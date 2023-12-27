Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi TÜİB’le büyüyecek
Gçen yıl gerçekleştirdiğim Azerbaycan ziyareti sırasında tanışmıştım Hüseyin Büyükfırat ile. O güne kadar tanışmamış olmamızı talihsizlik, o günden sonrasını ise, iki devletin ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda bir şans olarak görmüştüm. Geçen yıldan bu yana çok kez görüştük Hüseyin Bey ile. Kendisinin vizyoner kişiliği, vatan aşkı ve de iki devlet bir millet sloganını tam anlamı ile sahiplenişi Türk Dünyası özelinde yapılabilecekler konusunda heyecanlanmama sebep olmuştu.
Hüseyin Büyükfırat; 30 yıldır Azerbaycan’da varlık gösteren kıymetli bir işadamı ve de Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri İçtimai Birliği’nin Başkanı. Bu dönemde işadamlığı zaten başlı başına zor bir meziyet iken, iki devlet arasında köprü vazifesi görmesini ve yine devletler arasındaki ilişkileri doğru okuyabilmesini kendisinin Sosyoloji Doktoru olmasına bağlıyorum. Her iki toplumu doğru okumayı, iki devletin ilgili bakanlıklarını yapılacak yatırımlar ve işbirlikleri konusunda bir araya getirmeyi kendisine şiar edinmiş.
Başkanlığını yaptığı TÜİB’in, Azpromo ile birlikte üstlendiği zirve, iki devlet arasındaki işbirliğinin güven zeminine oturmuş olduğunu ve bundan sonraki yatırımların sürdürülebilir kılınacağını göstermesi açısından kıymetliydi. Ve bu konuda keskin bir virajın alındığını tüm dünyaya kanıtladılar.
“Güçlü ekonomi-güçlü devlet” sloganıyla TÜİB
TÜİB; ekonomik, sosyal ve politik olayları yakından takip ederek tüm dikkatini ve odağını Türkiye-Azerbaycan işbirlikleri üzerine yoğunlaştırmış, “Milletimiz ve Devletimiz Varsa Biz de Varız” propagandası ile faaliyet gösteren, işadamları olarak alanlarında elde ettikleri başarıların yanı sıra, iki devlet halkının refahının artması ve milletlerin medeniyetlerle bütünleşmesi için üzerine düşen görevi büyük bir tutku ve titizlikle yerine getiren bir birlik. 100’den fazla üyesi olan bu birlik, her iki ülke işadamları arasında ortak platformlar oluşturarak, onları işbirliğine ve yatırıma teşvik ediyor. Geçen hafta Azpromo ile ortaklaşa öncülüğünü üstlendikleri “Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu” ile de önemli stratejik kararlar alınmasına vesile olarak Türk Dünyasını birleştiren bir sürece başlangıç yaptılar.
Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu gözlemlerim;
- İki ülke arasındaki gönül birliğinin, işbirliği ve yatırımlara da yansıyacak oluşunu göstermesi açısından önemli bir forumdu. Dostane görüntü dünyaya önemli mesajlar verdi.
- Türkiye’den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un, Azerbaycan’dan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Enerji Bakanı Perviş Şahbazov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev’in katıldığı zirve, siyasetin ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlar gibiydi. Ve zirvede iki ülke bakanlarının birbiri ile yakın diyalogları iş dünyasına güven aşıladı.
- Zirve’ye Türkiye’den ve Azerbaycan’dan çok sayıda iş insanının katılmış olması ve bu iş insanlarının kendi konuları ile alakalı ilgili bakanlıklarla birebir görüşmeler yapabilmeleri zirveyi değerli kılan önemli unsurların başında geldi.
- Azpromo ve TÜİB arasında 2024 Eylem Planının da imzalanmış olması bölgede yeni bir kapı daha açıldığını ve Türk Dünyasını birleştiren bir sürece girildiğini gösterdi.
Sonuç olarak Hüseyin bey’in öncülüğünde geçen hafta Bakü’de gerçekleşen zirve ile Türk Birliğinin güçleneceğine yönelik umutlarımız yeşerdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hedefi olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılabilmesi açısından da önemli bir toplantı oldu Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu…
Hüseyin Büyükfırat’ın başından sonuna takip ettiği ve takibini de sürdüreceğini “Sadece işi almakla değil, alıp, takip edip bitirmekle ilgili çalışmalarımız olacak” cümleleri ile vurgulaması da zirveye katılım sağlayan tüm iş insanları üzerinde oldukça olumlu bir etki bıraktı.