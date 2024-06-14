Şölene terör gölgesi

Yerküremiz dünyanın etrafında döndüğü yu­varlak futbol topunun Avrupa şöleni bugün Almanya’da başlayacak. Bir ay boyunca futbolun kalbi Euro 2024’e ev sahipliği yapacak Alman­ya'da atacak.

2.7 milyon taraftar statlarda olacak

Almanya’nın 10 farklı kentinde oynanacak 51 futbol karşılaşmasını 2 milyon 700 bin kişi­nin stadyumlarda izlemesi bekleniyor. Kamusal alanda oluşturulan taraftar bölgelerinde maçla­rı izleyecek kişi sayısının ise 12 milyonu bulma­sı bekleniyor. Euro 2024 için bir yandan başlama vuruşuna geri sayım devam ederken, bir yandan da Alman güvenlik birimlerinin terör eylemleri endişesi de artıyor.

Alman güvenlik makamları, Euro 2024 için Özel Güvenlik Konsepti geliştirildi. Euro 2024 süresince Almanya “serbest dolaşım”ı sağlayan “Schengen”i geçici askıya aldı. Avrupa Şampi­yonası boyunca Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, Çekya, Polonya, Danimarka ve Fransa ile sınır kontrolleri uygulayacak. Av­rupa’nın her noktasından gelecek bilgileri koor­dine edecek özel bir polis merkezi oluşturuldu. Almanya’ya diğer ülkelerden gelen 300 özel po­lis de yerel güçlere danışmanlık desteği verecek.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Ülke­mizde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nın güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Tüm güvenlik birimleri en yüksek profesyonel standartlarda hazırlanıyor” açıklamasını yaptı. Bakan Faeser “Turnuva sırasında, potansiyel şiddet aktörleri­nin girişini önlemek için Almanya'nın sınırların­da geçici sınır kontrolleri yapacağız. Tüm mekân ve alanlarda, çok sayıda insanın bulunduğu her yerde, güçlü bir polis varlığı olacak” dedi.

IŞİD'den eylem çağrısı

Terör örgütü IŞİD’in Euro 2024 sırasında Berlin, Münih ve Dortmund şehirlerinde sal­dırı düzenlenmesi çağrısı Almanya’yı harake­te geçirdi. Bir ay önce IŞİD’in propaganda orga­nı “Horasan’ın sesi”nde, boş bir futbol stadyum önünde kamuflaj üniformalı ve makineli tüfek­li bir kişinin fotoğrafı yayınlandı. “O zaman son golü at” başlıklı yazıda Berlin, Münih ve Dort­mund kentlerinin isimlerine yer verildi. Alman hükümeti tarafından açıklanan rakamlara göre, 2011 yılından itibaren Suriye ve Irak'a giderek IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlere katılanların sayılarının bin 150 civarında olduğu belirtildi.

Taraftar bölgelerine dikkat

Aşırıcılıkla Mücadele Projesi (CEP) adlı ulus­lararası kuruluştan terörle mücadele uzmanı Dr. Hans-Jakob Schindler, “Bu da düşmanlarımızın bu turnuvayı engellemek için ellerinden gele­ni yapmak isteyecekleri anlamına geliyor” diye açıklama yaptı.

Kamuya açık bir tehdidin koordineli bir sal­dırı planlanma ihtimalini azalttığına dikkate çe­ken Schindler, “Kompleks bir saldırının reklamı yapılmaz. Bununla yapmaya çalışılan şey ancak propagandadır. Bunun gerisinde, orada görev ya­pan güvenlik güçlerini normalde olduklarından daha gergin hale getirme hedefi ve bazı bireysel aktörleri kendi başlarına harekete geçirme niye­ti yatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Schindler, taraftar bölgelerinin terör örgütleri tarafından daha kolay hedef olarak görülebilece­ğine dikkat çeken Schindler, güvenlik konseptle­rinde bu bölgeler için de yoğun güvenlik önlem­lerinin öngörülmesi gerektiğini belirtti.

Millilerden mucize beklemek…

Mucizeler gerçekleştiren takımımızdan Euro 2024’te yine mucize beklemekten başka seçe­neğimiz yok sanırım… A Milliler, İtalya ve Po­lonya’daki hazırlık maçlarından sonra hazırlık­larını tamamlayarak Almanya’ya geçti. Hazırlık maçlarına ve kadroya baktığımız zaman “takım yok” ama biz Euro 2024’te mucize bekliyoruz. Spor yorumcuları dile getirmekten çekiniyorlar sanırım. Belçika’da üçüncü lig takımının alt ya­pısında görev yapan bir antrenör olarak bile kad­roda eksiklikleri görmemek mümkün değil.

Takımımızda sadece üç futbolcu var: Abdül­kerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Al­per Yılmaz. Kaleyi Mert Günok mu, Altay Bayın­dır mı yoksa Uğurcan Çakır mı koruyacak henüz belli değil. Defans dörtlüsünde sadece Abdül­kerim Bardakcı’nın yeri belli, diğerleri bilinmi­yor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu’nun yanın­da kimlerin oynayacağına karar verilmemiş. İle­ri üçlüde seçenek çok ama bitirici golcümüz yok.

Hollandalı eskinin efsane futbolcusu Frank Rijkaart, Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde söy­lemişti: “Türk futbolunda her şey var ama her şeyden biraz var. Dolayısıyla tam olan hiçbir şey yok.”

Oyun sistemimize hiç girmeden, kalecimizin ve golcümüzün olmadığı bir takımdan, mucize beklemekten başka çaremiz yok…