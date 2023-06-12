Bahis skandalı ve “jogo bonito”

Michael POOLER

Brezilya futbolu skandallara çok yabancı değildir. Son olay 21’inci yüzyılın dijital karmaşasıyla ilgili… Birçok oyuncu, sarı kart görmek ya da penaltı yaptırmak gibi şaibeli olaylar nedeniyle bahisçilerden rüşvet almakla suçlanıyor. İşin ilginç tarafı; kimse bahisçilerin oynadığı bahis sitelerini suçlamıyor! Üstelik savcılar bu siteleri kurban ilan ediyor. Spor bahis sitelerinin futbolla olan bağları da tartışma konusu oluyor. Futbol delisi Güney Amerika ülkesinde 2018'de yasallaşmasından bu yana spor bahislerinin popülaritesi arttı ve çevrimiçi uluslararası markalar Bet365, Betano ve Sportingbet yüzlerce bahisçiyi hedefliyor. Birinci ligdeki 20 takımın 19’u bu tür sitelerden sponsorluk alıyor! H2 Gambling Capital adlı danışmanlık şirketi, 2023’te bahisçilerden elde edilecek gelirin 17 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor. İsveç merkezli Betsson adlı şirketin yerel yöneticisi ve Brezilya Kumar Enstitütüsü Başkanı olan Andre Gelfi, "Piyasa ne kadar resmileştirilirse, suç faaliyetlerinin kontrolü o kadar etkili olur” diyor. Ancak "Kesin yasal çerçeve yerinde olmadığı için ciddi operatörlerin herhangi bir uzun vadeli plan oluşturması çok zor" diye ekliyor. Lobiciler, kumarın tamamen serbestleştirilmesi ve Brezilya'da kumarhanelere izin verilmesi için daha geniş bir kampanyanın başarısızlıkla sonuçlanmasından korkuyorlar. Operatörler, dolandırıcılığı önlemenin kendi çıkarlarına olduğunu söylüyor ve bahisçiler için eğitimin yanısıra şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve bildirmek için daha fazla eylem sözü verdiler. Kulüpler ve spor otoriteleri aynı şeyi sporcular için yapma baskısı altındadır. Jogo bonito (Güzel oyun) büyük değişikliklere gebeyken; tehlikede olan çok şey var. Federal milletvekili ve Flamengo'nun eski başkanı olan Eduardo Bandeira de Mello da "Konuyu hak ettiği ciddiyetle ele almazsak sonuçları son derece ciddi olacaktır. Zayıf bir tepki ise, futbolda bir güvenilirlik krizi yaratabilir” diyor.