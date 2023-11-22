Yapay zekânın merkez üssü OpenAI'da neler oluyor?

Gözümüzün önünde, canlı canlı bir belgesel çekildi, belki de son 50 yılın en ilginç iş hayatı hikayesi yazıldı. Meşhur ChatGPT’nin, yapay zekâ denildiğinde ilk akla gelen makinanın geliştiricisi OpenAI isminde bir yapı.

Microsoft da OpenAI’ın en büyük yatırımcısı, yüzde 49 ortağı. ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI’ı yöneten takımın kurucusu 38 yaşındaki Sam Altman 20'li yaşlarının başından beri Silikon Vadisi'nin 'dahi çocuğu' olarak görülüyor. Tam adı Samuel Harris Altman.

Sam Altman şirketin CEO’su ve şirketin işleyişi ile ilgili kâr amacı gütmeyen bir kurula rapor veriyor. Bu kurulun varoluş sebebi OpenAI’ın çok hızlı ilerlemesini, gelişiminin tehlikeli boyutlara ulaşmasını engellemek, kontrol altında tutmak.

Kurul beş kişiden oluşuyor. Ilya adında bir yapay zekâ bilimcisi, Greg adında bir mühendis ve ayrıca üç farklı kişi daha. En büyük yatırımcı ve hissedar olan Microsoft’un CEO’su Satya Nadella ile OpenAI CEO’su Sam Altman bir süre önce birlikte bir organizasyona katılıyorlar. ChatGPT’nin beklediklerinin çok çok ilerisinde bir noktaya geldiğini söylüyorlar.

Bahsettiğim kuruldaki Ilya bu açıklamalar karşısında tedirgin oluyor zira yukarıda anlattığım gibi bu kurulun amacı GPT’yi kontrol altında tutmak. Kurulun beş üyesinden Greg hariç dördü (Ilya başta olmak üzere) Sam’i işten çıkarma kararı verir ve bir blog yazısı yazarlar. Zaten kamuoyu da olayları bu blog yazısı sayesinde öğrenir. Greg’in kuruldan çıkarılmasına, CTO görevi üstlenmiş olan Mira Murati’nin geçici CEO görevini üstlenmesine ve Greg’in de Mira’ya bağlanmasına karar verirler.

Bu kararın ardından Greg derhal istifa eder ve kurucu CEO olan Sam Altman’ın yanında yer alır. İşin ilginç yanı OpenAI’daki birçok kıdemli ve kritik görevdeki mühendis de aynı şekilde Sam’in yanında yer alır. Böyle olunca da OpenAI’da inanılmaz bir kargaşa baş gösterir.

Derken en büyük yatırımcı ve ortak olan Microsoft’un CEO’su konudan haberdar olur. Microsoft’un belki önümüzdeki 50 yılının en önemli kurtarıcısı olan Yapay Zekâ ve elindeki en büyük koz olan ChatGPT’nin yaratıcılarının böyle bir tehlikeli fırtınayla karşılaşması elbette en son isteyeceği şey.

Satya konuya dahil olur ve bence bu noktada mükemmel bir kriz yönetimi ve liderlik sergiler. Bir ara formül bulunur. Sam ve Greg’i Microsoft içinde bağımsız bir yapay zekâ kurmaları için içeri almak ve onların ‘yeni büyük şey’leri bulabilmeleri için çok ciddi imkanlar ve kaynaklar sağlamak.

Kurul da ilginç bir şekilde OpenAI’in başına Twitch CEO’su Emmett Shear’ı getirir. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu Sam kovulduğu OpenAI ofisine ‘MİSAFİR’ kartı ile girdiğini sosyal medyasında paylaştı. Bu da OpenAI kurulunun işten çıkarır çıkarmaz Sam’in giriş kartlarına kadar iptal ettiğini gösteriyor.

Bu aşamada Sam’in halen ofise misafir kartıyla bile olsa giriş yapıp çalışması da ayrı bir hayranlık sebebi. Neyse, bu sırada Microsoft CEO’su Satya yüzlerce OpenAI çalışanına Sam ve Greg’e kurma sözü verdiği AI laboratuvarında açık kapı bırakmıştır. Çalışanlar da Sam’i kovan kurulun derhal istifa etmemesi durumunda hepsinin işi bırakacağına ilişkin çok sert bir bildiri yayınlar.

Sonuç olarak bu olanlar sebebiyle borsada çok feci düşüş yaşaması muhtemel Microsoft’un CEO’su Satya Nadella hem bu olası krizin önüne geçti, hem de OpenAI’ı kuran ve bugüne getiren ekibi %49’una sahip olduğu şirketten çıkarıp %100 Microsoft çatısı altına toplamak için temeli attı. Kriz çözülürse de Microsoft kârda, çözülmezse de. Her halükarda bir yanında Microsoft’un diğer yanında yapay zekânın en önemli merkezinin olduğu bu dev hikaye kısa sürede dijital platformlarda yerini alacak gibi görünüyor.

Satya Nadella’nın kriz yönetimi konusunda ders olarak okutulacak bir liderlik sergilediği de su götürmez bir gerçek. Her yöneticinin ilham alacağı bu konuyu takip etmesini öneririm. Not: Ben de bu hikayeyi başarılı yazılımcı Fatih Kadir Akın’dan takip ettim ve bu yazı için de onun paylaşımlarından yararlandım. Kendisine teşekkürler.