Dijital bankacılıkta siber tehditlerden kurtulmanın formülleri

C-Prot CEO’su S. Bilgehan Üstündağ

Bankacılık sektöründe dijitalleşme konusu son yıllarda dünya çapında geniş bir şekilde tartışılıyor. Dijital bankacılık terimi genel olarak bankacılık hizmetlerinin dijital platformlar aracılığıyla sunulmasını ifade ederken, dijitalleşen bankacılık terimi ise geleneksel bankaların dijital teknolojileri benimseyerek süreçlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmesini ifade eder.

Dijitalleşen bankacılık, geleneksel bankaların dijital teknolojileri benimseyerek dönüşüm geçirdiği bir süreci ifade ederken; dijital banka tamamen dijital bir yapıya sahip olarak baştan itibaren dijital olarak faaliyet gösterir.

Ancak her iki tür banka da farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar, bu nedenle tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak hangi tip bankayı seçeceğinizi değerlendirmeniz önemlidir. Dijital bankalar, geleneksel bankalardan farklı olan birkaç önemli unsur barındırır. İşte dijital bankayı geleneksel bankadan ayıran unsurlardan bazıları:

-Fiziksel şube olmaması

-Daha hızlı ve kolay hizmet

-Daha düşük işletme maliyetleri

-Daha iyi kullanıcı deneyimi Bununla birlikte, dijitalleşmeye geçiş, siber tehditler ile ilgili koruma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. C-Prot siber güvenlik uzmanları olası siber tehditler ve çözüm önerilerini paylaştı. Olası siber tehditler ve çözüm önerileri

1. Bankacılık truva atları ve kötü amaçlı yazılımlar

Mobil cihazınıza bir uygulama aracılığıyla kötü amaçlı yazılım bulaşma olasılığı vardır. Bu durum özellikle finans ve bankacılık mobil uygulamaları için son derece tehlikelidir. Bu tür Truva atları, oyunlar veya araçlar gibi popüler olan uygulama çeşitlerine gizlenir. Bunlar banka müşterileri tarafından da indirilir. Daha sonra Truva atları, bankanın giriş sayfasını taklit eden bir pop-up overlay oluşturur.

Müşteriler kullanıcı adı ve şifrelerini girdiklerinde, düzgün bir şekilde gerçek bankacılık uygulamasının giriş sayfasına yönlendirilirler ve dolandırıldıklarının farkında olmazlar. Bu risklerden korunmak için uygulamaları yalnızca Google Play ve App Store gibi resmi mağazalardan indirin. İndirme işleminden sonra iki faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğrulama yapmak önemlidir. Bu, hackerların veya kimlik hırsızlarının mobil bankacılık şifrenize sahip olsalar bile hesabınızı kilidini açmalarını zorlaştırır.

2. Kimlik bilgisi çalma ve phishing

Saldırganlar, phishing tekniklerini kullanarak sahte e-postalar, SMS'ler veya meşru mobil bankacılık uygulamalarını taklit eden sahte web siteleri aracılığıyla kullanıcı kimlik bilgilerini çalmaya çalışabilir. Phishing saldırıları, kullanıcıların güvenini kazanarak onları yanıltmayı ve kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefler. Bu nedenle, gerçek banka kurumunu taklit eden sahte e-postalara veya web sitelerine dikkat etmek önemlidir. Mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayan şifrelerinizi güçlü tutun ve kolay tahmin edilemeyecek karmaşık kombinasyonlar oluşturun.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin, aynı şifreyi farklı hesaplarda kullanmaktan kaçının. 3. Güvenlik açıkları Bir cihazı rootlamak (Android), jailbreak yapmak (iOS) veya telefonun kilidini açmak için bir PIN kodu ayarlamamak, saldırganların kötü amaçlı eylemler gerçekleştirmeleri için daha fazla avantaj sağlar. Jailbreak yapmayın veya cihazınızı rootlamayın. Bu, cihazın dosya sistemine erişimi açar. Veri koruma mekanizmalarını devre dışı bırakır. Cihazınızın kilidini açmak için bir PIN kodu ayarlayın.

4. Sahte bankacılık uygulamaları

Sahte bankacılık uygulamaları, kullanıcıların finansal bilgilerini çalmak veya kimlik hırsızlığı yapmak amacıyla tasarlanmış dolandırıcılık yöntemleridir. Bu uygulamalar, kullanıcıları meşru bankaların adını, logosunu ve arayüzünü taklit ederek kandırır. Sahte bankacılık uygulamaları, kullanıcıların giriş bilgilerini çalarak hesaplarına erişebilir, kişisel bilgilerini toplayabilir ve maddi zararlara yol açabilir. Bu riskleri önlemek için güvenilir kaynaklardan uygulama indirmeli, kullanıcı yorumlarını kontrol etmeli, indirme sayısı ve geliştirici bilgilerini dikkate almalı, izinleri dikkatlice kontrol etmeli ve mobil cihaza antivirüs yazılımı yüklemelisiniz.

5. SMS Intersept saldırıları

SMS intercept saldırıları, saldırganların kullanıcıların SMS iletilerini ele geçirmek ve bu yolla kişisel bilgilere erişmek amacıyla gerçekleştirdikleri bir saldırı türüdür. Bu saldırılar genellikle SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini hedef alır ve kullanıcıların giriş bilgilerini ele geçirir. Bu saldırıdan korunmak için uygulamalarda SMS yerine başka bir doğrulama yöntemi kullanın. İlgili uygulamaların ve servis sağlayıcıların güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin. Bir ağ üzerinden internete erişim sağlayın. Açık WiFi ağlarından kaçının.

6. Man-in-the-middle saldırıları

Man-in-the-middle saldırıları (MITM), mobil bankacılık uygulaması ile sunucu arasındaki iletişimi ele geçiren ve değiştiren bir saldırganın gerçekleştirdiği saldırılardır. Bu saldırılar, saldırganın hassas verileri dinlemesine veya işlemleri kullanıcının bilgisi olmadan değiştirmesine olanak tanır. Mobil cihazınızın güvenlik ayarlarını düzgün bir şekilde yapılandırın. Kilitleme şifresi, parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini etkinleştirin. Ayrıca, cihazınızı kaybetme veya çalınma durumunda uzaktan silme/kilitleme yeteneklerine sahip bir güvenlik uygulaması kullanın.

7. Güvenlik riskleri

Zararlı yazılımlar ve kimlik avı saldırıları, finansal bilgilerinizi hedef alarak ciddi riskler oluşturabilir. Bu nedenle, antivirüs programlarının kullanılması, cihazlarınızı korumak ve mobil bankacılık işlemlerinizdeki güvenliği artırmak için kritik bir adımdır.