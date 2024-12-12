Vergisel amaçlı bilgi değişiminde neler oluyor?
Vergisel Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu’nun yıllık değerlendirme raporu (2024) Kasım ayı sonunda yayınlandı*. Küresel Forum, 2009 yılından bu yana vergisel şeffaflık ve bilgi değişimi konularında yaptığı çalışmalarla öne çıkmaktadır.
Forum, bugüne kadar talep üzerine bilgi değişimi standartlarının ve otomatik bilgi değişimi standartlarının benimsenip uygulanmasında kilit bir işlev görmüştür. Forumun, son yapılan genel kurulda kripto varlık raporlama çerçevesinin uygulanmasını güçlendirme kararı almasının vergi idarelerinin vergi kaçakçılığı ile daha etkili bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı olacağı öngörülmektedir.
Yeni durum: Kripto varlıklar
Genel Kurul, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi’nin (CARF) küresel çapta uygulanmasını sağlamak için Küresel Forum’un yetkisini genişletme kararı aldı. Bu çerçeve, kripto varlıklarla ilgili işlemler hakkında vergi bilgilerinin standartlaştırılmış bir şekilde raporlanmasına ve bu bilgilerin yıllık olarak otomatik şekilde değişimine olanak sağlıyor.
Bilgi değişimi rakamları
2023 yılında, 125 ülke, talep üzerine bilgi değişimi sistemini kullandığını raporlamıştır. Geçen yıl, devam eden vergi incelemelerine destek olmak amacıyla 28.970'ten fazla bilgi talebi yapılmıştır. 2024 itibarıyla, 111 ülke finansal hesap bilgilerinin otomatik bilgi değişimine başlamış olup, bu sayının 2027'ye kadar 126’ya ulaşması beklenmektedir. Bu ilerleme, 2023'te toplam değeri yaklaşık 12 trilyon Euro olan 134 milyondan fazla finansal hesapla ilgili bilgi değişimini mümkün kılmıştır.
2009'dan bu yana, gönüllü beyan programları, benzer girişimler ve offshore vergi incelemeleri sayesinde devletler için 130 milyar Euro'dan fazla ek gelir (vergi, faiz ve cezalar) tespit edilmiştir. Bu rakamın yaklaşık 45 milyar Euro’su gelişmekte olan ülkeler tarafından sağlanmıştır. Özellikle, Afrika'da 3.8 milyar euro, Latin Amerika'da 27.8 milyar euro ve Asya'da 21.9 milyar euro ek gelir elde edilmiştir. Bu nedenle, sınır ötesi idari iş birliği, vergi kaçakçılığı nedeniyle kaybedilecek olan vergi gelirlerinin geri kazanılmasına önemli bir katkıda bulunmuştur.
Gelişmekte olan ülkelerin kazancı
2023 yılında, gelişmekte olan ülkeler bildirilen ek vergi gelirlerinin neredeyse %80’ini tespit etmiş olup, bu rakamın 4 milyar Euro'su bilgi değişimi sayesinde elde edilmiştir. Bu gelirleri ortaya çıkaran yüksek rakamlı birkaç soruşturma ve inceleme, bilgi değişiminin iç gelirleri artırmada etkili bir araç olma potansiyelini teyit etmekte ve gelişmekte olan ülkelerin artan vergi şeffaflığından giderek daha fazla yararlandığını göstermektedir.
Rakamlar çarpıcı
Bilgi değişimi kullanımına dayalı olarak başlatılan gönüllü beyan girişimleri, toplamda 91 milyar Euro dan fazla ek gelirin tespit edilmesini sağlamıştır; bu miktarın yaklaşık 36 milyar euroluk kısmı gelişmekte olan ülkelerden elde edilmiştir. 2009'dan bu yana yaklaşık 2 milyon vergi mükellefi gönüllü beyan mekanizmalarını kullanmıştır.
Otomatik bilgi değişimi verilerinin kullanımı, aralarında gelişmekte olan ülkelerin elde ettiği yaklaşık 636 milyon euronun da bulunduğu, 4.68 milyar eurodan fazla ek gelirin tespit edilmesine yardımcı olmuştur. Talep üzerine bilgi değişimi kullanımının 2009'dan bu yana 16.8 milyar euro gelir artışı sağladığı, bunun 8.1 milyar eurosunun gelişmekte olan ülkeler tarafından elde edildiği belirtilmiştir.
Başarının arkasındaki neden
Küresel Forum, güçlü bir izleme ve karşılıklı değerlendirme sürecine öngörmekte, standartların benimsenmesi ve bilgi değişim araçlarının kullanılması için ülkelere kapsamlı kapasite geliştirme yardımı sunmaktadır. Bu kapsamda, 2024 yılında 100 ülkeye destek sağlamıştır. Bu, kapasite geliştirme programının 2011'de başlamasından bu yana ulaşılan en yüksek rakamdır.
Türkiye’nin pozisyonu
Küresel Forum’un CARF taahhüt süreci kapsamında 61 ülke, 2027 veya 2028’de kripto varlıklar için bilgi değişimine başlamayı taahhüt etmiştir. Türkiye bu ülkeler arasındadır. Talep üzerine bilgi değişimi akran incelemesinde büyük ölçüde uyumlu bulunurken otomatik bilgi değişimi bakımından kısmen uyumlu statüdedir. 2018’den başlayarak 2023 yılı itibariyle 81 ülkeyle otomatik bilgi değişimi yapılmıştır. Bu sayının hiç de az olmadığını not etmek gereklidir.
*https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/global-forum-annual-report-2024.pdf