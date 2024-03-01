Hep birlikte DÜNYA'yız...

Bugün 44 yaşında, olgunluk çağını yaşayan bir marka olarak DÜNYA Gazetesi ilk günkü gibi kıpır kıpır, heyecan dolu ve geleceğe umutla bakıyor.

Nezih Demirkent’in ileri görüşü ve ustalığı ile can bulan Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi, onun varlığında ilk zirvesine ulaştı.

İkonikleşen birinci sayfası, rekabet edilemeyen içeriği ve Türk basınında çığır açan öncü çözümleriyle DÜNYA Gazetesi Türkiye ile beraber ve Türkiye kadar hızla büyüdü. Nezih Demirkent sonrası bayrağı Didem Demirkent devraldı.

Bu dönemde de Dünya Gazetesi ekonomi basınının bütün yükünü taşımaya devam etti. Pek çokları için okul oldu. Gidenler, gelenler ve kalanlarla ekonomi basınının odağı hep DÜNYA Gazetesi idi. Bu çatı altında herkes kendisini ifade edecek, kendisini gösterecek bir imkan buldu.

DÜNYA Gazetesi ise kendi rakiplerini yaratırken bile bundan gurur duydu. Bugün bayrak Umut Güner’e emanet. Onunla yeni bir zirve hedefleniyor. Bu zirve yayıncılıkta teknolojinin, yapay zekanın ha[1]kim olacağı bir zirve olacak.

DÜNYA Gazetesi geçmiş yarım asra imza atan isimleri nasıl ye[1]tiştirdiyse şimdi gelecek yarım asra imza ata[1]cak isimleri bünyesinde topluyor. Bense genç bir kız çocuğu olarak girdiğim bu gazetenin bütün hallerini gördüm, bütün koltuklarında oturdum. Bugün hala ilk günkü gibi heyecanlıyım. Yeni dönemde, yeni çağın ve yeni hedeflerin gerektirdikleri için bana düşeni yapmaya devam ediyorum.

44’üncü yılda şunun bilinmesini isterim ki 44 yıldır ne yaşandıysa okuyucunun karşına en doğru içerikle çıkmak için yaşandı. Bütün bedeller okuyucularımız, abonelerimiz ve takipçilerimiz için ödendi. DÜNYA Gazetesi’nin gerçek sahibi okuyucusudur ve onlar her şeyin en iyisini hak eder. Biz de bunun için buradayız. Çok yaşa DÜNYA.