  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Nazlı SARP
  4. Seçim rüyasından uyanıldığında

Seçim rüyasından uyanıldığında

Nazlı SARP
Nazlı SARP nazli.sarp@dunya.com

Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Charles DeGaulle

Türkiye’de seçim dönem­leri genellikle insanların kendi rengini temsil etmeye yaklaşmasının verdiği hazla olacak, bir miktar gruplaştı­ğı, bloklaştığı zamanlar ol­muştur hep. Seçim 2023’ün ise her zamankinden kes­kin ve duygusal bir teması ol­duğu konusunda hepimiz hem­fikir olabiliriz. Seçim kampan­yası, yaşadığımız elim deprem felaketi nedeniyle bir miktar bu­ruk geçmiş olsa da sanki Selda Bağcan’ın şu güzelim (Öyle Bir Yerdeyim ki -1986) şarkısındaki güftelere çok benzerlik gösterdi:

Dostum, dostum, güzel dos­tum

Bu ne beter çizgidir, bu

Bu ne çıldırtan denge

Yaprak döker bir yanımız

Bir yanımız bahar, bahçe

Yukarıdaki güftelere eko­nomik açıdan bakılacak olur­sa: Ücretlilerin gelirden aldık­ları payın düşmesi, çok yüksek enflasyon ve var olan gelir dağı­lımındaki adaletsizliğin daha da açılmış olması, azımsanmaya­cak türden bir sorun.

Diğer taraftan Eylül 2021’de başlayan ve resmen Aralık 2021’de Sn. Erdoğan’ın mani­festosu ile tanıtımına başlanan Türkiye Ekonomi Modeli belki de Cumhuriyet tarihi dönemin­de IMF’in stand by anlaşmala­rının zorunlu şartları dışında, üstelik hem içeriden hem de dı­şarıdan en fazla kritik olan eko­nomi modeli olmuştur denilebi­lir.

Bu modelin en temel amacı cari fazla yaratarak büyümenin sağlanmasıdır. Araçları ise dü­şük faiz (para politikası aracı) ve Liralaşma başta olmak üze­re makro ihtiyati tedbirler (ban­ka ve diğer mali kurumların bi­lançoları üzerinde diğer para politikası araçlarının uygulan­ması) oluşturulması ve enflas­yona geçişkenliği yüksek olan kurun, KKM enstrümanı yoluy­la bir tür çıpaya oturtulmuş ol­masıdır diyebilirim.

Bu politikaya ilişkin sonuçlar üzerinden bir değerlendirme ya­pacak olursam; Mart 2023 TC­MB verilerine göre cari işlem­ler dengesi 4,5 milyar dolar açık vermiş olup, 12 aylık kümülatif cari açık 54,2 milyar dolar olarak gerçek­leşmiştir. Üstelik turizmin azımsanmayacak katkısına rağmen… Cari açığın kom­pozisyonuna bakıldığında çok yüksek oranlı olarak dış ticaret açığından etkilendi­ği görülmektedir. Buraya kadar bakıldığında TEM’in istenilen hedefe ulaşmada başa­rılı olmadığı söylenebilir.

Diğer taraftan bu sonuca ula­şılmasında başarısız olunma­sı Türkiye’de yıllardır uygula­nan ve cari açığın kronikleşmiş olmasına hatta bu yönüyle üre­timde yapısal dönüşümün öte­lenmesini beraberinde getiren Ortodoks ekonomi modeline dö­nülmesi halinde sanki Alice Ha­rikalar Diyarında havasının olu­şacağı anlamına da gelmiyor. (yazılarımda sıklıkla ifade etti­ğim üzere)

TEM modeline yönelik eleş­tirim her zaman iki nedenle ol­muştur; ilki zamanlaması ki pandeminin tedarik zincirinde­ki daralma etkisi tam da Türki­ye ihracatı açısından bir fırsat oluşturduğu ve tedarik zinciri­nin yeniden dağıldığı bir anda patlak veren Rusya Ukrayna sa­vaşının yol açtığı enerji ve gıda krizinin küresel enflasyonu yük­seltmesiyle merkez bankaları­nın sıkılaşma adımlarına geçişi ve bizdeki enerji bağımlılığı ile dış ticaret açığının çok artması­na yol açarak, hedefe ulaşmakta büyük handikap oluşturmuştur.

İkincil olarak modelin iletişi­mi, piyasa ve sektör paydaşla­rıyla tam anlamıyla yapılama­mış. Sonuç olarak da piyasanın böylesine radikal bir dönüşümü kabul etmekte zorlanması ano­malilere (çoklu kur, çoklu faiz.. vs) yol açmıştır.

Son dönemde hem yurtdışı hem de yurtiçinden büyük taz­yikle önerilen geleneksel mo­dele geçiş ise teoride olduğu ka­dar pratikte öyle kolay gözük­memektedir. Ortodoks ekonomi modeline dönüş (faiz artışı) ve KKM gibi birikimli bir ısınma­dan çıkış; (buna bir çeşit dolari­zasyonun salınması diyebilirim) yani kurda ve kredi faizlerinde keskin bir yükseliş hem daralma hem de enflasyona neden olabi­leceği gibi bankaların da aktifle­rinde tuttuğu devlet kağıtlarının fiyatlarını al aşağı edebilir… Bu tablo da zamanlama açısından gerçekçi değildir zira 10 ay son­raki bir yerel seçime kimse kötü bir tablo ile gitmek istemez.

Özetle seçim rüyasından uyandığımızda gerçekler ekono­mik açıdan hiç de pembe olma­yabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Türkiye seçim sonuçlarında sosyal medya ne kadar etkin? 15 Mayıs 2023
Batı neoliberalizmi gömerken, Türkiye’ye neden kızıyor? 08 Mayıs 2023
Acı reçeteye çözüm millileşen ekonomi 01 Mayıs 2023
Sistemin günah keçisi bankalar 24 Nisan 2023
“Ünlü” bankaların tahminleri ve vaatler 17 Nisan 2023
Altın ve petrol cephesinde jeoekonomik hesaplaşmalar 10 Nisan 2023
Panzehir ekonomisi, kur-faiz sarmalı ve yaklaşan seçimler 03 Nisan 2023
Avrupa bankalarındaki kriz ne kadar derin? 27 Mart 2023
Finans temalı “Paranormal Activity” gişelerde… 20 Mart 2023
Tahvil piyasası üzerinden düşündürdükleri 13 Mart 2023