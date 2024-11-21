OECD, verginin 2024 Oscarları’nı açıkladı
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD), 15 Kasım 2024 tarihinde, vergi günü etkinlikleri kapsamında 2023 Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU) ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFS) Ödüllerini istatistiklerle birlikte kamuoyuyla paylaştı*.
KAU istatistikleri* dünya genelindeki neredeyse tüm KAU uyuşmazlıklarını kapsayan 140 yetki bölgesini içeriyor. Bu yıl aynı zamanda yetki bölgelerinin ilk defa PFS İstatistiklerini sunduğu ve Uyuşmazlık Önlemeye Odaklanma konulu KAU ödülünün verildiği ilk yıl oldu.
KAU ve PFS nedir?
Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU), iki taraf devletin yetkili makamlarının bir araya gelerek, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın uygulamasından doğan sorunları iç hukukta yer alan mekanizmalardan bağımsız biçimde gidermeye yönelik çözüm aradığı yargı dışı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Diplomatik usullere ve bir sonuç taahhüdüne bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.
Türkiye’nin taraf olduğu yürürlükteki vergi anlaşmalarının tamamında bu usul bulunmaktadır. VUK Ek madde 14-18 aralığında düzenlenmektedir. PFS ise ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler üzerinde Maliye Bakanlığı ile mükellefin anlaşmasıdır. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. KVK, m.13(5)’de düzenlenmektedir.
İstatistikerin dayanağı nedir?
Bu istatistikler, BEPS Eylem 14 Asgari Standardı ve vergi ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinliğini ve hızını artırmaya yönelik G20/OECD gündeminin bir parçasını oluşturmaktadır. KAU İstatistikleri, hem objektif ve küresel bir referans çerçevesi hem de ülke bazında bir bakış sunarak ilerlemeyi ölçmeye olanak tanırken PFS istatistikleri ise paydaşların transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarını önleme alanındaki durumu değerlendirmelerine yardımcı olur.
2023 rakamlarından satırbaşları
KAU uyuşmazlıklarında azalma eğilimi: Yıl sonu itibarıyla vakalar %3,8 oranında azalmıştır. Yeni transfer fiyatlandırması KAU vakaları %16 oranında düşerken, diğer vakalar %2,8 oranında bir artış göstermiştir.
Uyuşmazlık tamamlanma süresinde rekor: Kapanan KAU dosyalarının sayısı rekor kırarak transfer fiyatlandırması davalarında %7,4, diğer davalarda ise %15,8 artış göstermiştir. Bu ilerleme, birçok idarede eğitilmiş personel sayısının artmasıyla ilişkilendirilmektedir.
Ortalama çözüm süresi: KAU konularının ortalama çözüm süresi 27,3 aya çıkmış, transfer fiyatlandırması davaları ortalama 32 ay, diğer davalar ise 23,4 ay sürmüştür. 2023 yılında KAU davalarının yaklaşık %74’ü tam çözüme ulaşmış olup, bu oran 2022 ile tutarlı bir görünüm taşımaktadır. Sadece %4’lük bir bölüm anlaşmaya varılmadan kapatılmıştır.
2023 KAU İstatistiklerine eklenen yeni bir veri, açık KAU konularının %52’sinin iki yıldan kısa süredir devam ettiğini, %24’ünün ise dört yılı aştığını göstermektedir. Bu da daha eski uyuşmazlıkların önce ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. İlk kez, iki taraflı PFS programına sahip 46 yetki bölgesi KAU istatistiklerini raporlamış olup, toplamda 4000’den fazla vaka bulunduğu, ortalama kapanma oranının %25 civarında olduğu ve bir KAU’nın ortalama olarak 36,8 ayda sona erdiği görülmüştür.
Bu yılki KAU & PFS Ödüllerini kazananlar şu şekildedir; Transfer fiyatlandırması vakalarını en kısa sürede kapatan ülke Hollanda ve diğer vakalar için Avustralya olmuştur. 2016 öncesi davaların en az orana sahip olduğu ülke olarak Kanada; en etkili dava yükü yönetimi için Hollanda ve Norveç ödüle hak kazanmıştır. Ortak dava yüklerini en etkili şekilde ele alan yetki bölgeleri arasındaki ödül ise transfer fiyatlandırması vakalarında Kanada-Fransa’ya, diğer vakalarda ise Avusturya-İsviçre’ye verilmiştir. En fazla ilerleme kaydeden yetki bölgesi ödülü, transfer fiyatlandırması ve diğer davalarda 2022’ye göre 212 ek davayı olumlu sonuçlarla kapatan Fransa’ya verilmiştir.
Transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarının %84,7’sini PFS ile ele alan Japonya, Transfer Fiyatlandırması KAU vakalarına kıyasla PFS’leri önceliklendirmesi nedeniyle Uyuşmazlık Önlemeye Odaklanma konulu ilk PFS ödülünü almıştır.
Türkiye konusunu ve raporun detaylı incelemesini diğer yazımızda ele alacağız.
*https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2024/11/oecd-releases-information-and-statistics-on-mutual-agreement-procedures-and-advance-pricing-arrangements.html