç sayılabilecek bir yaşta sanayiye olan hakimiyeti gerçekten etkileyici.
Son derece mütevazı, gösterişten uzak bir hayat yaşayan bu aile, birbirine son derece tutkun. Şirketin yönetiminde aile dışından tek bir kişi bile yok. Buna rağmen kurumsallaşmayı başarmışlar. Her biri iyi eğitim almış aile üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında profesyonel olarak firmaya hizmet ediyor. Arslan Alüminyum, geçen yıl itibariyle holdingleşmiş durumda. 1970’te 250 metrekare alanda çalışmaya başlayan firma bugün 300 bin metrekare de üretim yapıyor ve 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firmanın gelecek on yıllarını belirleyecek büyüme stratejisi de hazır.
Kuruluş yılları
1970 yılında Arslan Eloksal adıyla kurulan, 1986 yılında Arslan Alüminyum olarak adını değiştiren firma, dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın o yıllarda aldığı karar doğrultusunda Alibeyköy’deki 250 metrekarelik alandan zorunlu olarak taşınmıştı.
Mehmet Arslan, o dönem yaptığı iş ile ilgili nerede teşvik alabileceğini ve bu işi hangi ilde büyütmek istediğini düşünürken, teşvik listesinde Bilecik’i görmüş ve Bilecik’ten 40 bin metrekarelik bir alan satın alarak fabrikasını taşımış. O gün bugündür Arslan Alüminyum için Bilecik çok önemli bir yere sahip. Hani derler ya, insanın iki memleketi olurmuş, biri doğduğu biri doyduğu yer diye. İşte Mehmet Arslan bu sözü hiç unutmuyor. Ona kollarını açarak sahip çıkan Bilecik’e yatırım yapmaktan asla vazgeçmiyor. Diğer taraftan doğduğu yer olan Kastamonu’yu da, Kastamonulu hemşerilerini de hiç unutmuyor.
Yönetim kurulu
Kurucu Mehmet Arslan, eskisi kadar aktif olmasa da işinin başında. Özellikle yatırımlar hala ondan soruluyor.
Şirketin CEO’su, son karar vericisi, Amerika’da İşletme okuduktan sonra 1995 yılında işin başına geçen Kadir Cenk Arslan. Kadir Cenk Arslan her ne kadar 1995 yılında işin başına geçmiş görünse de, 13 yaşından itibaren hep işin içinde olmuş.
Pınar Arslan, Endüstri Mühendisliği eğitimi almış ve 2009 yılından itibaren Üretim Bölümünün başında. Tam bir sanayici.
Pelin Arslan ise ailenin en genç üyesi. Ekonomi mezunu ve şirketin satış, finans ve ihracat bölümlerinden sorumlu. Pelin Arslan, 2005 yılından bu yana firmada aktif rol alıyor ve kendisi şirketin görünen yüzü durumunda.
Başarıları
Firmanın en büyük başarısı rekabetin ve kalite beklentisinin en yüksek olduğu pazarlarda bilinir olması. 3 fabrikada 750 çalışanı ile üretim yapan firma Amerika, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Avusturya, İspanya başta olmak üzere dünyanın en gelişmiş pazarlarına ihracat yapıyor. İç pazar ve ihracatı dengeli götüren firma böylece yerel ve küresel krizlere karşı her zaman hazırlıklı kalıyor.
Yatırımları
Arslan Alüminyum’un Biyet Kapasitesi (hammadde tarafı) yıllık 240 bin ton. Alüminyum profil tarafında da yıllık 30 bin ton kapasiteleri mevcut. Siparişini verdikleri yeni pres ile birlikte profil tarafındaki kapasitesini neredeyse %100 artıracaklar ve profilde yıllık kapasiteleri 54 bin tona çıkacak.
Sürdürülebilirlik
Sürdürebilirliğe çok inanan firma 2006 yılında geri dönüşüm tesisi kuruyor. Kurdukları entegre tesis ile hurdadan aldıkları ürünü, mamul ürün haline getirerek satışa sunuyorlar. Firma ayrıca her fabrikasının üzerine kurdurduğu güneş enerjisi panelleri ile Arslan Alüminyum’un ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yüzde 40’ını kendi karşılıyor.
Sosyal sorumluluk
Firma için 60 bin nüfuslu Bilecik’in yeri çok ayrı. Bilecik halkına ulaşacak her türlü yatırımı destekliyorlar. Bilecik’te yaptıkları şelale ve 6 K otobüs durakları Bilecik halkını ne kadar önemsediklerinin bir göstergesi. Firmanın en önem verdiği konuların başında çalışan memnuniyeti ve mutluluğu geliyor. Çalışanlarına lojman sağlayan Arslan Alüminyum, çalışanlarının çocukları ile de ayrıca ilgileniyor ve sosyal aktivitelerle çocukların geleceğe umutla tutunmalarına katkı sağlıyor.
Hedefleri
Satışların minimum yüzde 50’sini her zaman ihracat olarak yapabilmek. Sürdürülebilirlik konusunda yatırımlara devam etmek ve karbon ayak izini azaltacak ve hatta sıfıra indirecek sistemleri fabrikaya entegre etmek. Yapımını tamamladıkları dördüncü fabrikalarının Haziran ayında açılışını yaparak, ülke istihdamına katkı sağlamak.
Cumhuriyetin 100. yılında, cumhuriyetine, ülkesine, ülkenin sanayisine, çalışanına ve onların ailesine sahip çıkan bir firma olarak Arslan Alüminyum’un vizyonu çok değerli. Firmanın en genç yönetim kurulu üyesi Pelin Arslan’ın gelecek 10 yıllar için yaptığı planlarsa heyecan verici. Bütün bunları yaparken aile olmanın değerini biliyor olmaları, köklerine sıkı sıya bağlı kalmaları ise ayrıca çok değerli. Arslan ailesine ve Arslan Alüminyum’a ne kadar teşekkür etsek az. Bu ülke böyle insanların omuzlarında yükseliyor ve ben de bütün bu güzel örnekleri size ulaştırmayı bir görev biliyorum.
Haftanın sözü: Yeni bir keşif için yeni yerler değil, yeni gözler gerekir. / MarcelProust