Almanya “tam üyelik” demed
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin “AB tam üyeliği” yerine “stratejik ortaklık” önerisi yaptı.
Cumhuriyet Bayramı’nın ilk günü Ankara ziyaretini gerçekleştiren Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Anıtkabir’e çıktı. Almanya Başbakanı Merz, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir çağı başlattı. Devlet adamı ve vizyon sahibi bir kişi olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle bütünleştirdi ve çağdaşlık yolunda ilerletti. Onun fikirleri günümüzde Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki derin dostlukta halen etkisini sürdürüyor” notunu yazdı.
Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısında dile getirdiği stratejik diyalog açılımı, gelecekte inşa edilmesi hedeflenen “stratejik ortaklığa” dönük bir “niyet beyanı” olarak değerlendiriliyor. Türkiye ile de iyi ilişkilerin ve ortaklığın derinleştirilmesinin yeni dönemin gereği olduğunu, ilişkilerde potansiyelin bulunduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini dile getiren Merz, dünyanın, büyük güçlerin mücadelesine sahne olan yeni bir jeopolitik döneme girdiğini, bu nedenle Avrupa’nın ve Almanya’nın “stratejik ortaklıklarını” genişletmek durumunda olduklarını ifade etti.
Alman diplomatik kaynaklar, “stratejik diyalog açılımı”nın ilk adımlarının Angela Merkel döneminde atılmaya başlandığını, Ocak 2016’da ilk Almanya-Türkiye Hükümetler Arası Stratejik İstişareler Toplantısı’nın düzenlendiğini, daha sonraki yıllarda gerginliklere rağmen Olaf Scholz döneminde de çabaların sürdüğünü dile getiriyorlar. AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Almanya Başbakanı Merz, ”tam üyelik” kelimesini kullanmamaya özen gösterdi. Merz’in “Şahsen ben ve federal hükümetimiz, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin sıkı bir şekilde yanında görüyor” ifadesi Türkiye’de “Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz” şeklinde kamuoyuna aktarıldı.
Diplomatik kaynaklar, Merz’in, AB ile Türkiye arasında stratejik diyaloğu yeniden başlatmak istediklerini kaydetmekle birlikte, bunun için Kopenhag kriterlerine uyumun şart olduğunu, Türkiye’de ise hukuk devleti ve demokrasi anlayışı ile uyuşmayan kararlar alındığını söylediğine dikkat çektiler. Alman hükümet kaynakları, Türkiye’nin AB sürecinin canlanmasının, demokrasi ve insan hakları alanında ilerlemeye bağlı olacağının altını çizdiler.
“İmtiyazlı ortaklık” yerine “Stratejik ortaklık”
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “başlatılacağını duyurduğu stratejik diyaloğ”un stratejik bir ortaklık zemininin inşasını sağlayıp sağlamayacağı ve bunun çerçevesinin nasıl çizileceği henüz bilinmiyor. Merz ve Erdoğan, dışişleri bakanları Hakan Fidan ile Johann Wadephul’u, “Almanya-Türkiye Stratejik Diyalog İstişareleri”ni canlandırmakla görevlendirdi.
Sığınmacıların iadesi ve Hamas etkisi
Türkiye’nin Almanya için önem taşıyan iki alanda son dönemde adım atmaya başlamış olması, Merz’in stratejik diyalog açılımını gündeme taşımasına neden oldu. Özellikle, Türkiye’nin Almanya’da sığınma başvuruları reddedilen Türk vatandaşının, daha hızlı bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edilmelerinin kabul edilmesi ve “Türkiye’nin Hamas üzerindeki etkisi” her iki tarafı da memnun etti.
Almanya Başbakanı Merz, Ankara ziyareti esnasında, “geçtiğimiz mayıs ayından bu yana, 2024 yılının toplamından daha fazla Türk vatandaşını Türkiye’ye sınır dışı edebildiklerini” açıkladı. Merz, “Bunu daha da artırmak istiyoruz” sözleriyle Türkiye ile bu konuda anlaştıklarını dile getirdi.
Türkiye’nin Hamas üzerinde etkisini kullanmasının, rehinelerin bırakılması, ateşkesin sağlanması konusunda kritik önemde olduğuna dikkat çeken diplomatik kaynaklar, “Hamas’ın silahsızlandırılması için Türkiye’nin baskıyı sürdürmesi beklentileri”ni dile getiriyor. Başbakan Merz, “Türkiye’nin, Hamas’ın anlaşmanın ikinci aşaması konusunda ikna edilmesi için elindeki tüm imkanları kullanmasını umut ediyoruz” diye konuştu.
“İmamoğlu” sorusuna “Kopenhag” hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile göç, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Bir Alman gazetecinin “19 Mart’ta beri tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sorusu”na Merz, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini henüz yerine getirmediğini vurguladı. Almanya Başbakanı Merz, “AB’ye giden yol Kopenhag Kriterlerinden geçmektedir, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında beklentileri karşılamayan kararlar alındı” demekle yetindi.
