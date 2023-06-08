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MB'deki olası değişiklikleri takip ediyoruz

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Enver ERKAN

Bu döviz kuru hareketi, seçim öncesi alternatif finansal araçlarla büyük ölçüde bastırıldı. Elbette yeni dönem bu konuda daha liberal bir yaklaşımı beraberinde getirecek ve TL’nin gerçek değerine yaklaşmasını sağlayacak bir durum yaratacaktır.

Kuru baskı altında tutan faktörler, bir şekilde ters dolarizasyonu sağlamaya çalışan zorlayıcı önlemlerdi. İşin diğer tarafından bakıldığında normal hareket, yüksek cari açık, düşük rezervler ve yüksek enflasyon çerçevesinde TL’nin değer kaybetmesidir.

Döviz kurunun baskılı olduğu dönemde ihracatçı dış pazarlarda fiyat belirlemekte ve malın değerini yaratmakta zorlanmıştır. Bir de ihracatçı şartı var. Türkiye’nin makro değişkenleri çerçevesinde TL’nin yapması normal bir hareket var. Bu nedenle, ortodoks politikalarla ciddi faiz artışları yaşanabilecek olsa da, TL’nin kısa süre içinde bir dalgalanma yaşamasını bekliyoruz.

Yüksek hareket bu beklentilerin bir yansıması. Beklentimiz TL’nin değer kazanması değil, tam tersine değer kaybetmesi. Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından birçok kurum TCMB’nin politika faizini bir çırpıda %25’e çıkarabileceği yönündeki beklentilerini 22 Haziran’da yayınlamaya başladı.

Nihai beklentimiz için şimdilik TCMB’deki olası değişiklikleri takip ediyoruz. Başta enflasyon olmak üzere Yeni Ekonomi Modeli’nin çıktılarının alınmasını engelleyen sorunların aşılması ve kısa vadede yaklaşım değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Önümüzdeki dönem bir dönüşüm süreci olacak, ancak faiz oranlarının yükselmesini önlemek için bir takım bankacılık düzenlemelerinin geri çekildiğini veya gevşetildiğini göreceğiz (politika faizleri artırılacaksa çoğuna gerek kalmayacak), döviz kuru serbest dolaşıma bırakılacak ve artan faiz oranları ile talep yavaşlayacak, talebe dayalı ithalat azalacaktır.

Belli bir dönemde ekonomik yavaşlama ile cari açık azalacak ve bu dönemde pozitif reel faiz etkisi ile sermaye/portföy girişleri artacaktır. Kısa vadede dönüşümün etkilerini faiz, talep, kur, enflasyon ve büyüme değişkenlerinde göreceğiz.

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