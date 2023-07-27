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Enflasyon Raporu’ndan beklentiler

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Enver Erkan

TCMB, Enflasyon Raporu toplantısını 27 Temmuz'da yapacak. Merkez bankası, önceki raporlama döneminde enflasyonun yılı %22,3 seviyesinde kapatacağını tahmin etmişti.

Ancak, fiili enflasyon oranının bu öngörüyü aşabileceğine dair göstergeler var ve bu da enflasyonla mücadele ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için harekete geçme ihtiyacını doğuruyor. Vergi artışları, asgari ücret artışları, döviz kuru dalgalanmaları, beklenti ve davranışlardaki bozulma ve hizmet enflasyonundaki katılık gibi enflasyonist baskılara katkıda bulunan çeşitli riskler mevcuttur.

Enflasyon açısından mevcut risk ortamı dikkate alındığında, TCMB'nin kademeli olarak faiz artırmayı tercih ettiği görülmektedir. Enflasyonist kaygıların giderilebilmesi ve enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için TCMB'nin sıkılaştırıcı para politikasına devam etmesi önem arz etmektedir.

Merkez bankasının bu duruma kademeli yaklaşımının iletişimi ve bunun makro/mikro ihtiyati çerçeve üzerindeki potansiyel etkisi 27 Temmuz'da yapılacak Enflasyon Raporu toplantısında daha detaylı olarak ele alınacaktır.

Özetle, TCMB enflasyonla mücadele ve ekonomiyi istikrara kavuşturacak tedbirlerin alınmasının öneminin farkındadır. Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın kademeli faiz artırma politikasını enflasyon kontrol altına alınana kadar sürdürmesi muhtemel görünmektedir. Bu yaklaşımın özellikleri ve daha geniş ekonomik çerçeve üzerindeki etkileri, önümüzdeki Enflasyon Raporu toplantısında tartışılacaktır.

Bir önceki raporda yüzde 22,3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin ise yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Bazı ekonomistlere göre TCMB'nin 2023 enflasyon beklentisi %40 olarak güncellenebilir. Birçok ekonomist ise şimdiden enflasyonun yılsonunda %60 civarında olmasını bekliyor.

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