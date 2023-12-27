Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi TÜİB’le büyüyecek

Gçen yıl gerçekleştirdiğim Azerbaycan ziyareti sıra­sında tanışmıştım Hüse­yin Büyükfırat ile. O güne kadar tanışmamış olmamızı talihsizlik, o günden sonrasını ise, iki devle­tin ekonomik ilişkilerinin güçlen­dirilmesi konusunda bir şans ola­rak görmüştüm. Geçen yıldan bu yana çok kez görüştük Hüseyin Bey ile. Kendisinin vizyoner kişi­liği, vatan aşkı ve de iki devlet bir millet sloganını tam anlamı ile sa­hiplenişi Türk Dünyası özelinde yapılabilecekler konusunda heye­canlanmama sebep olmuştu.

Hüseyin Büyükfırat; 30 yıl­dır Azerbaycan’da varlık gösteren kıymetli bir işadamı ve de Türki­ye-Azerbaycan İş Adamları ve Sa­nayicileri İçtimai Birliği’nin Baş­kanı. Bu dönemde işadamlığı za­ten başlı başına zor bir meziyet iken, iki devlet arasında köprü va­zifesi görmesini ve yine devletler arasındaki ilişkileri doğru oku­yabilmesini kendisinin Sosyolo­ji Doktoru olmasına bağlıyorum. Her iki toplumu doğru okuma­yı, iki devletin ilgili bakanlıkla­rını yapılacak yatırımlar ve iş­birlikleri konusunda bir araya getirmeyi kendisine şiar edin­miş.

Başkanlığını yaptığı TÜİB’in, Azpromo ile birlikte üstlendiği zirve, iki devlet arasındaki işbir­liğinin güven zeminine oturmuş olduğunu ve bundan sonraki ya­tırımların sürdürülebilir kılına­cağını göstermesi açısından kıy­metliydi. Ve bu konuda keskin bir virajın alındığını tüm dünyaya ka­nıtladılar.

“Güçlü ekonomi-güçlü devlet” sloganıyla TÜİB

TÜİB; ekonomik, sosyal ve politik olayları yakından ta­kip ederek tüm dikkatini ve odağını Türkiye-Azerbay­can işbirlikleri üzerine yo­ğunlaştırmış, “Milletimiz ve Devletimiz Varsa Biz de Va­rız” propagandası ile faaliyet gösteren, işadamları olarak alanlarında elde ettikleri ba­şarıların yanı sıra, iki devlet halkının refahının artması ve milletlerin medeniyetler­le bütünleşmesi için üzerine düşen görevi büyük bir tutku ve titizlikle yerine getiren bir birlik. 100’den fazla üyesi olan bu birlik, her iki ülke işadam­ları arasında ortak platformlar oluşturarak, onları işbirliğine ve yatırıma teşvik ediyor. Geçen hafta Azpromo ile ortaklaşa ön­cülüğünü üstlendikleri “Azer­baycan-Türkiye Yatırım Foru­mu” ile de önemli stratejik ka­rarlar alınmasına vesile olarak Türk Dünyasını birleştiren bir sürece başlangıç yaptılar.

Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu gözlemlerim;

- İki ülke arasındaki gönül birliğinin, işbirliği ve yatırım­lara da yansıyacak oluşunu gös­termesi açısından önemli bir forumdu. Dostane görüntü dün­yaya önemli mesajlar verdi.

- Türkiye’den Ticaret Baka­nı Ömer Bolat, Cumhurbaşkan­lığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un, Azerbaycan’dan Eko­nomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Enerji Bakanı Perviş Şahbazov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev’in katıldığı zirve, si­yasetin ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlar gibiydi. Ve zirvede iki ülke bakanlarının birbiri ile yakın diyalogları iş dün­yasına güven aşıladı.

- Zirve’ye Türkiye’den ve Azer­baycan’dan çok sayıda iş insanı­nın katılmış olması ve bu iş insan­larının kendi konuları ile alakalı ilgili bakanlıklarla birebir görüş­meler yapabilmeleri zirveyi de­ğerli kılan önemli unsurların ba­şında geldi.

- Azpromo ve TÜİB arasında 2024 Eylem Planının da imzalan­mış olması bölgede yeni bir kapı daha açıldığını ve Türk Dünyası­nı birleştiren bir sürece girildiği­ni gösterdi.

Sonuç olarak Hüseyin bey’in öncülüğünde geçen hafta Ba­kü’de gerçekleşen zirve ile Türk Birliğinin güçleneceğine yöne­lik umutlarımız yeşerdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hedefi olan 15 milyar dolarlık ti­caret hacmine ulaşılabilmesi açı­sından da önemli bir toplantı oldu Azerbaycan-Türkiye Yatırım Fo­rumu…

Hüseyin Büyükfırat’ın başın­dan sonuna takip ettiği ve ta­kibini de sürdüreceğini “Sade­ce işi almakla değil, alıp, takip edip bitirmekle ilgili çalışma­larımız olacak” cümleleri ile vurgulaması da zirveye katılım sağlayan tüm iş insanları üze­rinde oldukça olumlu bir etki bıraktı.