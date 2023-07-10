Prof. Dr. Hüseyin SELİMLER

Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı adlı şarkısını dinlerken şarkının, “Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları; İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları” kısmına geldiğinde, emeklilere yapılan maaş artışını okuyordum. Yapılan artış sonrası emekliye “unut refah artışını, emeklisin sen emekli kal dendi” ve şarkının Haziran 2023 versiyonu yapılmış oldu.

Ocak - Haziran 2023 ilk 6 aylık enflasyon oranı %19,77 olarak açıklandı ve enflasyona bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli zammı %19,77, memur emeklisi zammı %17,55 oldu. Yapılan açıklama ile de emekliler için artış oranı %25 olarak belirlendi. Memurlara ise %17,55 zam ve seyyanen 8.077 TL eklenerek, en düşük memur aylığı 11.848 liradan 22.000 liraya yükseldi. Sonuçta Temmuz itibariyle durum şöyledir;

- Asgari ücret %34 artışla 11.402 TL,

- En düşük memur maaş artışı %86,

- Ortalama memur maaş artışı %74,

- Açlık sınırı 10,373 TL ve yoksulluk sınırının 33.788 TL olmuştur.

- Temmuz ayı itibariyle zamların ağırlıklı olarak dolaylı vergiler yolu ile yapılması ve bunun da özellikle geliri düşük kesimi daha çok etkileyecek olması,

- Kur artışı ve yapılan zamlar sonrası Temmuz ve izleyen aylarda enflasyonun artacak olması, enflasyonun artacağının para politikası metinlerinde de vurgulanması,

- 15 milyon civarı emekli olması ve aileleri ile birlikte toplumun yarısını oluşturması,

hususları dikkate alındığında geliri düşük kesimler için büyük bir mağduriyet ortaya çıkmaktadır.

Seçim öncesi vaatler, ekonomik göstergeler ve diğer kesimlere yapılan artışlar dikkate alındığında emeklilere yapılan bu artışın revize edilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Çünkü, mevcutta yapılan artışlar geçmiş ayların enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmakta, satın alma gücünü iyileştirmekten uzak ve açıklandığı andan itibaren de erimeye maruz kalmaktadır.

Kira, gıda, sağlık ve eğitim artışlarının açıklanan resmi enflasyon rakamlarında dahi yüksek olması, emekliler başta olmak üzere, sabit gelirli, maaş artışı enflasyon ile ilişkili ve maaşını belirleyen kesimin inisiyatifine kalmış kesimlerin yaşam kalitesini bozmaktadır.

Özetle, emeklilerimiz çalıştıkları dönemde hak ettiğini alamadı, emekli iken var olanı da kaybediyor, madalyonun her iki yüzü de kaybı gösteriyor.