  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. METE GÖK
  4. Sade ama derin: Vavien

Sade ama derin: Vavien

METE GÖK
METE GÖK METE GÖK

2009 yılında yayımlanan, Tokat ilimizde çekilmiş ve birçok ödüle layık görülmüş kara mizah türündeki Vavien filmini ele alacağız.

Senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrol olan Celal karakterini canlandıran isim Engin Günaydın’dır. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler olarak tanınan Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler otururken, yapımcılığını Müge Kolat üstlenmiştir.

Filme adını veren Vavien kelimesi, Fransızcadan gelen bir elektrik terimidir ve elektriğin gidip gelmesi anlamında kullanılır. Vavien, bir elektrik anahtarı çeşididir. Filmde ise bu terim, leitmotiv tekniği ile karşımıza çıkmaktadır.

Vavien filminin oyuncu kadrosu

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı bu filmin oyuncu kadrosu şöyledir:

Engin Günaydın – Celal

Binnur Kaya – Sevilay

Settar Tanrıöğen – Cemal

İlker Aksum – Sabri

Serra Yılmaz – Milletvekili

Güneş Berberoğlu – Sibel

Serkan Keskin

Ercan Kesal – Süleyman

Şinasi Yurtsever – Seyfi

Binnaz Ekren – Hanife

Tolga Coşkun

Nedim Suri – Mesut

Murat Taşkent

Yeşeren Güven – Nihal

Tayfun Sav – Terzi Fatih

Vavien’i farklı kılan nedir?

Olayları sade ve gerçekçi bir şekilde aktararak izleyiciyi adalet duygusu üzerine düşündüren film, sevginin karşılığının yine sevgi olduğunu güçlü bir şekilde hissettiriyor.

Taşrada yaşayan erkek figürünün betimlenişi, film boyunca izleyiciye ayrı bir tat veriyor.

Binnur Kaya’nın kendine özgü, tarifsiz ve başarılı oyunculuğu da filme büyük bir katkı sağlıyor.

Cinsiyet eşitsizliğini, aile içi iletişimsizliği ve erkek otoritesini güçlü bir şekilde vurgulayan film, hepimizin bildiği toplumsal gerçeklerle bizleri yüzleştiriyor.

Çok yüksek bütçelerle çekilmemesine rağmen, kaliteli film nasıl çekilir? sorusuna en iyi cevaplardan biri olan Vavien, bu yönüyle de büyük bir başarı örneğidir.

Vavien’in aldığı ödüller

Vavien, birçok dalda ödüle layık görülmüştür:

İstanbul Film Festivali (2010)

• En İyi Senaryo

• Yılın En İyi Yerli Filmi

• FIPRESCI - Ulusal Yarışma

SİYAD Ödülleri (2010)

• En İyi Senaryo

• En İyi Kadın Oyuncu

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• En İyi Sanat Yönetimi

• En İyi Müzik

Sinemaseverlerin kaliteli filmler talep ettiği kadar, bu tarz başarılı yapımlara da hak ettiği değeri vermesi gerekiyor.

En iyi yerli film örneklerinden biri olan Vavien’i izlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim.

Sevgilerle.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Tophane-i Amire: Tarih ve sanatın yeni buluşma noktası 22 Şubat 2025
Bir Diziden Öte, Bir Ruh Hali: Leyla ile Mecnun 15 Şubat 2025
Komedi dizileri artık neden yok? 09 Şubat 2025
Sokaktan beyaz perdeye: Çakallarla Dans’ın başarısı 02 Şubat 2025
Hababam sınıfı müzesi 27 Ocak 2025
Türk dizilerinin süresi neden kısalmıyor? 20 Ocak 2025