Şölene terör gölgesi
Yerküremiz dünyanın etrafında döndüğü yuvarlak futbol topunun Avrupa şöleni bugün Almanya’da başlayacak. Bir ay boyunca futbolun kalbi Euro 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya'da atacak.
2.7 milyon taraftar statlarda olacak
Almanya’nın 10 farklı kentinde oynanacak 51 futbol karşılaşmasını 2 milyon 700 bin kişinin stadyumlarda izlemesi bekleniyor. Kamusal alanda oluşturulan taraftar bölgelerinde maçları izleyecek kişi sayısının ise 12 milyonu bulması bekleniyor. Euro 2024 için bir yandan başlama vuruşuna geri sayım devam ederken, bir yandan da Alman güvenlik birimlerinin terör eylemleri endişesi de artıyor.
Alman güvenlik makamları, Euro 2024 için Özel Güvenlik Konsepti geliştirildi. Euro 2024 süresince Almanya “serbest dolaşım”ı sağlayan “Schengen”i geçici askıya aldı. Avrupa Şampiyonası boyunca Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, Çekya, Polonya, Danimarka ve Fransa ile sınır kontrolleri uygulayacak. Avrupa’nın her noktasından gelecek bilgileri koordine edecek özel bir polis merkezi oluşturuldu. Almanya’ya diğer ülkelerden gelen 300 özel polis de yerel güçlere danışmanlık desteği verecek.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Ülkemizde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nın güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Tüm güvenlik birimleri en yüksek profesyonel standartlarda hazırlanıyor” açıklamasını yaptı. Bakan Faeser “Turnuva sırasında, potansiyel şiddet aktörlerinin girişini önlemek için Almanya'nın sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapacağız. Tüm mekân ve alanlarda, çok sayıda insanın bulunduğu her yerde, güçlü bir polis varlığı olacak” dedi.
IŞİD'den eylem çağrısı
Terör örgütü IŞİD’in Euro 2024 sırasında Berlin, Münih ve Dortmund şehirlerinde saldırı düzenlenmesi çağrısı Almanya’yı harakete geçirdi. Bir ay önce IŞİD’in propaganda organı “Horasan’ın sesi”nde, boş bir futbol stadyum önünde kamuflaj üniformalı ve makineli tüfekli bir kişinin fotoğrafı yayınlandı. “O zaman son golü at” başlıklı yazıda Berlin, Münih ve Dortmund kentlerinin isimlerine yer verildi. Alman hükümeti tarafından açıklanan rakamlara göre, 2011 yılından itibaren Suriye ve Irak'a giderek IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlere katılanların sayılarının bin 150 civarında olduğu belirtildi.
Taraftar bölgelerine dikkat
Aşırıcılıkla Mücadele Projesi (CEP) adlı uluslararası kuruluştan terörle mücadele uzmanı Dr. Hans-Jakob Schindler, “Bu da düşmanlarımızın bu turnuvayı engellemek için ellerinden geleni yapmak isteyecekleri anlamına geliyor” diye açıklama yaptı.
Kamuya açık bir tehdidin koordineli bir saldırı planlanma ihtimalini azalttığına dikkate çeken Schindler, “Kompleks bir saldırının reklamı yapılmaz. Bununla yapmaya çalışılan şey ancak propagandadır. Bunun gerisinde, orada görev yapan güvenlik güçlerini normalde olduklarından daha gergin hale getirme hedefi ve bazı bireysel aktörleri kendi başlarına harekete geçirme niyeti yatıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Schindler, taraftar bölgelerinin terör örgütleri tarafından daha kolay hedef olarak görülebileceğine dikkat çeken Schindler, güvenlik konseptlerinde bu bölgeler için de yoğun güvenlik önlemlerinin öngörülmesi gerektiğini belirtti.
Millilerden mucize beklemek…
Mucizeler gerçekleştiren takımımızdan Euro 2024’te yine mucize beklemekten başka seçeneğimiz yok sanırım… A Milliler, İtalya ve Polonya’daki hazırlık maçlarından sonra hazırlıklarını tamamlayarak Almanya’ya geçti. Hazırlık maçlarına ve kadroya baktığımız zaman “takım yok” ama biz Euro 2024’te mucize bekliyoruz. Spor yorumcuları dile getirmekten çekiniyorlar sanırım. Belçika’da üçüncü lig takımının alt yapısında görev yapan bir antrenör olarak bile kadroda eksiklikleri görmemek mümkün değil.
Takımımızda sadece üç futbolcu var: Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz. Kaleyi Mert Günok mu, Altay Bayındır mı yoksa Uğurcan Çakır mı koruyacak henüz belli değil. Defans dörtlüsünde sadece Abdülkerim Bardakcı’nın yeri belli, diğerleri bilinmiyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu’nun yanında kimlerin oynayacağına karar verilmemiş. İleri üçlüde seçenek çok ama bitirici golcümüz yok.
Hollandalı eskinin efsane futbolcusu Frank Rijkaart, Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde söylemişti: “Türk futbolunda her şey var ama her şeyden biraz var. Dolayısıyla tam olan hiçbir şey yok.”
Oyun sistemimize hiç girmeden, kalecimizin ve golcümüzün olmadığı bir takımdan, mucize beklemekten başka çaremiz yok…