HABABAM SINIFI MÜZESİ

Türk sinemasının en sevilen filmleri dendiğinde genellikle Hababam Sınıfı serileri akla gelir.

Bu film serileri Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı adlı kitap serilerinden uyarlanarak yapılmıştır.

Hababam Sınıfı serisi Türk sineması ve sinema tarihi açısından oldukça önemlidir. İlk günden itibaren gerek sinema gerek televizyon izleyicisinden tam not almıştır. Ve hatta günümüzde televizyonlarda sık sık gösterildiği de malumdur. Peki aradan yıllar geçtiği halde hâlâ izleyiciden bunca teveccüh görmesinin sebebi nedir? İşlenen konular ve karakterler acaba toplum dokusuyla uyuştuğu için mi bu diziler halk nezdinde kabul gördü?

Bu minvaldeki sorulara şöyle cevaplar verilebilir; Bu dizilerdeki karakterlerin ve senoryaların beyaz perdede ve ekranlarda esasında halkın yaşayışını bir şekilde yansıttığını dolayısıyla doğal, samimi, içten oluşu, zamanın dokusuna uyması gibi faktörlerin etkisiyle klasikleştiğini ve her zaman keyifle seyredildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hababam Sınıfı Kitap Serileri

Rıfat Ilgaz’ın ilkini 1957 yılımda yayımladığı Hababam Sınıfı kitapları toplamda 5 seriden oluşmaktadır:

* Hababam Sınıfı (1957)

* Hababam Sınıfı Baskında (1972)

* Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1972)

* Hababam Sınıfı Uyanıyor (1972)

* Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (1987)

Böylelikle Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı serileri 1966-1972 yılları arasında birçok sahne uyarlaması ile sanatseverlere ulaşmıştır.

Elbette ülke çapında en çok ses getireni ise ilkinin 1975 yılında yayınlandığı Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan, Sıtkı Akçatepe ve Halit Akçatepe gibi oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı filmidir.

Hababam Sınıfı Film Serileri

Hababam Sınıfı kitaplarından oluşturulan ve ülke çapında oldukça fazla rağbet gören Hababam Sınıfı Film serisi şöyledir:

* Hababam Sınıfı (1975)

* Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

* Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

* Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

* Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

* Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

* Hababam Sınıfı Merhaba (2004)

* Hababam Sınıfı Askerde (2005)

* Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

* Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

* Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2021)

Zamanın Süzgecinden Geçmek

Bu serilerin ilk dördünün çekildiği filmdeki adı özel Çamlıca Lisesi olan Üsküdar’daki tarihî Adile Sultan Kasrı’nın içindeki sınıf, 2014 yılında müzeye dönüştürüldü.

Salı günü ziyaret ettiğim Müzede Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz’ın ve film oyuncularının birçok resimleri, heykeller, film afişleri vs figürler sergilenmektedir. Genç jenerasyondan biri olarak bu müzeyi gezerken ben şahsen çok duygusal anlar yaşadım. Ve adeta o zamanlarda gibi hissettim. Yeni neslin bu başyapıt eserlerden beslenmesi gerektiğini düşündüm. Elbette ki her çağın bir ruhu vardır ve bu ruh o dönemin sanat eserlerine, sinema tiyatrosuna ve elbette ki filmlerine, dizilerine de yansır. Lakin eğer ortaya konan eserler eğer sonraya kalmışsa klasikleşmiştir ve sonrakilerin de dikkatini celbetmesi olağandır. Burada da aynı durum söz konusudur. Bugün hala birçok ailede bu seri seyrediliyorsa ki hala seyrediliyor demek klasikleşmiş eserler arasına girmiştir.

Akla, son yıllarda yapılan yeni nesil Hababam Sınıfı filmleri öncekiler kadar başarılı mı, değil mi peki? Sorusu da gelebilir, açıkçası bunun cevabını önümüzdeki birkaç on yıl sonra vermek daha uygun olur kanaatindeyim. Zira zamanın sınavını verip veremediği, sonralara ne kadar kalıp kalmadığı zamanın süzgecinden geçmeden verilemez öyle kolayca.

Yazımı bitirirken bu seriyi seyrederken hala gülebiliyorsak bu müzeyi bir görmeliyiz derim.

Küçük bir alanda sizi karakterlerle buluşturan ve nostalji yaşatan Hababam Sınıfı Müzesi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında sinemaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.