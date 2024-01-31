Patronların otomobilleri

Yakın zamanda şirketimiz için iç hacmi geniş ama şehir içinde de kullanışlı bir araca ihtiyacımız oldu. Biraz araştırınca birkaç markanın bu konuda başarılı modelleri olduğunu gördük.

Bu konuda deneyimli, lojistik şirketi olan iki arkadaşımı aradım. İkisin de söylediği model aynıydı. Modelden sonra söyledikleri ikinci cümle sizi şaşırtacak, o cümle de aynıydı. “Ali Koç bile bu aracı kullanıyor.” O markanın, Ford’un mağazasına gittiğimde, aracı gördüğümde satış personeli de aynı şeyi söyledi.

“Ali Koç’un aracı olarak biliniyor.” İnternette biraz araştırdığımda 2020 tarihli bir haberde Ali Koç’un otomobilleri şöyle sıralanmıştı. “Ford Edge, Tourneo Custom, Mondeo” Bir başka önemli iş adamı Murat Ülker için de “Volkswagen Passat” bilgisi düşülmüş aynı haberde.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in bindiği araç Volkswagen Caravelle, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın da Mercedes Vito’ymuş. Bu konu benim aklıma iki girişimcinin Mehmet Emin Karamehmet’ten yatırım alması hikayesini getirdi.

O girişimciler yatırımı aldıkları, artık büyük ortakları olan ve kendilerinden yüzlerce kat daha zengin olan Mehmet Emin Karamehmet’in ofisine toplantıya giderler. İkisi de son model birer BMW çekmiştir altlarına, havalı havalı otoparka girer ve oradaki mütevazı Renault Laguna’nın sağına ve soluna park ederler. Tahmin edeceğiniz üzere Mehmet Emin Karamehmet’in aracıdır.

Arabalarla iş insanları arasında farklı ilişki tipleri var. Kimi gücünü arabasıyla gösterirken kimi kredibilitesinin bindiği otomobille yükseldiğine inanıyor, kimi mütevazı olduğu için, kimi de mütevazı oldukları düşünülsün diye mütevazı bir araca biniyor olabilir. Genelleme yapmak zor. Dünyada da bu konu merak edilen bir konu. Orada daha da ilginç araç tercihleri sözkonusu.

Walmart’ın vârislerinden (Tom Walton’ın oğlu) Jim Walton’ın aracı bir Dodge Pick-up araç. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’ün her biri 30 bin doların altında değere sahip üç aracı var. Honda Acura TSX, Volkswagen GTI ve Honda Fit (Bizdeki adıyla Jazz) Alibaba kurucusu Jack Ma, Çin’in yerli üreticisi SAIC’in Roewe RX5 SUV model aracını kullanıyor.

Aracın piyasa değeri 15 bin dolar. Jack Ma aracın yeni model lansmanlarında sahneye çıkıp tanıtımını bile üstleniyor. 52 milyar dolarlık servete sahip Michael Bloomberg 40 bin dolarlık Chevrolet Suburban model bir 4X4 araca binerken Google’ın iki kurucusu Sergey Brin ve Larry Page 30 bin dolar değerinde Toyota Prius’a sahip. Jeff Bezos’un Honda Accord merakı da bilinen bir gerçek.

Bir röportajda sunucu kendisine 10 milyar dolar (o tarih için) servetini ve sahip olduklarını sayıyor ve sonra da bağlıyor “Peki ya bu Honda ne?” Jeff Bezoz da gülerek “Bu mükemmel derecede iyi bir araba” cevabı veriyor. Örnekler çok. İlginç olan ise bence şu. Ali Koç’un ticari bir araca, yük taşımaya uygun bir araca binmesi benim gözümde Ali Koç’un değerini, kıymetini düşürmüyor.

Ama o araç modelinin değerini artırıyor. Keza Mehmet Emin Karamehmet’in bindiğini öğrendiğimden beri Renault Laguna benim gözümde çok daha değerli bir otomobil. Gerçek, kendine güvenen, özgüvenli bir iş insanının kendisini ofiste makam odasıyla, garajda arabasıyla göstermeye, kendisini aracıyla ifade etmeye ihtiyacı olmaz.

Zenginlik de böyle bir şey, gerçekten varlıklı, servet sahibi bir insan bunu göstermeye çalışmaz. Ama zengin olmaya çalışan biri için zenginmiş gibi görünmek ve böylece güven oluşturup para toplamak da en eski ve en bilinen taktiklerden biridir.

Genç girişimcilere, genç iş insanlarına, beyaz yakalılara da önerim bu, otomobile, otomobil sporlarına, hıza tutkun olanlara söyleyecek laf yok, o onların hobisi ama dışarıdan, uzaktan bakarken birileri servetlerini gözünüze sokuyorsa muhtemelen gördüğünüz dekordan ibaret.