Amsterdam turist istemiyor
Dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri olan Hollanda’nın en turistik şehri Amsterdam’da yaşayan vatandaşlar “aşırı turist”ten rahatsız oldukları için yetkilileri mahkemeye verdi.
Avrupa’nın 2024 yılında en yoğun üçüncü havalimanı olan Amsterdam Schiphol Havalimanı yaklaşık 66,8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Amsterdam kenti ise her yıl yaklaşık 25 milyon turist ağırlıyor.
Turist sayısını sınırlamak için alınan önlemlere rağmen, geçtiğimiz yıl turistlerin konaklama sayısı yüzde üç arttı. Amsterdam sakinleri, şehirdeki aşırı turizm sorununa tepkilerini göstermek, turist sayısını azaltmak için yeterli çaba göstermediğini iddia ettikleri belediyeye karşı yasal işlem başlattı.
Belediye, sorunu çözmek için önlemler alınacağını taahhüt etti. Yetkililer, Amsterdam’da ün kazanmış bekarlığa veda partileri, bar turları, uyuşturucu kullanımı ve seks işçiliği gibi turizm biçimlerinden uzaklaşmak için kampanyalar başlattı.
“Amsterdam’ın Seçimi” adı verilen ve 12 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen vatandaş girişimi, vatandaşın sesini duyurmak ve yasal süreci takip etmek için Amsterdam sakinlerinden 50 bin euro topladı.
Amsterdam Belediyesi 2021 yılında, şehirde turistlerin yıllık konaklama sayısını 20 milyon ile sınırlayan bir yönetmelik çıkardı. Ancak, 2024 yılında Amsterdam’da konaklama sayısı 22,9 milyona ulaştı. Bu sayının içinde bulunduğumuz 2025 sonunda ise 25 milyonu bulması bekleniyor.
Amsterdam Belediyesi turist sayısını azaltmak için “turist vergisi”ni arttırdı ve yeni otel inşaatlarına geçici yasak getirdi. Amsterdam, turist vergisini yüzde 12,5’e çıkartarak Avrupa’da en yüksek seviyeye getirdi.
“Amsterdam’ın Seçimi” girişimi, yetkililerin yasalara uymadığını ve aşırı turizmle mücadele için yeterli çaba göstermediğini savunuyor. Aşırı turizm, gürültü ve kaba davranışlar gibi belirli sorunlara dikkat çeken Amsterdamlılar, şehrin popülerliğinin artmasıyla birlikte, belirli bölgelerde aşırı kalabalık ve yetersiz altyapı sorunlarının yaşandığına, turistlerin neden olduğu yoğun trafik ve gürültü yerel halkın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği kanısında.
Bir Antalya kıyaslaması
Türkiye’nin en turistik kenti olan Antalya Havalimanı 2024 yılında 39 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.
Antalya, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam 17 milyon 278 bin 103 turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Antalya’ya gelen turistlerin yakşık 4 milyonu Rusya’dan, 3,5 milyonu Almanya’dan ve yaklaşık 1,5 milyon Polonyalı turisti ağırladı.
Türkiye’de yabancıların da artık adı var…
Avrupa’da yaşayan biri olarak, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde herhangi bir işletmeye girdiğinizde çok farklı milletten çok farklı insanların çalıştıklarını görmeniz olağan bir haldir.
Türkiye’de İçişleri Bakanlığı verilerine göre 4 milyon 43 bin 215 yabancının yaşamasına rağmen özellikle hizmet sektöründe çalışan bir yabancıyla karşılaşmanız olağandışı. Türkiye’de atölyelerle, mutfaklarda, bulaşıkhanelerde, tarlalarda çalışan yabancı kökenliler artık hizmet sektöründe de gözükür hale geldiler.
Hayatımızı sürdürdüğümüz üç günlük dünyada üç günlüğüne Antalya’ya gittik geçtiğimiz hafta. Almanya’nın Köln havalimanında polisi, güvenlik görevlileri ve bagaj çalışanlarının ezici çoğunluğu Türk kökenli çalışanlar. Antalya’da gittiğimiz bir zincir otellerden birinde çalışanları ise artık Türkmenistan, Kazakistan, Suriye, Irak, Endonezya, Malezya ve Afrika ülkelerinden gelen yabancı kökenliler.
Birkaç yıl öncesine kadar özellikle hizmet sektöründe hiç görünmeyen Türkiye’de yaşayan yabacılar artık görünür hale geldiler. Türkiye’de yabancıların da artık adı var…
|Borsa
|10.857,17
|-0,28 %
|Dolar
|42,4591
|0,11 %
|Euro
|49,1264
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1569
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.639,30
|0,07 %
|Altın (ONS)
|4.130,76
|-0,04 %
|Brent
|61,9500
|0,23 %