Göçmenlerden ülkelerine 6.5 milyar euro

Türkiye’den gelen göçmenlerin Belçi­ka’ya gelmelerinin üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen gelecek için hâlâ kendi ülkelerine yatırım yaptıklarını ortaya koyuyor rakamlar.

Türkiye’den Belçika’ya işçi göçünün res­mi olarak başladığı tarih, 16 Temmuz 1964’te imzalanan “Türkiye-Belçika İşgücü Anlaş­ması”nın tarihi kabul ediliyor. Bu nedenle, içerisinde bulunduğumuz yılda Belçika’daki bütün Türk kökenli kurum, kuruluş ve der­nekler “60’ıncı yıl etkinlikleri” düzenliyor.

Hatta İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu önümüzdeki hafta sonu Bilgi Üniversitesi’n­de “Gurbet Kuşu Fest” etkinliği düzenleye­cek. Konserler, söyleşiler ve atölyelerin yer alacağı etkinlikle göçün 60’ıncı yılı Türki­ye’de de kutlanacak.

Göçün üzerinden 60 yıl geçmiş olsa da Av­rupa’da yaşayan göçmenler geleceklerini hâlâ kendi ülkelerinde görüyorlar…

Birleşmiş Milletler Göç Ajansı verilerine göre Belçika’da yaşayan göçmenler 2022 yılın­da kendi ülkelerine 6.5 milyar euro gönderdi.

Belçika Kalkınma Ajansı verilerine gö­re 2020 yılında 5.1 milyar euro, 2021 yılında 5.8 milyar euro gönderen Belçika’da yaşayan göçmenler 2022 yılında ise geldikleri ülke­lere 6.5 milyar euro gönderdi. Her yılki artış oranına dikkat çeken yetkililer, 2023 yılının verilerini bu yılın sonunda açıklanacağını be­lirtiliyor.

Özellikle Türkiye, Fas, Romanya ve Kongo kökenli göçmenlerin ülkelerine daha çok pa­ra gönderdiği ifade ediliyor. Ancak, rakamla­rın ülke ülke verilmemesi “ayrımcılık yasa­sı”na aykırı olduğu için yapılamıyor.

Göçmenler, sadece yatırım amaçlı değil ay­nı zamanda geldikleri ülkelerde bulunan ai­lelerine ve tanıdıklarına düzenli olarak para gönderiyorlar. Belçika’da yaşayan göçmenler için aylık yüz euronun fazla bir miktar olma­dığı ancak geldikleri ülkelerde bulunan ya­kınları için iyi bir ücret olduğu belirtiliyor.

Eğitimliler gönderiyor

Göçmenler yaşadıkları ülkelerde ekono­mik sorunlar yaşasa da para göndermeye de­vam ediyor. Gelir düzeyi düşük gruplar bile düzenli olarak para gönderiyor. Ancak, ülke­lerine para gönderenlerin çoğunluğunu 40 yaş üstü, yüksek eğitim düzeyli ve çalışan in­sanlar oluşturuyor.

Göçmenlerin “geldikleri ülkelerde gelecek inşa etmek için yatırım yaptıkları”nı belir­ten BM Göç Ajansı’ndan (International Orga­nization for Migration - IOM) Rob de Nobel, göçmenlerin özellikle eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçları karşılamak için yakınlarına para gönderdiklerini ifade ediyor.

Doğal afetler döneminde, geçtiğimiz yıl Tür­kiye ve Fas’ta yaşanan “deprem felaket”i gibi durumlarda bu rakam çok daha yukarı çıkıyor.

Kayıtdışı daha yüksek

Göçmenlerin gönderdikleri paranın 6.5 mil­yar euroluk rakamdan çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çünkü 6.5 milyar euro, yasal yollardan gönderilen rakam. Kayıt dışı mebla­ğın ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor.

Dünya genelinde geldikleri ülkelere pa­ra gönderen göçmenlerin gönderdikleri para miktarının ise yaklaşık 800 milyar euro oldu­ğu ileri sürülüyor. Bu rakam son yirmi yıldır sürekli artış trendi gösteriyor.

Göçün üzerinden 60 yıl geçmiş olsa bile Avrupa’da yaşayan Türkler, Belçikalı Türkler gibi hem yatırımlarını Türkiye’ye yapmaya hem de Türkiye’de bulunan yakınlarına yar­dım etmeye devam ediyor…