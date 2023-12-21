Yapay zekâya uyumlanma rehberi

Geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı’nın Ankara’daki AA Akademi’sinde çok önemli bir forum vardı. Çok sınırlı bir katılımla hem medyada ve sosyal medyada aktif olarak içerik üreten hem de yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilere ilgi duyan medya mensupları bir araya geldi.

Medya mensuplarına Turkcell gibi, Microsoft gibi teknolojinin sağlayıcı tarafında yer alan kurumlar da eşlik etti. Tüm gün süren etkinlikte medya - yapay zekâ ilişkisini konuştuk. Bazı notlar aldım. Özellikle de Dünya Gazetesi sayfalarında olmamız nedeniyle yapay zekâ - ekonomi basını ilişkisine dair bu yazıyı not düşmek istedim.

Öncelikle yapay zekâ ile ilgili artık “geliyor mu, gelmiyor mu?” / “Bizim için risk mi, yoksa fırsat mı?” sorularına takılıp kalmak ciddi derecede zaman kaybına dönüşüyor. Bu soruları birileri sormaya devam edecek, belki bir-iki yıl daha. Bu şuna benziyor, ileride bir uçurum var, oraya doğru giden bir araçtasınız ve “uçurum gerçekten var mı? Uçurumdan düşersek ne olur?” gibi sorular ne derece anlamlıysa, yapay zekâyı da sorgulamak yerine bir an önce adapte olmak gerekiyor.

Dünyanın yeni normlarının en gerekli kıldığı, bugünün olmazsa olmazı nedir derseniz hiç kuşkusuz “early adopter” olmak, yani hızlıca adapte olup kanıksamak diyebiliriz. Hızlı adapte olanlar yapay zekâyı çoktan kullanıma soktu bile. Zamanla yapay zekâ daha çok akıllanacak, daha çok veriyi anlamlandıracak ve çok daha fazla işimizi çözecek. Yani gecikenler geciktiklerini anladığında yapay zekâyı kullananlar çok ilerlemiş olacak.

Yapay zekâya uyum sağlamak için işletmelere öneriler

1- Öncelikle konuyu görmezden gelmek, yok saymak ya da gündeme almamak gibi hatalara düşmeyin. Elbette ki artık dünyada yeni normal yarına sağ salim çıkabilmek. Ama her sektörü yeniden şekillendiren yapay zekâdan artık kaçış yok.

2- Elbette çok büyük şirketler haricinde iş dünyasının şu anda yapay zekâ için bir ekip kurmaktan söz edersek çok gerçekçi olmayacak ama her departmanın (satış, üretim, tasarım, lojistik) yapay zekâdan alabilecekleri farklı. Her departmanın yapay zekâ ile geliştirilen araçları takip etmelerini ve denemelerini teşvik etmek, bunun için de bütçeler oluşturmak büyük fayda getirebilir.

3- Özellikle sosyal medyada Youtube başta olmak üzere sürekli yenilikçi yapay zekâ araçlarını keşfedip tanıtan sayfalar var, benim çok faydalandığım bu hesaplar saniyeler içinde yepyeni araçları tanıtıyor. Bazılarını hemen indirip deniyorum, anında kullanıma geçtiklerim de oldukça fazla. Çünkü her gün yüzlerce yeni araç çıkıyor, takip etmek imkânsız.

4- Şirketlerde mutlaka yapay zekâ kulüpleri kurulmalı. Gerek departman, gerek tüm şirketin genel bir yapay zekâ kulübü ve bu kulübün Whatsapp hattı kurulmalı. Böylece ilgi duyan ve ilgili olması gereken herkesin yapay zekânın yeniliklerinden haberdar olması sağlanabilir.

5- Tüm çalışanlara ChatGPT üyeliği. Bu benim uyguladığım bir yöntem, her çalışan aidiyetini arttıran, hem çalışanların teknolojiyle ilgisini arttıran bir yöntem. Çalışanların yapay zekâyı etkin ve verimli şekilde kullanması kesinlikle şirkette işleri hızlandıracak.

6-Mümkünse şirket içi yapay zekâ seminer ve eğitimleri düzenleyin. Eğer fiziksel yeriniz varsa fiziksel seminer, yoksa online eğitimler. Hatta birçok derneğin, vakfın, kuruluşun yapay zekâ eğitimleri var, onlara da ekiple dâhil olabilirsiniz. Çok yüksek bütçeler harcamadan ekibin yapay zekâ farkındalığını arttırabilirsiniz. Hiç kimseyi bulamazsanız bana mesaj atın, ben sizi doğru kişilerle buluşturmaya çalışayım.

7- Her ay bir yapay zekâ uygulamasını aktive etme hedefi. Her ay en az bir yapay zekâ uygulamasını işleyişe geçirmek ve şirkette kullanmaya başlamak ve bunu sağlayan departmana ödül verme uygulamasıyla hem şirket içinde bir küçük oyunlaştırma, hem de yapay zekâ ile en az bir işlemi hızlandırma şansınız olabilir.

8- Dünyadaki rakiplerin yapay zekâ durumu. Sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki rakipleriniz, -sizden fersah fersah önde de olabilir, hiç fark etmez- neler yapıyor, yapay zekâyı nasıl kullanıyor? Gerekirse irtibat kurup, fikir alabilirsiniz. Yapay zekâ düşünmeye, konuşmaya, yazmaya devam.