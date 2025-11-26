Amsterdam turist istemiyor

Dünyanın en çok turist çeken kentle­rinden biri olan Hollanda’nın en tu­ristik şehri Amsterdam’da yaşayan vatan­daşlar “aşırı turist”ten rahatsız oldukları için yetkilileri mahkemeye verdi.

Avrupa’nın 2024 yılında en yoğun üçüncü havalimanı olan Amsterdam Sc­hiphol Havalimanı yaklaşık 66,8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Amsterdam kenti ise her yıl yaklaşık 25 milyon turist ağırlıyor.

Turist sayısını sınırlamak için alınan önlemlere rağmen, geçtiğimiz yıl turistle­rin konaklama sayısı yüzde üç arttı. Ams­terdam sakinleri, şehirdeki aşırı turizm sorununa tepkilerini göstermek, turist sayısını azaltmak için yeterli çaba göster­mediğini iddia ettikleri belediyeye karşı yasal işlem başlattı.

Belediye, sorunu çözmek için önlem­ler alınacağını taahhüt etti. Yetkililer, Amsterdam’da ün kazanmış bekarlığa veda partileri, bar turları, uyuşturucu kullanımı ve seks işçiliği gibi turizm bi­çimlerinden uzaklaşmak için kampan­yalar başlattı.

“Amsterdam’ın Seçimi” adı verilen ve 12 sivil toplum kuruluşu tarafından des­teklenen vatandaş girişimi, vatandaşın sesini duyurmak ve yasal süreci takip et­mek için Amsterdam sakinlerinden 50 bin euro topladı.

Amsterdam Belediyesi 2021 yılında, şe­hirde turistlerin yıllık konaklama sayısı­nı 20 milyon ile sınırlayan bir yönetme­lik çıkardı. Ancak, 2024 yılında Amster­dam’da konaklama sayısı 22,9 milyona ulaştı. Bu sayının içinde bulunduğumuz 2025 sonunda ise 25 milyonu bulması bekleniyor.

Amsterdam Belediyesi turist sayısını azaltmak için “turist vergisi”ni arttırdı ve yeni otel inşaatlarına geçici yasak getirdi. Amsterdam, turist vergisini yüzde 12,5’e çıkartarak Avrupa’da en yüksek seviyeye getirdi.

“Amsterdam’ın Seçimi” girişimi, yet­kililerin yasalara uymadığını ve aşırı tu­rizmle mücadele için yeterli çaba göster­mediğini savunuyor. Aşırı turizm, gürültü ve kaba davranışlar gibi belirli sorunlara dikkat çeken Amsterdamlılar, şehrin po­pülerliğinin artmasıyla birlikte, belirli bölgelerde aşırı kalabalık ve yetersiz alt­yapı sorunlarının yaşandığına, turistlerin neden olduğu yoğun trafik ve gürültü ye­rel halkın yaşam kalitesini olumsuz etki­lediği kanısında.

Bir Antalya kıyaslaması

Türkiye’nin en turistik kenti olan An­talya Havalimanı 2024 yılında 39 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Antalya, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam 17 milyon 278 bin 103 turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Antalya’ya gelen tu­ristlerin yakşık 4 milyonu Rusya’dan, 3,5 milyonu Almanya’dan ve yaklaşık 1,5 mil­yon Polonyalı turisti ağırladı.

Türkiye’de yabancıların da artık adı var…

Avrupa’da yaşayan biri olarak, Avru­pa’nın herhangi bir ülkesinde herhangi bir işletmeye girdiğinizde çok farklı mil­letten çok farklı insanların çalıştıklarını görmeniz olağan bir haldir.

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı verilerine göre 4 milyon 43 bin 215 yabancının ya­şamasına rağmen özellikle hizmet sek­töründe çalışan bir yabancıyla karşılaş­manız olağandışı. Türkiye’de atölyelerle, mutfaklarda, bulaşıkhanelerde, tarlalar­da çalışan yabancı kökenliler artık hiz­met sektöründe de gözükür hale geldiler.

Hayatımızı sürdürdüğümüz üç günlük dünyada üç günlüğüne Antalya’ya gittik geçtiğimiz hafta. Almanya’nın Köln hava­limanında polisi, güvenlik görevlileri ve bagaj çalışanlarının ezici çoğunluğu Türk kökenli çalışanlar. Antalya’da gittiğimiz bir zincir otellerden birinde çalışanları ise artık Türkmenistan, Kazakistan, Suri­ye, Irak, Endonezya, Malezya ve Afrika ül­kelerinden gelen yabancı kökenliler.

Birkaç yıl öncesine kadar özellikle hiz­met sektöründe hiç görünmeyen Türki­ye’de yaşayan yabacılar artık görünür ha­le geldiler. Türkiye’de yabancıların da ar­tık adı var…