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Gayrimenkullerde uluslararası vergi şeffaflığı gündemi

Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ
Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ info@dunyaeko.com

Temmuz ayı OECD açısın­dan oldukça hareketli bir gündeme sahipti. Temmuz so­nu yayınlanan çeşitli raporlar, uluslararası vergi gündemine ilişkin yoğun çalışmaların çık­tılarını tartışmaktaydı. Bunlar­dan özellikle, şeffaflık eksenli olanlar oldukça dikkat çekici.

Vergisel Bilgi Değişimine İliş­kin Akran İncelemesi Rapor­ları, Gerçek Faydalanıcı Ra­poru, Kripto Varlıklarda Şef­faflık Raporu, Gayrimenkulde Uluslararası Vergi Şeffaflığının Güçlendirilmesi Raporları şef­faflık gündemini oldukça geniş kapsamlı biçimde tartışmakta­dır. Bu yazıda, Gayrimenkulde Uluslararası Vergi Şeffaflığının Güçlendirilmesi* konusu üze­rinde duruyoruz.

Gayrimenkulde uluslararası vergi şeffaflığının güçlendirilmesi

Temmuz 2023’te, Hindistan G20 Başkanlığı’nın talebi üze­rine OECD, gayrimenkullerde vergi şeffaflığının artırılma­sı için bir rapor yayınlamış ve mevcut yapıyı gönüllülük esa­sına göre iyileştirmek için bir dizi kavramsal çözüm ortaya koymuştur. Rapor, vergi ida­relerinin gayrimenkullerin sı­nır ötesi mülkiyeti (ve bundan elde edilen gelir) üzerinde sı­nırlı bir bilgiye sahip olduğunu belirtmekteydi. Aynı zamanda, dar mükelleflerin sahip olduğu gayrimenkul oranının son yıl­larda artmaya devam ettiğine ilişkin tespitler mevcuttu.

O tarihten bu yana, vergi ida­relerinin bilgi ihtiyaçlarının anlaşılmasını, sahip oldukları bilgileri ve bu alanda artan şef­faflığı sağlamak için gereken adımları geliştirmek amacıyla OECD düzeyinde teknik çalış­malar devam etti.

Mevcut uluslararası araç­lar, devletlerin genellikle vergi amaçlı talep üzerine gayrimen­kul bilgilerini değiştirmelerini gerektirmesine rağmen, dev­letler bu tür bilgilerin kullanı­mını ve erişimini sağlamakla yükümlü değildir. Bu neden­le, vergi idarelerinin bu bilgile­re kolayca erişiminden bahset­mek mümkün değildir. Dahası, gayrimenkulle ilgili kendiliğin­den ve otomatik bilgi alışveriş­lerinin kapsamı da sınırlı bir görünüm taşımaktadır.

Temel çerçeve

Bu arka planda, rapor, gay­rimenkuller konusunda şef­faflık için temel hususları dü­zenlemektedir. Devletler, raporda yer alan hususları ka­demeli olarak benimsemeyi tercih edebilirler. Öncelikle, devletler arasında kolayca eri­şilebilen bilgilerin değişimini en üst düzeye çıkarmakla baş­lanabilir. Devamında vergisel amaçlı bilgilere ulaşmak için etkili yöntemlerle desteklenen uluslararası iş birliği için gide­rek daha yapısal çözümler ele alınabilir. Bu yapısal çözümler faydalanıcı malik bilgilerine erişimi de kolaylaştıracaktır.

Rapor, gayrimenkullerle ile ilgili vergi şeffaflığını artırmak için potansiyel kısa vadeli ve yapısal iyileştirmelere odakla­nıyor. İlk olarak, ilgili ülkelerin ve özellikle Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaş­masına taraf yaklaşık 150 dev­letin mevcut değişim ağından tam olarak yararlanmasını sağ­lamak için vergi idareleri ara­sında gayrimenkul işlemleri, varlıkları ve gelirleri hakkında kolayca erişilebilen bilgilerin verimli bir şekilde değiştiril­mesini sağlamak için neler ya­pılması gerektiğini ele alınıyor.

İkinci olarak, gayrimenkul­le ilgili değişimler için ortak özen ve raporlama gereklilik­leri yoluyla bilgilerin tutarlılığını ve kalite­sini daha da artırmayı hedefliyor. Son olarak, rapor, gayrimenkul ve faydalanıcı mülkiyet kayıtlarındaki bilgile­re vergisel amaçlı hızlı erişim için potansiyel bir model sunuyor.

Devlet yaklaşımları

Çok az sayıda devlet, ülkesin­de bulunan gayrimenkullerle bağlantılı olarak güncel gerçek faydalanıcı bilgilerini sistema­tik olarak toplamaktadır. Gayri­menkul kayıtları çoğu durumda yalnızca gayrimenkulün yasal sahipleri hakkında bilgi içerir ve temel amaçları bir mülkün yasal mülkiyeti hakkında netlik ve belirlilik sağlamaktır.

Bazı ülkeler, gayrimenkule özgü ger­çek faydalanıcı kaydı zorunluğu getirmiştir (Kanada, Britanya Kolombiyası’nda getirilen Ara­zi Sahipliği Şeffaflık Kaydı). Ba­zı devletler, yerel gayrimenkule sahip yabancı tüzel kişi ve yapı­ların gerçek faydalanıcı mülki­yet bilgilerini kayıt altında al­mıştır. ( Birleşik Krallık Deni­zaşırı Varlıklar Kaydı)

Yapılması gerekenler

Vergi idarelerinin, belir­li mükelleflerin doğrudan ve­ya dolaylı olarak yurtdışında gayrimenkul sahibi olup olma­dıklarını tespit etmek amacıy­la gayrimenkul ve gerçek fay­dalanıcı kayıtlarında yer alan bilgilere hızlı erişim sağlama­larına olanak tanıyan bir yapı oluşturulmalıdır. Yabancı ver­gi makamlarının bu tür bilgi­lere etkili ve hızlı bir şekilde erişimini sağlamak için, vergi makamlarına, uygun erişim ko­şullarına tabi olarak ilgili gay­rimenkul sicillerine ve faydala­nıcı mülkiyet sicillerine erişim izni verilmesi düşünülebilir, böylece sınır ötesi bilgilerin hızlı ve etkili bir şekilde değiş­tirilmesi sağlanabilir.

Tipik olarak hem gayrimen­kul hem de faydalanıcı mül­kiyet kayıtları öncelikli ola­rak vergi amaçları için oluş­turulmaz. Ancak küresel vergisel gündemin geldiği nok­tada, hükümetlerin bu konuya eğilmesi son derece beklenen bir durumdur. Şeffaflık çem­beri giderek daralmaktadır. Bu daralmanın ülkelerin vergisel gelirlerine henüz bir katkısı olduğunu ifade etmek oldukça güç görünüyor.

* OECD (2024), Strengthening International Tax Transparency on Real Estate – From Concept to Reality: OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD Publis­hing, Paris.

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