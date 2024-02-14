Belediye başkan adaylarından girişimciler ne istiyor?

Yerel seçimlere 45 gün kaldı. Çok da yüksek enerjili olmayan bir seçim süreci yaşıyoruz. Son iki haftaya girildiğinde heyecan daha yüksek olacaktır. Şimdilerde ise adayların seçmenle irtibat kurduğu, yüz yüze taleplerini dinlediği günlerdeyiz.

Öyleyse biz de bugünkü yazımızı girişimcilerin belediye başkanlarından beklentilerine ve taleplerine ayıralım. MÜSİAD’ın geçen hafta gerçekleşen GÜM (Girişimcilik, Ürünleştirme ve Markalaşma) Zirvesi’nin bir oturumunun moderatörüydüm. Panelistlerden Akan Abdula çok önemli bir çağrıda bulundu. Çağrısı şuydu, “Belediyelerden açık veriyi talep edelim. Girişimcilere kendilerindeki veriyi açsınlar. Girişimci de belediyenin açtığı verilere göre iş geliştirsin”. Bu çağrıyı da Açık Veri ve Teknoloji Derneği olarak yapmışlar.

AVTED aslında sadece girişimciler ve iş insanları için değil, toplumun tamamı için birtakım taleplerde bulunuyor. İşte o talepler: “Yerel yönetimlerin hizmet ve sorumlulukları çerçevesinde ürettikleri verileri kamu ile paylaşmalarını hem hesap verilebilirlik hem de şeffaflık bağlamında, yaşadığımız çağın bir gereği olarak görüyoruz.

Kişisel veri, telif, patent gibi kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen açık veri; sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite gibi kentin tüm paydaşlarına büyük fırsatlar sunacaktır. Bilginin açık hale getirilmesi ile hizmetlerde verimlilik, tasarruf, istihdamda iyileşme ve demokrasinin bir gereği olan vatandaşların yönetim süreçlerine katılımı daha fazla mümkün olacaktır.

Dolayısıyla verileri açık hale getirmek; ulaşım, çevre, sağlık, eğitim gibi birçok alanda hem yeni fikirlere hem de sorunların çözümü için tüm vatandaşların desteğine ve aklına talip olmak anlamına gelmektedir. Bu bakış açısı ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak tüm adaylara “verileri açma” vaadini seçim kampanyalarına dâhil etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bizler de bu çağrıya kulak veren tüm adaylara destek olacağımızı duyuruyoruz.” Ben de bu yazının başlangıcını AVTED’in tüm topluma faydası olacak bu önerisiyle yapmak istedim.

Girişimcilerin ve iş insanlarının başkan adaylarından beklentileri

Öncelikle şirket kurulumlarında, işyeri açılışlarında, fabrika, imalathane, hastane gibi tesislerde girişimcilere, iş insanlarına kimi zaman belediye çalışanları, yöneticileri çeşitli zorluklar çıkarıyor. Bazen bu zorluklar bürokrasiden kaynaklı olup bazen de tamamen insanî zorluklar oluyor. Yaptığı işle, aldığı maaşla attığı imza sonucu girişimcinin yapacağı ciro arasında bir korelasyon kurmaya çalışan memur ve yöneticiler tüm topluma zarar verdiğinin farkında oluyor mu, bilemiyorum. Bu konuda daha şeffaf, daha çevik organizasyon yapıları kurmaları gerekiyor. Dolayısıyla bir numaralı talebimiz:

1- Bürokrasiyi azaltma: Girişimcilerin ve iş insanlarının en büyük şikayetlerinden biri, bürokratik engeller. Belediyeler, iş kurma ve işletme süreçlerini basitleştirerek, ruhsat alma ve izin verme prosedürlerini hızlandırarak bürokrasiyi azaltmalı.

2- Vergi ve destekler: Yerel vergilerde girişimcilere ve iş insanlarına indirimler ve muafiyetler sağlanmalıdır. Girişimcilere ve iş insanlarına yönelik finansal destek programları geliştirilmelidir. Girişim sermayesi fonları ve kuluçka merkezleri gibi girişimciliği teşvik eden mekanizmalar kurulmalıdır.

3- Altyapı ve teknoloji: İnternet erişimi ve fiber altyapısı gibi temel altyapı hizmetleri iyileştirilmelidir. Bu hizmetleri sağlayan telekom şirketlerini teşvik etmeli ve onların işlerini kolaylaştırmalıdır. Bu çağda halen “Sizin sokağınızda fiber internet yok” cevabını almamalıyız. Teknoloji parkları ve inovasyon merkezleri gibi girişimcilere ve iş insanlarına yönelik altyapılar geliştirilmelidir. Akıllı şehir uygulamaları ile şehirlerin daha modern ve yaşanabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. İlk üç maddeyi böyle özetlemiş olduk. Devamı sonraki haftalarda.