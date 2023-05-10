Seçimler ve elektrik kesintileri

Enerji, hayatımızın her alanında vazgeçilmezimiz. Bugünlerin en önemli gündemi olan 14 Mayıs seçimleri için enerjide meydana gelebilecek en ufak kesintiler dahi farklı algılamalara yol açabilecek gibi görünüyor. Türkiye olarak bu konuda geçmiş dönemlerde kötü tecrübelerimiz var. Geçtiğimiz seçimlerde, trafolarda meydana gelen arızalardan kaynaklı kesintiler günlerce konuşulmuştu.

Bu tür kötü anıların tekrar yaşanmaması için olsa gerek; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimde kullanılacak kritik binalarda elektrikle ilgili altyapı ve onarım çalışmalarının yapıldığını, seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığın hem de dağıtım şirketlerinin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dönmez, bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

Her ihtimale karşı envantere kayıtlı jeneratörlerin belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemlerinin tamamlandığını, bu jeneratörlerin kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerine dağıtımının yapıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamalara baktığımızda, enerji ile ilgili konularda bakanlığın seçim güvenliği ve sonraki süreç için tüm tedbirleri aldığı anlaşılıyor. Umarız, en ufak bir sıkıntı yaşanmadan seçim süreci tamamlanır. Seçimin iki ana ittifakı olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının ülke yönetimine talip olduğu bu süreçte; önemli olan seçmenlerin sandığa attığı oy ne ise çıkan sonucun da aynı olması. Seçimlere en ufak bir gölge dahi düşmemeli.

Unutulmamalı ki ülkenin kaderine millet karar verecek ve bu ne ilk seçim olacak ne de son seçim. Seçimi bir demokrasi şöleni olarak görüp bundan sonrası için göreve gelecek iktidarın, seçim döneminde uluslararası alandan sosyal, ekonomi ve enerji politikalarına kadar verdiği sözlerin takipçisi olmak gerekiyor.