ChatGPT insan kaynakları operasyonlarını nasıl dönüştürecek?

Gün geçtikçe hayatımıza daha çok dahil etmeye başladığımız ChatGPT yani yapay zeka teknolojisi İnsan Kaynakları alanında nasıl bir dönüşüme yol açacak? İnsan Kaynaklarının operasyonel süreçlerinde, yani emek yoğun işlerde ChatGPT’nin anlamlı katkıları olacağına inanıyorum. Özellikle adam/saat hesaplamaları yaptığımızda, çok zaman alan, derin uzmanlık istemeyen, sık tekrarlayan, fakat insan kaynakları fonksiyonları içinde olmazsa olmaz işlerin yapılması için ChatGPT doğru bir araç olacak. Etkili bir komut istemi oluşturmak, ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için oldukça önemli. En iyi yanıtları almak için dikkat edilmesi gerekenler şöyle;

- Açık ve net olmak: ChatGPT'nin yanıt vermesini istediğiniz soruyu net bir şekilde yazmak.

- Doğal dili kullanmak: ChatGPT, doğal dili anlamak ve bunlara yanıt vermek üzere eğitildi. Bu nedenle, sorunuzu bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi sohbet havasında sormak.

- Bağlam kurmak: Sorduğunuz konu veya durum hakkında bağlam kurmak. Bu, daha alakalı yanıtlar almanızı sağlar.

- Açık uçlu sorular sormak: Evet veya hayır soruları sormaktan ziyade, açık uçlu sorular, ChatGPT'nin daha ayrıntılı yanıtlar vermesini sağlar. Peki ChatGPT'nin insan kaynaklarında nasıl kullanılabileceği ve İnsan Kaynakları departmanlarına, bir bütün olarak baktığımızda şirketlere sağlayabileceği faydalar neler olabilir?

İşe alım

ChatGPT, insan kaynakları çalışanlarının işe alım operasyonlarını kolaylaştırmasına ve tekrar eden görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olarak kullanılabilir. İşe alım sürecinin ilk adımı, doğru iş ilanlarının oluşturulmasıdır. ChatGPT, bir pozisyonun niteliklerini ve sorumluluklarını sergileyen ilgi çekici iş ilanlarının yazılmasına yardımcı olur. ChatGPT'ye açık pozisyon için istenen yetkinlikler ve iş tanımının doğru girilmesi, kurum kültürüne uygun anahtar kelimelerin belirtilmesi ile hızlı ve etkili sonuçlar elde edilecektir. Diğer önemli adım, mülakat sorularının hazırlanması, geliştirilmesi. ChatGPT ile yetkinlik bazlı, kurum kültürü ve değerleri ile özelleştirilmiş, pozisyona özel hazırlanan soru setlerinin oluşturulması, değişen yetkinliklere göre bu soru setlerinin geliştirilmesi, değiştirilmesi için de önemli fayda sağlayacaktır.

Çalışan deneyimi

ChatGPT, adaydan başlayarak, çalışanların tüm çalışma süresi boyunca ve işten ayrıldıktan sonraki sürecin tasarlanmasında önemli bir araç olarak kullanılabilir. İşe yeni başlayan çalışanların işe alım deneyimini iyileştirmek, çalışanların nabzını tutmak, motivasyonlarını, bağlılığını, performansını ölçmek, analiz etmek ve geliştirmek için yeni stratejiler geliştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, ChatGPT yapay zeka teknolojisi sayesinde, çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine özelleştirilmiş bir şekilde yanıt vererek İnsan Kaynakları profesyonellerine destek olabilir.

İK chatbotları

İK Chatbotları, insan kaynakları departmanlarının iş yükünü azaltmak ve çalışanlara daha hızlı ve etkili iletişim kurmak amacıyla geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotlarıdır. Bu chatbotlar, çalışanların sorularına yanıt vermek, taleplerini yönetmek, izin ve izin taleplerini işlemek, performans değerlendirmeleri gibi rutin işleri yapmak için kullanılır. İK chatbotları, 7/24 çalışabilen ve çalışanlar tarafından kolayca erişilebilen bir kaynak olduğu için, şirketlerin çalışan memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olabilir. Chatbotlar ayrıca, İK departmanlarına zaman kazandırarak, diğer işlerine daha fazla odaklanmalarına ve daha stratejik kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Eğitim ve gelişim

ChatGPT, kuruma özgü, çalışanların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve materyalleri sağlamak için destek olabilir. Ayrıca, çalışanların işleri için gerekli olan yeni beceri ve bilgileri geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakların listesini çıkarabilir. Şirketler, en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için sürekli olarak insan kaynakları faaliyetlerini optimize etmek isterler. ChatGPT, bu süreçte İnsan Kaynakları profesyonellerine yardımcı olmak için güçlü bir araçtır. ChatGPT'nin üretkenlikte devrim yaratma potansiyeli yüksek olsa ve süreçleri kolaylaştırabilse de insan odaklı bir topluluğa katkıda bulunan, gerçek empati ve şefkat yeteneğine sahip değildir. Yapay zeka araçlarının işin geleceği üzerindeki etkisi, çalışanların yerini almak değil, insan işini iyileştirmek için yapay zekayı tamamlamakla ilgilidir. ChatGPT'yi benimseyen ve keşfeden şirketler, verimliliği artırırken çalışanları için yeni fırsatlar yaratabilir. ChatGPT, geleceğin liderlerini belirleme ve geliştirme, işe alım sürelerini kısaltma ve devam eden yetenek eksikliğini giderme konusunda güçlü bir araç olabilir.