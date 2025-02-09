Komedi dizileri artık neden yok?

Eskiden televizyon kanallarında komedi dizilerine geniş yer verilirdi. Ancak son yıllarda Türk televizyon kanallarında komedi dizilerine rastlamak oldukça zorlaştı. Bu yazımda sizlerle bu konuyu ele alacağız.

Komedi: Toplumun ihtiyacı

Drama, korku, gerilim ve tarih gibi türlerde dizilerin çekilmesi nasıl bir ihtiyaçsa, komedi dizileri de toplum tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yani komedi, önemli bir ihtiyaç. Fakat özellikle pandemiden bu yana ulusal televizyon kanallarında komedi dizilerine yeterince yer verilmiyor. Öyle ki, sosyal mecralarda komedi üzerine çekilen içerikler hızla rakiplerini geride bırakarak izlenme sayılarıyla dikkat çekiyor. Nitekim aşağıda sıraladığım örnek komedi dizileri de yayınlandıkları dönemde en çok izlenen diziler arasındaydı ve oldukça rağbet görüyordu.

Unutulmayan projelerden örnekler

• Avrupa Yakası

Yayın Tarihi: 2004-2009

Yönetmen: Hakan Algül, Jale Atabey

Oyuncular: Ata Demirer, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Binnur Kaya, Gazanfer Özcan, Tolga Çevik…

• Türk Malı

Yayın Tarihi: 2010-2011

Yönetmen: Tayfun Güneyer

Oyuncular: Şafak Sezer, Binnur Kaya, Metin Zakoğlu, Melek Baykal, Sinan Çalışkanoğlu…

• Leyla ile Mecnun

Yayın Tarihi: 2011-2013

Yönetmen: Onur Ünlü, Murat Onbul, Eyüp Boz, Yüksel Aksu

Oyuncular: Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Melis Birkan, Osman Sonant…

• İşler Güçler

Yayın Tarihi: 2012-2013

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz, Burak Satıbol, Gaye Gürsel, Ayhan Taş, Ahmet Mümtaz Taylan, Yılmaz Gruda, Şinasi Yurtsever…

• Jet Sosyete

Yayın Tarihi: 2018-2020

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Gülse Birsel, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Deniz Cengiz, Derya Karadaş…

• Tutunamayanlar

Yayın Tarihi: 2020

Yönetmen: Murad Zaloğlu, Osman Nail Doğan

Oyuncular: Doğu Demirkol, Zafer Alagöz, Yeliz Yuvancı, Şinasi Yurtsever, Hande Hatipoğlu…

Komedi dizileri neden yok?

Komedi dizilerinin ulusal kanallarda eskisi kadar yer bulamamasının en büyük nedenlerinden biri, bu tür projelerin yurt dışına satılmasındaki zorluklar. Peki, yabancı diziler ülkemizde büyük ilgi görüyorken, neden yabancı ülkelerdeki insanlar bizim komedi kültürümüzü anlayamaz denilerek, kendi toplumumuz komedi dizilerinden uzak tutuluyor?

Eskiden komedi dizileri ülkemizde büyük bir izleyici kitlesine sahipti. O dönemlerde dizilerimiz, bugünkü kadar yurt dışına satılmıyordu. Bundan ötürü komedi dizileri yerine, yurt dışı pazarına daha uygun olan türler tercih ediliyor.

Bir diğer önemli neden ise, Türk dizilerinin süresinin çok uzun olması. Bir sitcom’un mevcut dizi sürelerine uygun şekilde çekilmesi durumunda, kalite asla yukarıda örnek verdiğim diziler gibi olmayacaktır. Ulusal kanal yöneticileri ve yapımcılar, artan maliyetleri karşılayabilmek için reklam gelirlerini artırmanın tek yolu olarak dizi sürelerini uzun tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle artık komedi dizilerini izleyemiyoruz.

Dilerim ki, tüm bu zorluklara rağmen toplumumuz tarafından büyük ilgi gören komedi türündeki dizileri yeniden eskisi gibi izleyebiliriz.

Sevgilerle…