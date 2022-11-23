Elon Musk yasası: Ya her gün 12 saat mesai, ya da kapı dışarı!

Amerika’nın yanı sıra dünyanın belli belli başlı ülke medyalarını ele geçirmiş durumdaki Silikon Vadisi’nin teknoloji devlerinden Twitter, bugünlerde manşetlerden düşmüyor.

Son zamanlarda bir dar boğaza girmekte olan Twitter’in imdadına, sıfırdan dünyanın en zengin iş insanı haline gelen Güney Afrika asıllı Elon Musk yetişti. Gergin görüşmelerin ardından merkezi San Francisco’da bulunan Twitter’i satın alan Musk, iş insanı olarak alışılmış bir profil değil. Halen dünyanın 1 numaralı elektrikli otomobili Tesla’yı yarattıktan sonra, Ay ve Mars’a gitmeyi hedefleyen uzay çalışmaları için gerekli roket teknolojilerinin üretimi amacıyla SpaceX’i kurdu.

Bugüne kadar yaptığı işlere bakarsak onun aslında bir “dahi” olduğunu teslim etmek zor değil.

Musk destekli Trump’un tweet’i ne olacak

Amerika’da gündemde süreklilik kazanabilmek için, bir şekilde medya bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımdan çok etkili olan Twitter, yakın geçmişte Kanye West, Megan Murphy, Kangana Ranaut gibi sanatçıların hesaplarını, aşırı taraf tuttukları gerekçesiyle bloke etmişti. Aynı şekilde eski Başkan Donald Trump’un hesabı da, 6 Ocak 2021’de kongre binasının basılmasından sonra askıya alınmıştı.

İfade özgürlüğüne yaşamsal düzeyde önem veren bir karakter yapısına sahip olan Elon Musk, Twitter’i aldıktan hemen sonra, Trump’un hesabını, ifade özgürlüğünü öne sürerek, serbest bıraktı. Şimdi herkes, Trump’un bu yeni dönemdeki ilk tweet’ini bekliyor. Trump bugünlerde tweet’lerini Truth Social sitesinde yayınlıyor.

Cumhuriyetçilere yakın olan Musk’un bu kararı, medyayı altüst etti ve Amerikan kamuoyunda onun desteğiyle Trump’un tekrar seçilme şansını artırabileceği tartışılmaya başlandı. Böylece, siyasal alanda ikiye ayrılmış durumdaki Amerikan toplumunda Cumhuriyetçiler lehine yeni bir oyun kurucusu devreye girmiş oldu.

İşten atılma korkusu ile non stop çalışma

Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz ilk iş olarak çalışanlarına tweet ile ültimatom gönderdi: Bu gidişle Twitter’in bir kaç milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını, o nedenle 7 bin 500 olan çalışan sayısında yüzde 50 indirime gidileceğini ve mevcut durum karşısında işlerini kaybetmek istemeyenlerin eskiden İngiltere’deki Lordlar-köylüler sisteminde olduğu gibi haftanın yedi günü, günde 12 saat çalışmaları gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine, çoğunluğu Twitter’in Boston bürosunda çalışan bin 200 kişi işlerinden ayrılarak evine döndü. Musk, diğer firmalarından güvendiği mühendisleri getirerek boşlukları doldurmaya başladı. Sonuç olarak, işini kaybetmek istemeyenler şu sırada hafta sonlarını da büroda geçiriyor.

Denetim hafifliyor, kullanıcılar artıyor

Demokratları destekleyen ABD medyasında Musk, arka çıktığı Trump'a benzetilerek onun gibi kibirli, küstah ve kendini beğenmiş bir tip olarak yansıtılıyor. Buna rağmen Twitter’ı kullananların sayısında azalma yerine artma var.

Şimdi bu yeni aşamada, normal olmayan bir yönetim tarzı ile kaosa sürüklenen firmada, ifade özgürlüğü gerekçesiyle içerik kontrolleri hafifletilecek ve “ılımlılık” ölçütleri yeniden belirlenecek.

Denetim yumuşaması, yalan haberi artırdı

Twitter’deki durumu fırsata çevirmek isteyenler de faaliyet içindeler... Google’un eski müdürlerinden Gabon Cselle’nin kurmuş olduğu T2, daha iyi bir Twitter olacağı iddiasında… Medya platformları Mastodon ile Tumblr da pastadan pay kapabilmek için yarıştalar.

Son yıllarda nefret ve bağnazlık nedeniyle bazı tanınmış şahsiyetler Twitter’i terk etmişti. Buna karşılık eski politikacılar Barack Obama, Hillary Clinton ve Başkan Joe Biden, son seçimlerde sürekli olarak Twitter’ı kullandılar. Bu arada, yalan haberleri yayan “süper yayıcıların“ sayısında hemen bir artış görüldü. Bunlar, Musk’un bu gibi haberler konusunda daha yumuşak davranacağını hesaplayarak kolları sıvadılar.

Öte yandan, kullanıcı sayısı artarken büyük reklam veren konumundaki General Motors, General Mills gibi firmalar bekleme moduna geçmiş durumda.

Ödeme sistemi yetmez, reklam artışı şart

Elon Musk’un mavi tık’lı doğrulama sistemi için getirmeyi planladığı 7,99 dolarlık yıllık ödemenin, aslında bütçeye büyük bir katkı sağlamayacağı belirtiliyor. En önemli konu, reklamların artırılması.

Soru şu: Bakalım Musk, bunda başarılı olup yıllık 5 milyar doların üzerine çıkabilecek mi?

Musk, Tweeter’e Çin’deki “We Chat“ sosyal medya platformundaki gibi bir ödeme sistemi ilave etmeyi de düşünüyor. Kendisi daha önce X.com’u kurmuştu... O firma daha sonra bugünün başarılı ödeme sistemi PayPal’a dönüştü. Musk, şu sırada Tesla otomobillerinin akülerinin hammaddelerinden biri olan kobalt için Kongo’daki maden yataklarına yatırım yapıyor.

Büyük başın büyük derdi: 13 kilo zayıfladı

Twitter’de hayatının kumarını oynayan 51 yaşındaki Elon Musk, son haftalarda 13 kilo zayıfladı. Kolay değil, her yıl 1 milyar dolar faiz ödemesi gerekiyor. Twitter’e yatırım yapmak zorunda ve bir yandan da dünyayı değiştirmek ve ifade özgürlüğünü yaymak istiyor.

Dünyanın en önemli komünikasyon platformunun kaptan köşkündeki Musk’un ciddi kararlar alması gerekiyor. Aksi halde, belirtilen o ki, yeni bir Titanik faciasına tanık olabiliriz.