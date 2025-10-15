CHP’nin yurt dışı vaatleri

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de ilk defa miting düzenleyen ana muhalefet par­tisi Cumhuriyet Halk Partisi, yurt dışında yaşa­yan vatandaşlara seçim vaatlerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ar­dından CHP tarafından başlatılan mitinglerin 61’incisi geçtiğimiz pazar günü Avrupa’nın baş­kenti Brüksel’de düzenlendi. CHP Genel Başka­nı Özgür Özel, 100 ülkeden 132 siyasi partinin çatı kuruluşu olan Sosyalist Enternasyonal’e, Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat grup üyelerine, AP Yeşiller Grup üyelerine, ev sa­hipliği yapan Brüksel Belediye Başkanı Philip­pe Close’a, Roma, Amsterdam, Barselona, Buda­peşte, Selanik, Köln, Frankfurt ve Utrecht bele­diye başkanlarına teşekkür etti.

CHP lideri Özgür Özel, Brüksel’deki ko­nuşmasında, “Önce miting yapıyoruz sandı­lar. Toplanırlar, dağılırlar dediler. Yaz tati­linde vazgeçerler sandılar. Yaptığımız şey bir miting değil, bir eylemdi, bir karşı çıkıştı, bir karşı koyuştu. İşte bu yüzden 61. eylemimizde Brüksel’de sizlerleyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, ilk yurt dışı mi­tinginde Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşla­rına seçim vaatlerini de dile getirdi. Özel, Av­rupa Türklerinin karşılaştığı sorunlara özel çözümler üreteceklerini belirtti.

Emeklilik konusunda “Çileyi çözmek için emekli yurttaşlarımızın yurt dışında tam za­manlı çalışmasının önümü kesen uygulamayı kaldıracağız. Yurt dışında çalışanın Türkiye’de anasının ak sütü gibi helal emekli maaşına do­kunmayacağız” diyen Özel, sağlık sigortasında da önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

“Hasret bileti”

“Ak Parti yıllarca vaatlerde bulundu. Oy al­dı, sırtını döndü” diyen CHP Genel Başkanı Özel, “Emin olun bütün sorunları biliyoruz. Emin olun bu sorunların ne olduğunu da na­sıl çözüleceğini de biliyoruz. Ama birileri gibi oy alana kadar yüzü dönük, oyu aldıktan son­ra sırtı dönük bir anlayışımız yok. Biz gelince unutan değil, aksine hizmet ettikçe tanışılan, beğenilen ve iktidarından memnun olunan bir anlayışız. İktidarımızda bugün normal­dekinin dört beş katı fiyata çıkarıp uçak bi­letlerini, Brüksel’den, Avrupa’dan Türkiye’ye gitmeyi sizlerin üzerinden bir fırsatçılığa çe­viren bir anlayışın aksine her sene memleke­tine tatil için bir kez gelip dönmeyi kışın en ucuz tarifeden bilet neyse yılın her zamanın­da kullanılacak ‘hasret bileti’nin sözünü ben veriyorum size” diye konuştu.

Yurt dışında ikameti bulunan vatandaşla­rın Türkiye’de kullanmak üzere getirdikleri araçlara uygulanan “185 gün” uygulamasını kaldıracaklarını belirten Özel, “Burada yıllar­ca çalışmış birinin Türkiye’ye gittiğinde ara­cını bir sefere mahsus vergisiz götürebileceği, gittiğinde eşi kullanmış, kayınçosu kullanmış cezaları geliyormuş. Böyle ucuz işlerin peşini devletin bırakacağı, acil durumlarda tepene binecek değil halden anlayacak bir devlet yö­netim anlayışını hayata geçireceğiz” dedi.

“Soytarılığa son vereceğiz”

Telefon kaydettirme uygulamasına “45 bin liraya telefon kaydettirme soytarılığına son vereceğiz” tanımı yapan Özgür Özel, “Bedelli askerliği, bu kadar emekle kazanılan paraları sağmal inek sağar gibi sağan devlet anlayışın­dan vatandaşı vatandaşlıktan uzak düşüren anlayıştan makul bir yere çekeceğiz. Türki­ye’de kaç para ise burada da o para olacak. Söz veriyorum” sözünü de verdi.

OECD ile yapılan “otomatik bilgi paylaşımı anlaşması”na da değinen Özel, “Veriye payla­şırsan paylaş ama çifte vergilendirmeye, iki kere sigortaya, olur olmaz cezalara karşı va­tandaşını da korumak Türkiye Cumhuriyeti devletinin boynunun borucudur” dedi.

Yurt dışına çıkan genç beyinleri “Türki­ye’nin gücü Avrupa’daki temsilcileri olarak gördüklerini” söyleyen Özel, “ekspat”ların so­runlarına da çözümler sunacaklarını belirtti.

“Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa”

Özel, “Yasaksız bir Türkiye ve vizesiz bir Avrupa inşa etmenin bir seçim meselesi oldu­ğunu bir sandık mesafesinde olduğunu bilsin. Bugün 79 ülkeden 87 partinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa Birliği tam üyelik he­defini desteklediğine dair Sosyalist Enternas­yonal bildirgeleri mevcut. Burada temsilcile­ri konuşan değerli kardeş partilerimiz, Türki­ye’nin önünü açmak için sadece kardeşlik ve dayanışma vaat ediyorlar” dedi.

Kendisinin yıllar önce “yurt dışı seçim çev­resi önerisi”nin altına imza atan ilk milletve­kili olduğunu hatırlatan CHP lideri Özel, “Siz­ler karar vereceksiniz, oyunuzu atacaksınız temsilcilerinizi Ankara’ya meclise yollaya­caksınız. Söz veriyoruz” diyerek, yurt dışın­dan seçilecek milletvekillerinin de TBMM’de görev yapacağını söyledi.