Enflasyon yıl içinde ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

Enver Erkan

Nisan ayında enflasyon beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları bir önceki yıla göre %43,7 artarken (Mart: %50,5), aylık bazda fiyatlar %2,4 arttı. Böylece enflasyon yıllık bazda, geçen yıldan işleyen yüksek baz etkisinin önemli yardımıyla Ocak 2022’den sonra ilk defa %50’nin altına gerilemiş oldu.

Seçimlere iki hafta kala fiyat istikrarsızlığının ilerleyen dönemde nasıl bir ekonomi politikası ile ele alınacağı belirsiz olduğundan, enflasyon düşüşü de baz etkisi ve birkaç kamu hizmetindeki indirimden kaynaklı olduğundan bir trend kırılmasından henüz bahsedilemez. Enflasyon geçen Kasım ayından bu yana baz etkisi yardımıyla hızlı bir şekilde yavaşlıyor.

Nisan 2022’de %7,25 olan aylık enflasyon itibariyle bu ayda da kritik bir baz etkisi meydana gelmiş görünmektedir. Mayıs’ta muhtemelen benzer bir etki işlemeyecektir, ancak Haziran 2022’deki %4,95’lik dönemsel enflasyon itibariyle Haziran 2023’te bir kademe daha gerileme görülebilir. Baz etkisi kaybolduktan sonra ise enflasyonun birkaç ay boyunca mevcut seviyelere yakın seyretmesi muhtemel görünmektedir.

Trend belirlemesi ise seçimden sonra uygulanacak ekonomi politikalarına kalmıştır ve buradan kaynaklı bir aşağı/yukarı belirsizlik aralığı oluşacaktır. Yeni gelen veriler itibariyle yılsonu için enflasyon beklentimizi %45,2 olarak görmekle beraber, ekonomi politikasının seçimden sonraki stratejisi (büyüme hedefli/enflasyon hedefli ayrımı) aşağı/yukarı sapmalarda etkili olacaktır.

14 Mayıs seçimlerinin ardından ise döviz kuru geçişkenliğini daha fazla konuşabiliriz, çünkü lirada sonuçtan bağımsız olarak beklenen değer kaybı döviz talebini artırmakta ve bir enerji birikmesine neden olmaktadır.

Yılbaşından bu yana dolar karşısında %4 değer kaybetmiş olan ve gelişmekte olan ülke kurları içindeki en kötü performanslardan birini kaydetmiş (döviz kurunun sabit kalmasını sağlayan önlemlere rağmen) liranın daha fazla değer kaybına maruz kalması, enflasyondaki açıklayıcı değişkenler içinde ağırlığını artırabilir.

Ortodoks politikalarda ekonomide normalleşme süreci başlayacak ve daha uygun bir faiz politikası izlenecektir. Nitekim, muhalefet seçilirse geleneksel politika yoluyla enflasyon hedeflemesine geçecek ve lirayı istikrara kavuşturmak için kullanılan düzenlemeleri ve arka kapı müdahalelerini sona erdirecektir. Erken dönem yansıması ise enflasyon ve kurlardaki durumu hemen düzeltmeyecektir.

Dolaşımdaki enflasyon belirsizlikleri ve döviz kuru belirsizliği nedeniyle enflasyon birkaç ay daha yüksek kalabilir. Ancak, yılsonu gerçekleşmesine yakın riskler aşağı yönlü olabilir. Yılın ikinci yarısında enflasyon üzerindeki baz etkisinin sona ermesinin ardından, enflasyonla mücadelede daha farklı ve normalleştirilmiş para politikalarının gerekli olacağını düşünüyoruz.