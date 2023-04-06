Seçime giderken piyasalar

Seçim tarihine kadar piyasaların takip edeceği belli başlı gündem maddeleri;

- Globalde Fed’in faiz artış patikası

- Küresel piyasalardaki olası bankacılık krizine yönelik haber akışları

- TCMB para politikasının önümüzde­ki dönemlerde nasıl evrileceğine yönelik sinyaller

- Global anlamda ekonomik aktivite

Enflasyon geçen Kasım ayından bu ya­na baz etkisi yardımıyla hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Buna karşılık, dönemsel enf­lasyon baskısının olası kur yükselişi ve hü­kümetin seçim öncesinde ekonomiyi can­landırma planları çerçevesinde yüksek olacağını ve mevcut duruma antitez oluş­turacağını değerlendiriyoruz.

Enflasyonist dinamiklerde çok değişim olmamakla birlikte, baz etkisinin devrede olduğunu görmekteyiz. Baz etkisine ila­ve olarak, kurların görece yatay seyretme­si ve Nisan ayından itibaren devreye alı­nacak olan elektrik ve doğalgaz indirimle­ri ile beraber seçim öncesinde enflasyon düşüşünü sürdürecek ve %45-50 bandı­na gelecektir. Bu etkinin süreklilik sağla­mayacağını düşünüyoruz, çünkü 14 Ma­yıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırma amaçlı talep yara­tan teşvikler ile Şubat ayındaki depremler sonrasında hükümetin artan mali harca­maları enflasyonun katı kalmasında etkili olacaktır.

Merkez bankası bir sonraki faiz oran­larını belirleme toplantısını 27 Nisan'da gerçekleştirecek. Yılın ikinci üç aylık enf­lasyon raporunu ise 4 Mayıs'ta açıklaya­cak. Gevşeme döngüsünün lirayı baskı al­tında tutan en önemli sebep olduğunu dü­şünecek olursak, seçim sonrasında önemli bir kur hareketinin görülmesi ihtimal da­hilinde olacaktır. Geleneksel politikalara dönüş olması halinde ise, faiz oranları art­sa bile önceki dönemde faizin kullanılma­ması için getirilen lira önlemleri muhte­melen serbest bırakılacak ve dalgalanma halinde olan bir kur görünümü söz konusu olabilecektir. Bunun yılın ikinci yarısında enflasyon düşüşünü durduracağını düşü­nürüz.

Mayıs ayında yapılacak seçimler ön­cesinde lirayı sabit tutmak isteyen poli­tika yapıcılar, bankacılık sisteminde dö­viz işlemlerinin kullanımını azaltmaya çalışmaktadırlar. Seçimler öncesinde li­ra üzerinde oluşan baskı, gelecek dönem fiyatlaması açısından da belirsizliğe işa­ret ediyor. Neticede seçimin sonuçları ve bunun ekonomiye yansıması anlamında senaryo analizi anlamında farklar büyük. Dolayısıyla dövize yönlenmesi gereken bir talep ve bunun oluşturacağı bir baskı var. Liralaşma adımlarının ise takip edile­meyecek kadar sık bir şekilde gelmesi ku­run seviyelerinin gerçek piyasa şartlarıyla oluşmaması itibariyle lira da gerçek değe­rinden uzaklaşma eğiliminde. Bu adımlar banka müşterilerinin mevduat veya diğer araçlar vesilesiyle dövize talep gösterme­sinin de önüne set çekmeyi amaçlıyor.

Uluslararası alanda; Tarım dışı istihdam öncesinde Fed’in faiz artırım beklentile­ri %55 olasılıkla 25 baz puan artış olacağı yönünde bir fiyatlanmayı takip ediyoruz. %45 olasılıkla da Fed’in bir aksiyon alma­yacağı işlemlere yansıyor.

Borsamızdaki son dönemdeki düşüşün sebebinde elbette seçim belirsizliği mev­cut. Borsada seçimlere yönelik pozisyon almak isteyen yatırımcılar için en önemli konulardan biri likit hisselerin seçilmesi, seçilen hisselerin ileriye dönük beklenti­lere sahip olması ve çarpanlar bazında sek­törel olarak ucuz olması önemli olacaktır