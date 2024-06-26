Göçmenlerden ülkelerine 6.5 milyar euro
Türkiye’den gelen göçmenlerin Belçika’ya gelmelerinin üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen gelecek için hâlâ kendi ülkelerine yatırım yaptıklarını ortaya koyuyor rakamlar.
Türkiye’den Belçika’ya işçi göçünün resmi olarak başladığı tarih, 16 Temmuz 1964’te imzalanan “Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması”nın tarihi kabul ediliyor. Bu nedenle, içerisinde bulunduğumuz yılda Belçika’daki bütün Türk kökenli kurum, kuruluş ve dernekler “60’ıncı yıl etkinlikleri” düzenliyor.
Hatta İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu önümüzdeki hafta sonu Bilgi Üniversitesi’nde “Gurbet Kuşu Fest” etkinliği düzenleyecek. Konserler, söyleşiler ve atölyelerin yer alacağı etkinlikle göçün 60’ıncı yılı Türkiye’de de kutlanacak.
Göçün üzerinden 60 yıl geçmiş olsa da Avrupa’da yaşayan göçmenler geleceklerini hâlâ kendi ülkelerinde görüyorlar…
Birleşmiş Milletler Göç Ajansı verilerine göre Belçika’da yaşayan göçmenler 2022 yılında kendi ülkelerine 6.5 milyar euro gönderdi.
Belçika Kalkınma Ajansı verilerine göre 2020 yılında 5.1 milyar euro, 2021 yılında 5.8 milyar euro gönderen Belçika’da yaşayan göçmenler 2022 yılında ise geldikleri ülkelere 6.5 milyar euro gönderdi. Her yılki artış oranına dikkat çeken yetkililer, 2023 yılının verilerini bu yılın sonunda açıklanacağını belirtiliyor.
Özellikle Türkiye, Fas, Romanya ve Kongo kökenli göçmenlerin ülkelerine daha çok para gönderdiği ifade ediliyor. Ancak, rakamların ülke ülke verilmemesi “ayrımcılık yasası”na aykırı olduğu için yapılamıyor.
Göçmenler, sadece yatırım amaçlı değil aynı zamanda geldikleri ülkelerde bulunan ailelerine ve tanıdıklarına düzenli olarak para gönderiyorlar. Belçika’da yaşayan göçmenler için aylık yüz euronun fazla bir miktar olmadığı ancak geldikleri ülkelerde bulunan yakınları için iyi bir ücret olduğu belirtiliyor.
Eğitimliler gönderiyor
Göçmenler yaşadıkları ülkelerde ekonomik sorunlar yaşasa da para göndermeye devam ediyor. Gelir düzeyi düşük gruplar bile düzenli olarak para gönderiyor. Ancak, ülkelerine para gönderenlerin çoğunluğunu 40 yaş üstü, yüksek eğitim düzeyli ve çalışan insanlar oluşturuyor.
Göçmenlerin “geldikleri ülkelerde gelecek inşa etmek için yatırım yaptıkları”nı belirten BM Göç Ajansı’ndan (International Organization for Migration - IOM) Rob de Nobel, göçmenlerin özellikle eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçları karşılamak için yakınlarına para gönderdiklerini ifade ediyor.
Doğal afetler döneminde, geçtiğimiz yıl Türkiye ve Fas’ta yaşanan “deprem felaket”i gibi durumlarda bu rakam çok daha yukarı çıkıyor.
Kayıtdışı daha yüksek
Göçmenlerin gönderdikleri paranın 6.5 milyar euroluk rakamdan çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çünkü 6.5 milyar euro, yasal yollardan gönderilen rakam. Kayıt dışı meblağın ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor.
Dünya genelinde geldikleri ülkelere para gönderen göçmenlerin gönderdikleri para miktarının ise yaklaşık 800 milyar euro olduğu ileri sürülüyor. Bu rakam son yirmi yıldır sürekli artış trendi gösteriyor.
Göçün üzerinden 60 yıl geçmiş olsa bile Avrupa’da yaşayan Türkler, Belçikalı Türkler gibi hem yatırımlarını Türkiye’ye yapmaya hem de Türkiye’de bulunan yakınlarına yardım etmeye devam ediyor…