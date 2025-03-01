Sade ama derin: Vavien

2009 yılında yayımlanan, Tokat ilimizde çekilmiş ve birçok ödüle layık görülmüş kara mizah türündeki Vavien filmini ele alacağız.

Senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrol olan Celal karakterini canlandıran isim Engin Günaydın’dır. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler olarak tanınan Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler otururken, yapımcılığını Müge Kolat üstlenmiştir.

Filme adını veren Vavien kelimesi, Fransızcadan gelen bir elektrik terimidir ve elektriğin gidip gelmesi anlamında kullanılır. Vavien, bir elektrik anahtarı çeşididir. Filmde ise bu terim, leitmotiv tekniği ile karşımıza çıkmaktadır.

Vavien filminin oyuncu kadrosu

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı bu filmin oyuncu kadrosu şöyledir:

• Engin Günaydın – Celal

• Binnur Kaya – Sevilay

• Settar Tanrıöğen – Cemal

• İlker Aksum – Sabri

• Serra Yılmaz – Milletvekili

• Güneş Berberoğlu – Sibel

• Serkan Keskin

• Ercan Kesal – Süleyman

• Şinasi Yurtsever – Seyfi

• Binnaz Ekren – Hanife

• Tolga Coşkun

• Nedim Suri – Mesut

• Murat Taşkent

• Yeşeren Güven – Nihal

• Tayfun Sav – Terzi Fatih

Vavien’i farklı kılan nedir?

Olayları sade ve gerçekçi bir şekilde aktararak izleyiciyi adalet duygusu üzerine düşündüren film, sevginin karşılığının yine sevgi olduğunu güçlü bir şekilde hissettiriyor.

Taşrada yaşayan erkek figürünün betimlenişi, film boyunca izleyiciye ayrı bir tat veriyor.

Binnur Kaya’nın kendine özgü, tarifsiz ve başarılı oyunculuğu da filme büyük bir katkı sağlıyor.

Cinsiyet eşitsizliğini, aile içi iletişimsizliği ve erkek otoritesini güçlü bir şekilde vurgulayan film, hepimizin bildiği toplumsal gerçeklerle bizleri yüzleştiriyor.

Çok yüksek bütçelerle çekilmemesine rağmen, kaliteli film nasıl çekilir? sorusuna en iyi cevaplardan biri olan Vavien, bu yönüyle de büyük bir başarı örneğidir.

Vavien’in aldığı ödüller

Vavien, birçok dalda ödüle layık görülmüştür:

İstanbul Film Festivali (2010)

• En İyi Senaryo

• Yılın En İyi Yerli Filmi

• FIPRESCI - Ulusal Yarışma

SİYAD Ödülleri (2010)

• En İyi Senaryo

• En İyi Kadın Oyuncu

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• En İyi Sanat Yönetimi

• En İyi Müzik

Sinemaseverlerin kaliteli filmler talep ettiği kadar, bu tarz başarılı yapımlara da hak ettiği değeri vermesi gerekiyor.

En iyi yerli film örneklerinden biri olan Vavien’i izlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim.

Sevgilerle.