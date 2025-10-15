CHP’nin yurt dışı vaatleri
Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de ilk defa miting düzenleyen ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlara seçim vaatlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP tarafından başlatılan mitinglerin 61’incisi geçtiğimiz pazar günü Avrupa’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100 ülkeden 132 siyasi partinin çatı kuruluşu olan Sosyalist Enternasyonal’e, Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat grup üyelerine, AP Yeşiller Grup üyelerine, ev sahipliği yapan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close’a, Roma, Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Selanik, Köln, Frankfurt ve Utrecht belediye başkanlarına teşekkür etti.
CHP lideri Özgür Özel, Brüksel’deki konuşmasında, “Önce miting yapıyoruz sandılar. Toplanırlar, dağılırlar dediler. Yaz tatilinde vazgeçerler sandılar. Yaptığımız şey bir miting değil, bir eylemdi, bir karşı çıkıştı, bir karşı koyuştu. İşte bu yüzden 61. eylemimizde Brüksel’de sizlerleyiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, ilk yurt dışı mitinginde Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına seçim vaatlerini de dile getirdi. Özel, Avrupa Türklerinin karşılaştığı sorunlara özel çözümler üreteceklerini belirtti.
Emeklilik konusunda “Çileyi çözmek için emekli yurttaşlarımızın yurt dışında tam zamanlı çalışmasının önümü kesen uygulamayı kaldıracağız. Yurt dışında çalışanın Türkiye’de anasının ak sütü gibi helal emekli maaşına dokunmayacağız” diyen Özel, sağlık sigortasında da önemli adımlar atacaklarını ifade etti.
“Hasret bileti”
“Ak Parti yıllarca vaatlerde bulundu. Oy aldı, sırtını döndü” diyen CHP Genel Başkanı Özel, “Emin olun bütün sorunları biliyoruz. Emin olun bu sorunların ne olduğunu da nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ama birileri gibi oy alana kadar yüzü dönük, oyu aldıktan sonra sırtı dönük bir anlayışımız yok. Biz gelince unutan değil, aksine hizmet ettikçe tanışılan, beğenilen ve iktidarından memnun olunan bir anlayışız. İktidarımızda bugün normaldekinin dört beş katı fiyata çıkarıp uçak biletlerini, Brüksel’den, Avrupa’dan Türkiye’ye gitmeyi sizlerin üzerinden bir fırsatçılığa çeviren bir anlayışın aksine her sene memleketine tatil için bir kez gelip dönmeyi kışın en ucuz tarifeden bilet neyse yılın her zamanında kullanılacak ‘hasret bileti’nin sözünü ben veriyorum size” diye konuştu.
Yurt dışında ikameti bulunan vatandaşların Türkiye’de kullanmak üzere getirdikleri araçlara uygulanan “185 gün” uygulamasını kaldıracaklarını belirten Özel, “Burada yıllarca çalışmış birinin Türkiye’ye gittiğinde aracını bir sefere mahsus vergisiz götürebileceği, gittiğinde eşi kullanmış, kayınçosu kullanmış cezaları geliyormuş. Böyle ucuz işlerin peşini devletin bırakacağı, acil durumlarda tepene binecek değil halden anlayacak bir devlet yönetim anlayışını hayata geçireceğiz” dedi.
“Soytarılığa son vereceğiz”
Telefon kaydettirme uygulamasına “45 bin liraya telefon kaydettirme soytarılığına son vereceğiz” tanımı yapan Özgür Özel, “Bedelli askerliği, bu kadar emekle kazanılan paraları sağmal inek sağar gibi sağan devlet anlayışından vatandaşı vatandaşlıktan uzak düşüren anlayıştan makul bir yere çekeceğiz. Türkiye’de kaç para ise burada da o para olacak. Söz veriyorum” sözünü de verdi.
OECD ile yapılan “otomatik bilgi paylaşımı anlaşması”na da değinen Özel, “Veriye paylaşırsan paylaş ama çifte vergilendirmeye, iki kere sigortaya, olur olmaz cezalara karşı vatandaşını da korumak Türkiye Cumhuriyeti devletinin boynunun borucudur” dedi.
Yurt dışına çıkan genç beyinleri “Türkiye’nin gücü Avrupa’daki temsilcileri olarak gördüklerini” söyleyen Özel, “ekspat”ların sorunlarına da çözümler sunacaklarını belirtti.
“Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa”
Özel, “Yasaksız bir Türkiye ve vizesiz bir Avrupa inşa etmenin bir seçim meselesi olduğunu bir sandık mesafesinde olduğunu bilsin. Bugün 79 ülkeden 87 partinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefini desteklediğine dair Sosyalist Enternasyonal bildirgeleri mevcut. Burada temsilcileri konuşan değerli kardeş partilerimiz, Türkiye’nin önünü açmak için sadece kardeşlik ve dayanışma vaat ediyorlar” dedi.
Kendisinin yıllar önce “yurt dışı seçim çevresi önerisi”nin altına imza atan ilk milletvekili olduğunu hatırlatan CHP lideri Özel, “Sizler karar vereceksiniz, oyunuzu atacaksınız temsilcilerinizi Ankara’ya meclise yollayacaksınız. Söz veriyoruz” diyerek, yurt dışından seçilecek milletvekillerinin de TBMM’de görev yapacağını söyledi.
|Borsa
|10.316,40
|-2,27 %
|Dolar
|41,8246
|0,02 %
|Euro
|48,5920
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.570,06
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.141,98
|0,78 %
|Brent
|62,0700
|-1,76 %