DÜNYA’nın zirvesinde konu, sürdürülebilirliğin finansmanı

DÜNYA Gazetesi’nin misyonuna uygun olarak “Sürdürülebilirliğin Finansmanı” olarak belirlenen zirveye, 600’ün üzerinde firma ve kurum izleyici olarak katılmak için rezervasyon yaptı.

Siz bu yazıyı okuduğunuz saatlerde DÜNYA Gazetesi Türkiye’nin en geniş katılımlı iklim zirvesini düzenliyor olacak. Konu başlığını DÜNYA Gazetesi’nin misyonuna uygun olarak “Sürdürülebilirliğin Finansmanı” olarak belirledik.Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın rehberliğinde son şeklini verdiğimiz zirveye, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Sayın Dr. Fatih Karahan da katılıyor.

Türkiye’nin en büyük özel ve kamu bankalarının da en üst düzeyde katılımcı olduğu zirvede, yeşil dönüşümün finansmanına ilişkin bütün detaylar konuşulacak.

600’ün üzerinde firma ve kurum zirveye izleyici olarak katılmak için rezervasyon yaptı. Gelecek hafta boyunca bu etkinlikte ortaya çıkan değerli içeriği sektörlere ulaştıracağız. DÜNYA Gazetesi 44 yıllık birikimini ve etki alanını iklim krizinin getirdiği bu zorunlu dönüşümün daha iyi anlaşılabilmesi için kullandı. Bu milli görevde bize destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Referans olacak zirve

Malumunuz olduğu üzere Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında “İklim-nötr” ilk kıta olma hedefini ortaya koydu.

En yakın ve en büyük pazarımız olması sebebiyle bu kararın ülkemize doğrudan etkileri olması kaçınılmazdır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığımız dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’de gerekli adımların atılması için koordinatör görevi üstlendi ve detaylı bir yol haritası çıkardı. Bu yol haritasını eyleme geçirecek plan ise Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 16 Temmuz 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlandı.

Bu genelgeye göre sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek 81 eyleme yer verildi.

Kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden konu ile ilgili çalışan tüm paydaşların çalışmalara mümkün olduğunca dahil olması ve ülkemiz Yeşil Mutabakat çalışmalarının ortak bir çaba ve katkı ile devam ettirilmesi istendi.

İşte DÜNYA Gazetesi Yeşil Dönüşüm’le ilgili takvim hızla ilerlerken gördüğü lüzum üzerine bu dönüşüme katkı vermeye ve özellikle de bunun finansmanına eğilmeye karar verdi.

Büyük bir ciddiyet ve dikkatle oluşturduğumuz içerik ve katılımcı profili ile bu alanda referans olacak bir zirve yapmış olmaktan dolayı gururluyuz. Siyasetin, bürokrasinin ve iş çevrelerinin bu zirveye gösterdiği ilgiden dolayı ise mutluyuz.

Mutluyuz çünkü dünyanın iklim krizine karşı korunması kadar ülkemizin alınacak tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesini de istiyoruz.

Biliyoruz ki finansmanı iyi hesaplanmamış bir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Bayram tatiline kadar olan süreçte zirvenin sonuçlarını ve etkilerini gazetemizde, internet sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda ve Youtube kanalımızda takip edebilirsiniz.