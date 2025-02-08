Geleceğin becerileri 2025

İş dünyası için önemli World Economic Forum Future of Jobs 2025 raporu yakın zaman önce yayımlandı. Bende son iki yıldır sizlerle gerek çalışanlar gerekse işverenler için öne çıkan, ‘’En Önemli Beceri’’ setlerini paylaşmaya ve yorumlamaya çalışıyorum. Raporu detaylı incelemek isterseniz.

Bu seneki rapor 55 ülkeden, 22 sektörden, 1.000 işveren ile görüşülerek hazırlanmış. Bu 1.000 işverenin toplam çalışan sayısı 14 milyon. 2023 raporundaki en önemli beceriler tablosuyla kıyaslama yapıldığında, öne çıkan farklar şöyle:

* Bir önceki raporda 9. sırada bulunan Liderlik ve Sosyal Etki, 2025'te 3. sıraya yükselmiş

* Bir önceki raporda 15. sırada bulunan Büyük Veri ve Yapay Zeka, 2025'te 9. sıraya yükselmiş.

* Bir önceki raporda 6. sırada bulunan Teknoloji Okuryazarlığı, 2025'te 5. sıraya yükselmiş.

Bu beceri setlerini nasıl ele almalı ve hayata geçirmeliyiz?

Özellikle son yıllarda liderliği çok konuşuyoruz, şefkatli liderlik, kapsayıcı liderlik, etkili liderlik gibi özünde liderlik becerilerinin iş dünyası için önemini sık sık dile getiriyoruz. Liderlik ve sosyal etki dediğimizde ise, liderlik becerilerinin gerek mevcut organizasyon içinde gerekse temas ettiği tüm ortamlarda yaratmış olduğu etki olarak yorumlayabiliriz. Bir lider bakış açısı, tutum ve davranışları, söylemleri ile gerek kendi organizasyonundaki kişileri gerekse etrafındaki birçok kişiyi etkileme gücüne sahip. İşte önümüzdeki dönemde hem liderlik hem de sosyal etki becerisi çok daha önemli hale geliyor. Şirketlerde yeni kuşak liderlerin bu becerilerini geliştirmenin son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Analitik düşünme ve dayanıklılık, esneklik ve çeviklik önceki yıllarda olduğu gibi ilk sıralarda yer alan beceriler.

Özellikle farklı kuşakların birlikte çalışmasının çok daha kritik olduğu bu günlerde elbette ki teknolojik okuryazarlık becerisinin özellikle X kuşağı ve zaman zaman Y kuşağı tarafından geliştirilmesi gereken önemli bir beceri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yeteneği çekmek ve elde tutmanın zorluklarını düşündüğümüzde, şirketlerin deneyimli profesyonellere yönelik özellikle teknolojik okuryazarlık becerilerine yönelik gelişim programlarına öncelik vermesi gerektiğine inanıyorum. Deneyimli profesyonellerin çoğu şirketine bağlı ve çalışmak için istekli. Sadece bazı beceriler için biraz geride kalmış olabiliyorlar. İşte bu noktada insan kaynakları profesyonelleri için kritik bir konu daha gündeme gelmiş oluyor, deneyimli profesyonelleri geleceğin becerilerine nasıl hazırlarız?

Büyük veri ve yapay zekanın yükselişi bu tabloda olduğu gibi hayatımızda da hızla devam ediyor. Yapay zekayı nasıl ve nerede kullandığımız ve kullanamayacağımız alanları da okuyoruz ve kendimize göre yorumluyoruz. Zaman zaman yapay zekayı bazı iş kolları ve meslekler için bir tehdit olarak görüyoruz.

İş dünyasına yön veren yenilik ve gelişmeleri objektif olarak görmek, süreçlere entegre etmek ve gerçekten yapay zekanın hala gelişim alanlarının olduğu insana dair alanları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. İşte bizim odaklanmamız gereken soru, insan odaklı becerilerin nasıl hızlı ve ihtiyaca göre gelişimini sağlamalıyız?