Avrupa liglerinde sık sık Belçika takımları ile karşılaşıyor Türk takımları. Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi’nde son rakibi bir Brüksel takımı olan Union Saint-Gilloise.

Fenerbahçe SK’nin Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda (7-14 Mart) karşılaşacağı Union Saint-Gilloise (USG) Belçika’da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

RSC Anderlecht’in 34 şampiyonluğu ve Club Brugge’ün 18 şampiyonluğundan sonra 11 şampiyonlukla Belçika’da en çok şampiyon olan takım Union Sainti Gilloise. USG, 66.55 milyon euro kadro değerine sahip. Fenerbahçe’nin kadro değeri ise 202 milyon Euro.

Fenerbahçe’de 8 yıl idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, Konferans Ligi’nde Fenerbahçe – Union Saint-Gilliose karşılaşmasını değerlendirdi. Çetinkaya, Union’un kolay lokma olmadığını belirtti.

Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise’ı değerlendiren Westerlo’nun İkinci Başkanı Çetinkaya, “Union, Belçika’da son 3 yılın flaş takımı. Ligi domine eden, çok özel ve ofansif bir futbol anlayışları var. Geçen sezon Avrupa’da da bunu kanıtladılar. Oyunlarından hiç vazgeçmiyorlar ve her hafta üzerine koyarak ilerliyorlar. Union, resmi olarak açıklanmasa da İngiltere Brighton takımıyla bağlantılı. Onların oyuncu arama ağından güç alıyorlar. Ligde açık ara liderler” açıklaması yaptı.

Belçika’nın gündemi Türk patronlar

Belçika’da son iki yıldır, iki Türk patron konuşuluyor. Çünkü, Belçika futbolunda iki Türk patron var.

Biri Belçika Süper Lig (Pro League) takımı KVC Westerlo, diğeri ise 2’nci lig takımı SC Eendracht Aalst. Belçika’da Westerlo ve Eendracht Aalst’ı Türk patronların alması son iki yıldır gündem oldu.

Uzun yıllar Belçika süper liginde oynadıktan sonra 2017-2018 sezonunda 1’inci Lig’e düşen Westerlo’yu işadamı Oktay Ercan’ın 18 Haziran 2019 tarihinde satın aldığı duyuruldu. 2022-2023 sezonunda Belçika Süper Ligi’ne yükselen Westerlo, son iki sezonu düşme tehlikesi olmadan rahat geçiriyor.

Başkanlığını Oktay Ercan’ın ve İkinci Başkanlığı’nı Hasan Çetinkaya’nın yaptığı Westerlo’nun kadrosunda Sinan Bolat, Emin Bayram, Doğucan Haspolat gibi tanıdık isimler top koşturuyor.

Süper Lig’de 10’uncu sırada bulunan KVC Westerlo, 32.83 milyon euro kadro değerine sahip.

Irkçı partinin kalesi Aalst’a Türk patron

Tarihinde Belçika’nın efsane futbolcular Jan Ceulemans ve altın ayakkabı sahibi Gilles De Bilde gibi futbolcuları da barındıran Eendracht Aalst’ı da geçtiğimiz sezon Türkler satın aldı.

Belçika’da Flaman ırkçı parti Vlaams Belang’ın kalelerinden biri olarak kabul edilen Aalst’ın futbol takımını Türklerin satın alması Belçika basınında her gün gündem olmaya devam ediyor.

Belçika’da 2018 yılında yapılan yerel seçimlerde Aalst kentinde aşırı sağcı Yeni Flaman Birliği NV-A yüzde 33.2 ve ırkçı parti Vlaams Belang yüzde 17.3 oy aldı. Önümüzdeki 13 Ekim 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında Aalst’ta ırkçı parti Vlaams Belang’ın yüzde 22.5 ile birinci parti, aşırı sağcı NV-A’nın yüzde 14.9 oy alması bekleniyor.

Eendracht Aalst’a iki ayda iki başkan

UEFA Kupası’nda 1995-1996 sezonunda mücadele eden 1919’da kurulmuş olan SC Eendracht Aalst’ın başkanlığına sezon başında Tülin Sönmez isimli genç bir kadın getirildi. Ancak birkaç ay sonra Aalst’ın ilk kadın başkanı Tülin Sönmez görevini Yüksel Demir’e devretti.

İsviçre’de menajerlik yapan yeni Eendracht Aalst Başkanı Yüksel Demir, Beşiktaş’ta futbol oynayan Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic ile Umut Meraş gibi tanınmış futbolcuların da menajerliğini yapıyor. 2’nci ligin liderlik koltuğunda bulunan SC Eendracht Aalst’ın kadro değeri ise 300 bin euro.

Amatörler liglerde Türk takımlar

Belçika genelinde bölgesel amatör liglerde onlarca Türk takımı da mücadele veriyor.

FC Anadol, Anvers Türkspor, Beringen Türkgücü, Real Türk, Avrasyaspor, FC Jeunesse Turque ve Turkse Rangers Belçika’da en çok bilinen Türk futbol takımları. Bu takımların maçlarını her hafta binlerce taraftar izliyor.

Belçika’da Nedim Koçaslan’ın başkanlığını yaptığı Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu da faaliyet gösteriyor.

Ayrıca, Türk başkanların görev yaptığı futbol takımları da var Belçika’da. Bunların en bilineni Brüksel’in Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek’in futbol kulübü Crossing Schaerbeek. Başkanlığını Erdal Sevik’in yaptığı Crossing Schaerbeek, maçlarını 3 bin 500 kişilik stadyumunda oynuyor.

7 yıllık fark

Galatasaray’da oynayan Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld ve Vincent Kompany gibi birçok yıldız futbolcu Belçika’nın “altın jenerasyonu” olarak kabul edildi.

Bu “altın jenerasyon” Belçika’nın altyapı takımlarından çıktı…

Okurlarımın affına sığınarak, yeri gelmişken tecrübelerimi aktarmak isterim. Bu satırların yazarı olarak, pasif futbol yerine aktif futbolu seçtim. Belçika Futbol Federasyonu’nun (RBFA) açtığı antrenörlük kurslarını iki yıl takip ettim, antrenörlük diplomamı aldım. Üçüncü lig takımlarında altyapı hocalığı yaptım. Yapıyorum…

Diğer bütün futbol kulüpleri gibi her hafta üç antrenman yaptırıp altyapı takımları ile her hafta sonu maçlara çıktım. Belçika’da amatör ve profesyonel futbol lig karşılaşmaları U6 takımlarıyla başlıyor. Belçika Futbol Federasyonu’nun ders kitaplarında çocukların “altın öğrenme çağı” olarak 8-13 yaş grubu olduğu öğretiliyor. Bu nedenle 6 yaşından itibaren çocukların haftalık maç ritmi kazanmaları teşvik ediliyor. Her takım U6 yaş grubundan itibaren haftalık maçlara çıkıyor.

Türkiye’de ise TFF’nin Akademi Ligleri U13 yaş kategorisi ile başlıyor. “Altın öğrenme çağını” maç yapmadan geçiren çocuklarımız maç tecrübelerinde de 7 yıllık fark oluşuyor Avrupalı çocuklarla.

Sonra oturup kara kara düşünüyoruz, neden bizim futbolumuz ve futbolcularımız Avrupa’dan geride? Aradaki 7 yıllık tecrübe ve maç ritmi farkını kapatmak elbette kolay olmuyor…