Uzay çöpünden 375 milyar euro gelir elde edilebilir
Yılbaşından hemen sonra 55 milyon dolar ödenerek uzaya gönderilen ilk Türk astronottan sonra şimdi de bir Türk girişimci “uzay çöpleri”ni toplamak için girişimlerde bulunuyor. Uzay çöplerini toplama operasyonları için 3 ila 4 milyar euro gerektiğini belirten Gurur Gaye Günal, “uzay çöpü”nden kazanma hacminin 375 milyar euro olduğunu söyledi.
İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi’nden sonra Amerikan Üniversitesi Washington College of Law’da “Tahkim Hukuku” üzerine çalışmalar yapan ve Lüksemburg Üniversitesi'nde “Uzay Medyası ve Telekomünikasyon Hukuku Master”ını tamamlayan Günal, “30 uluslararası iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmalar sayesinde, farklı ülkelerden gelen uzmanlar ve kurumlar ile iş birliği yaparak projeyi daha geniş çapta uygulanabilir hale getiriyoruz” dedi.
ŞiraSpace’i üç yıl önce kuran ve “uzay çöpü” projesini geliştiren Gurur Gaye Günal DÜNYA’ya konuştu…
İnsanoğlu üzerinde yaşadığı dünyayı çöpe boğdu. Şimdi sıra uzaya mı geldi?
Maalesef, uzayda da çöp sorunu bakımından artık dünyadan pek fark kalmamaya başladı. Avrupa Uzay Ajansı’nın 2023 yılı çevre raporlarına göre, bugüne kadar yörüngeye 16 bin 990 uydu gönderilmiş ve bunlardan 2 bin 500’ü artık aktif değil. Ayrıca halihazırda, çok sayıda uydu parçası, 10 cm’den büyük 36 bin 500 parça uzay enkazı ve 10 cm’den küçük milyonlarca uydu ve roket parçası ile anten bulunmaktadır. SpaceX gibi firmaların 2023’ten bu yana binlerce uyduyu uzaya gönderme çabaları dikkate alındığında, uzayın bugünkü haliyle yaklaşık 20 bin uyduya ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.
Ancak dünyanın yörüngesi sınırlı bir kaynaktır. Eğer yörüngeye sürekli olarak daha fazla uydu ve uzay aracı yerleştirilirse ve mevcut uzay çöplüğü sorunu çözülmezse, gelecekte yörüngenin kullanımı zorlaşabilir veya belirli yörünge bölgeleri kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle, Dünyanın yörüngesi, dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gereken sınırlı bir kaynaktır.
Öncelikle uzay çöpünün ne olduğundan başlamak isterim. Uzay çöpü nedir?
Uzay çöpü, dünyanın yörüngesinde kontrolsüz bir şekilde dolaşan, artık kullanılamayan insan yapımı cisimlerin genel adıdır. Bunlar arasında eski uydular, roket parçaları, patlamalardan kaynaklanan küçük parçacıklar ve hatta uzay görevleri sırasında kaybolan aletler ve ekipmanlar yer alır.
Bu durum birkaç nedenden dolayı büyük bir sorun teşkil etmektedir. Öncelikle, bu çöpler yörüngede çok yüksek hızlarda hareket ederler, bu da aktif uydulara ve uzay araçlarına çarptıklarında ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca, uzay çöpleri yeni uydu fırlatmalarını ve uzay görevlerini daha karmaşık ve riskli hale getirir.
Bu nedenle, uzay çöpleri konusundaki farkındalığın artması ve etkili çözümler geliştirilmesi, uzay operasyonlarının sürdürülebilirliği ve güvenliği için kritik öneme sahiptir.
Uzayın çöpünü toplama fikri nasıl ortaya çıktı?
Uzay hukuku ile ilgili yaptığım araştırmalar ve çalışmalar esnasında fark ettim ki bu soruna bulunacak teknik ve bilimsel çözümler hukuksal olarak çözülmediği sürece efektif ve uygulanabilir olamıyor. Dünya genelinde geçerli olacak hukuki bir çözüm bulunmadığı sürece, maalesef çözüm önerileri geniş çaplı uygulanabilir olmuyor.
Global bir çözüm yolu bulmak için yola çıktık ve sonuçta tam bir “kazan-kazan” yatırım modeli ve tüm ülkelerin aktif olmayan uydular kapsamındaki “veri tabanı” haklarına saygılı uzay çöpleri geri dönüşüm ve yenileme merkezi projesine yöneldik.
Bu projeyle, tüm ülkelerin katılımını da sağlayabileceğimiz bir modeli hayata geçirerek hem liderliği hem başarıyı hem de geliri global olarak paylaştığımız ve uzayda sürdürülebilir bir ekonomi yaratacağımız bir plan oluşturduk. Sloganımız ise "Rekabet yok, sadece dayanışma". Bu model sayesinde, uzayın temizlenmesi ve sürdürülebilir kullanımı için hem teknik hem de hukuki açıdan kapsayıcı bir çözüm sunmayı hedefliyoruz.
Şu ana kadar, bu proje kapsamında 30 uluslararası iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmalar sayesinde, farklı ülkelerden gelen uzmanlar ve kurumlar ile iş birliği yaparak projeyi daha geniş çapta uygulanabilir hale getiriyoruz. Böylece, uzaydaki çöplerin temizlenmesi ve yeniden kullanımı konusunda global bir dayanışma ve işbirliği ağı kurmayı başardık.
Projemiz, tamamen robotik ve otonom sistemlerle çalışacak olan insansız bir geri dönüşüm merkezini içeriyor. Bu merkezde, 3D yazıcılarla yeniden uydu parçalarının üretilmesi ve aktif olmayan uyduların uzaydaki bu istasyonda tamir edilerek tekrar yörüngeye gönderilmesi mümkün olacak. Bu proje, yapısı ve getirdiği çözüm itibarıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
Uzay çöplüğünün miktarı 1950’lerden bu yana artıyor. Bugün 20 binden fazla uzay çöpünden bahsediyoruz, işlevsel uydular için tehdit nedir?
Bu durum, işlevsel uydular için oldukça ciddi bir tehdit oluşturuyor. İşlevsel uydular, navigasyon, iletişim, hava durumu tahmini gibi kritik görevler üstleniyor. Bu uyduların herhangi bir çöp parçası ile çarpışması, büyük hasarlara yol açabilir ve bu da dünya üzerindeki birçok hizmetin kesintiye uğramasına neden olabilir.
Uzay çöpleri, yüksek hızlarda hareket ettiği için çarpma etkisi çok büyük olabiliyor. Bir parça çöp, bir uyduya çarptığında, çarpmanın şiddeti büyük hasarlara yol açabilir ve bu hasar hem uydunun işlevselliğini kaybetmesine hem de daha fazla uzay çöpü oluşmasına neden olabilir. Bu durum, "Kessler Sendromu" olarak bilinen ve çarpışmaların domino etkisi yaratarak daha fazla çöp oluşturduğu bir döngüye yol açabilir.
Bu sorunların önüne geçmek için uluslararası işbirliği ve etkili uzay çöpleri yönetimi politikalarının geliştirilmesi gerekiyor. Projemiz kapsamında, bu sorunlara hukuki ve teknik çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Nasıl bir bütçeden bahsediyoruz? Toplama maliyeti ve toplanan çöpleri “yok etme” maliyeti nedir?
Toplama maliyeti ve toplanan çöpleri "yok etme" maliyeti, projenin geniş kapsamı ve karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Uzay çöpü temizleme operasyonları için gereken bütçe, uzay araçlarının tasarımı, fırlatılması, işletilmesi, çöpün toplanması ve işlenmesi gibi birçok faktörü içerir.
Toplama ve işleme operasyonlarının maliyeti, entegre edilecek olan kuantum sistemlerine ve robotik sistemlere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu değişkenlik, projenin karmaşıklığına, kullanılacak teknolojilere, ekipmanlara, işgücüne ve planlanan süreye bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Tahmini olarak, bu operasyonlar için gereken bütçe 2 ila 4 milyar euro civarındadır.
Ancak projeden elde edilecek gelirin uzaydaki uydular ve aktif olmayan uydular ile uzay enkazlarının sayısı dikkate alındığında, ortalama 375 milyar euro civarında bir gelir olmasını bekliyoruz.
Bunun yanında projenin başarısı, getirileri ve bir ilk olması nedeniyle yarattığı değer de paylaşılacak olduğundan insanlığın ortak mirası olan uzaya insanlık olarak ortak hizmet sunmuş olacağız. Tüm paydaşları için tam anlamıyla bir “kazan-kazan model”li bir proje.
Uzay çöpünü toplamanın finansmanını nasıl ve nerelerden bulacaksınız?
Bu dünya genelinde uydusu olan tüm ülkeler için ortak bir sorun şu anda. Bu nedenle öncelikle finansmanı sağlamak için çeşitli kaynaklara başvurmayı planlıyoruz. İlk olarak, uluslararası iş birliği ve ortak yatırımlar yoluyla fon sağlamayı hedefliyoruz. Bu, diğer ülkeler ve uzay ajansları ile iş birliği yaparak projeye katkıda bulunmalarını sağlayabilir, ayrıca özel sektörden yatırım ve sponsorluklar almayı, hükümet destekleri ve hibe programlarından faydalanmayı düşünüyoruz. Bu kaynakları etkin bir şekilde değerlendirerek projenin finansmanını sağlamayı amaçlıyoruz.
Uzay enkazlarını 3D yazıcı ile uydulara yedek parça haline getirecek
Halihazırda bu “işi” yapanlar var mı? Uzay çöpleriyle ilgili sorunları çözmeye yönelik bazı girişimler ve projeler mevcut. Çeşitli uzay ajansları ve özel şirketler, uzay çöplerini izleme, temizleme ve yönetme konularında çalışmalar yürütüyorlar.
Örneğin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi büyük uzay ajansları, uzay çöpleriyle mücadele için çeşitli projeler geliştiriyorlar. Ancak, bu girişimlerin çoğu henüz başlangıç aşamasında veya sınırlı kapasiteye sahip. Teknik ve bilimsel çözümler üzerinde çalışılsa da, bu çözümlerin hukuksal çerçevede etkin ve uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar arasında, ŞiraSpace olarak sunduğumuz proje gibi geniş kapsamlı ve hem hukuki hem teknik hem de finansal açıdan kapsamlı bir çözüm getiren bir proje bulunmamaktadır.
Uzay çöpünü nasıl toplayacaksınız ve topladığınız çöpleri ne yapacaksınız? Topladığımız uzay enkazlarından, tek başına kullanılamayacak durumda olan parçaları eriterek elde ettiğimiz ham maddeyi 3D yazıcılar aracılığıyla gerekli parçalara dönüştüreceğiz. Bu parçaları daha sonra uzaydaki uyduların tamir edilmesi için kullanacağız. Bu sayede, uzaydaki faal uyduların ömrünü uzatacak ve işlevselliğini artıracak önemli parçalar elde edeceğiz. Ayrıca, bu parçaların ait olduğu firmalara, ham madde bedelini uzay çöpünün temizlenmesi maliyetinden düşerek geri dönüşümlü fayda sağlayacağız.