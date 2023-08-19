Başarıda kadere inanır mısınız?

Kitap hakkında

Bu hafta hayatı anlamlandırma ve bazı büyük başarıların nasıl oluştuğunu anlama noktasında bana ilham vermiş bir kitabı ele alacağım. Kader anı, Media Cat tarafından Türkçe’ye kazandırılmış bir kitap. Orijinal adı “The Click Moment”. Bazen hayatta düşünürüz, özellikle de iş hayatında; her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp, çok çalışıp, beklediğimiz sonuçları alamadığımız olmuştur. Neden? Neden bazıları hayatta plansız, eforsuz büyük başarılara ulaşırken, diğerleri bunun aksine başarısız olur. Kitap hayatı ve başarıyı anlama noktasında sürpriz önermelerle dolu. Kitap, geleneksel stratejik planlamayı bir kenara bırakıp başarının öngörülemeyen dünyasını deneyimlemek isteyenlere ana akımdan farklı içgörüler sağlayabilir.

Kitabın ortaya koyduğu temel fikir

Frans Johansson’un kitapta verdiği mesajı şu: “Başarı sadece dikkatle planlanmış stratejilerden ibaret değildir. Daha çok bir miktar öngörülemezlik, bir miktar kaos ve bir miktar da tesadüflerle şekillenen doğru zamanda doğru yerde olma meselesidir. Jonahsson geleneksel öğretilerin dışına çıkarak kuralları bırakıp, rastlantısallığın gücüne güvenmemizi söylüyor.Bu raslantısallığın ifade edildiği kavram ise “kader anı”. Kader anı, bir fikrin birdenbire ortaya çıktığı ve kendi yolunu bulduğu o spontane andır. Bir kafede eski bir arkadaşınızla karşılaştığınızı ve aniden birlikte büyük bir girişim başlattığınızı düşünün. Planlama yok, analiz yok, sadece tesadüfen karşılaştınız ve bu karşılaşma bir anda harika bir şeye dönüşüyor!

Stratejiler ve planlar sizi sadece bir yere kadar götürebilir

Geleneksel iş anlayışında, başarıya giden yolu planlar, analiz eder ve strateji geliştirirsiniz. Ama Johansson “Hayır, her zaman böyle olmaz” diyor. Şans eseri karşılaşmaların, rastgele toplantıların ve hatta kazaların bile büyük atılımlara yol açabileceğini çeşitli örneklerle gösteriyor. Kıssadan hisse? Olan biten gelişmelere, sürprizlere ve beklenmedik durumlara karşı uyanık ve açık fikirli olun.

Daha fazla tıklama anı yaratın

Johansson, oturup başarının kucağınıza düşmesini bekleyin demiyor. Kader anlarının gerçekleşmesi için fırsatlar yaratmaya yönelik eyleme geçirilebilir bilgiler veriyor. Farklı fikirleri karıştırın, çeşitli insanlarla tanışın, konfor alanınızdan çıkın ve böylece bir sonraki büyük işinize rastlayabilirsiniz.

Karmaşıklık ve kaos sizin dostunuzdur

Dünya karmaşık ve onu bir Excel sayfasına sıkıştırmaya çalışmak işe yaramayacak. Johansson kaosu kucaklamayı ve onu kendi yararınıza kullanmayı teşvik ediyor. Karmaşanın içine dalın ve akıntıya karşı değil, onunla birlikte yüzün.

Strateji üzerinden uygulama Bir fikriniz mi var?

Hemen deneyin! Kitap, hızlı denemeleri ve başarısızlıklardan öğrenmeyi teşvik eden hikayelerle dolu. Ne kadar çok denerseniz ne kadar çok başarısız olursanız, ne kadar çok öğrenirseniz, o kader anına o kadar yaklaşırsınız. Başarı düz bir yol değildir; kıvrımlar, dönüşler ve döngülerle dolu bir yolculuktur.

Kaynaklarla ilgili değil, yetenekle ilgili

Johansson, kader anları yaratmak için zengin olmanız ya da çok fazla kaynağa sahip olmanız gerekmediğini vurguluyor. Önemli olan sahip olduklarınızla akıllı ve becerikli olmanız. Bu kısıtlamalar daha fazla yaratıcılığı bile tetikleyebilir.

Sonuç

Eğer iş hayatı ve başarıya dair geleneksel söylemlerden bıktıysanız ve canlandırıcı bir şeyler istiyorsanız, mutlaka okuyun. Girişimci ruhunuza iyi gelecek.

Kitap yanlış anlaşılmaya da çok açık. İşi gücü bırakın, tüm mantığı ve planlamayı hayatınızdan uzaklaştırın demiyor. Başarının genellikle beklenmedik şeylerden geldiğini kabul edin diyor. Kaosu ve belirsizliği kucaklamaya ve onunla rahat etmeye hazır olmalısınız diyor. İster bir girişimci, ister deneyimli bir danışman, isterse de kurumsal bir şirkette yönetici olun, bu kitapta düşüncelerinizi sarsacak bir şeyler bulacaksınız.

Johansson’un mesajı, aşırı rasyonellik ve planlamanın geleneksel prangalarından kurtulmak için ihtiyacınız olan özgürlük olabilir. Kim bilir, belki de kader anınız hemen köşede, en sevdiğiniz kafede karşınıza çıkmayı bekliyordur. Şimdi, dışarı çıkın, rastgele olun, kaos yaratın ve kader anlarının sizi bulmasına izin verin!