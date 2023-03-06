Yumurta kapıya dayanınca gelen aday tartışması ittifakı çatlattı!

Türkiye, neredeyse Çanakkale Savaşı’nda verdiği kadar canın yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Millet İttifakı’nın ikinci büyük partisinin başkanı Meral Akşener’in aday temalı tsunamisine maruz kaldı.

Peki böyle bir çıkış ya da altılı masadan kopuş sürpriz mi oldu? Eğer konuşmanın tonlaması tarihe geçecek türden sert olmasaydı ya da şimdi değil de altı ay önce gerçekleşmiş olsaydı belki gayet olağan karşılanacaktı. Ancak seçime bu kadar az zaman kala böylesine sert bir çıkış hemen herkesi şaşırttı diyebilirim. Sürecin bu noktaya nasıl geldiğine dair çoğumuzun başından beri bildiği bir takım nedenler var:

● Öncelikle İYİ Parti’nin “kazanacak aday” vurgusuyla Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sürekli karşı durması sonucu Millet İttifakı’nın adayının açıklanmasının bir türlü mümkün olamaması,

● Kılıçdaroğlu’nun da artık ya bu seçimde aday olacak ya da CHP Genel Başkanlığı’ndan emekli olarak ayrılmak durumunda kalacak kadar koşulların mecbur bıraktığı bir konumda bulunması,

● Zaman zaman Kılıçdaroğlu’na destek mesajları atsalar da hiçbir zaman net tavır ortaya koymayan / koyamayan CHP’li belediye başkanlarının, Akşener’in her adaylık vurgusunda “istemem yan cebime koy” havasındaki tavırları

● Farklı 6 siyasi tabandan gelen partilerin özellikle İYİ Parti nezdinde ayrışmaları; sınır harekatı, HDP’ye karşı tutum ve hatta depremde bir tarafın devlet, diğerinin siyaset vurgusu yapması. Dünyada yükselişe geçen milliyetçi siyasetin de İyi Parti’ye cesaret vermiş olabileceği de bir neden midir? İşte bunu yakın zamanda oluşacak aday kompozisyonu bize gösterecek.

İş dünyası durumu nasıl değerlendiriyor?

Hem sağ hem de sol tandanstan görüşlere sahip yirmi iş insanının konu hakkındaki görüşlerini sorduğumda; Her iki tarafın da ortak görüşü Akşener’in bu hamlesinin asıl Cumhur ittifakı’na yaradığı, artık 5’li olan masanın elinin çok zayıfladığı yönünde. Sadece birkaç iş insanı, kalan Millet İttifakı’nın bundan böyle HDP ile açık ittifak yapması manasında elinin güçlenebileceği yorumunu yaptı.

Diğer taraftan Meral Akşener’in konuşmaları her ne kadar hem Cumhur hem de Millet İttifakı’nı hedef alsa da seçimler sonrasında yakın olacağı tarafın Cumhur ittifakı olacağı da yine ifade edilen olasılıklardan. İster sermayedar olsun isterse de çalışan Türk halkının en temel ve acil olarak çözülmesi gereken sorununun ekonomi olduğu da apaçık ortada.

Muhalefet bloğunun bugüne kadar sistem temeli üzerinde daha çok hak, hukuk, adalet gibi çok temel kavramlar üzerinden yola çıktığını ve yine bir blok olarak ekonomide hükümetin Ortodoks olmayan politikalarına karşı olduklarını biliyoruz. Bazı partilerin ekonomi programları da var.

Ayrıca günümüzde üretim başta olmak üzere ekonomide yapısal bir takım dönüşümlerin yapılması gerektiği, yüksek enflasyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir büyüme ve beraberinde kalkınmanın gerçekleşmesi zaten dünyadaki her ülkenin iyi niyetli politikacılarının arzu ettiği konulardır. Siyasetin kendisinden beklenen, ekonomi dahil, hukuk, sağlık, eğitim, dış politika vs gibi temel konularda kendi çizgisi ve yol haritasına göre belirlediği özgün ve gerçekçi programları seçmenlerine sunmasıdır. Seçmenin iradesi de sunulan bu seçeneklerin ikna kabiliyetine bağlı olarak şekillenir.

Aday tartışması bu kadar zaman ertelenmemiş olsaydı, muhalefet bloğu “Aday belirlemek sorun değil demek” yerine şeffaf olmayı ve yönünü ona göre tayin etmeyi becerebilseydi belki şu anda alternatif ekonomik programları tartışıyor olacaktık (Bir kez daha görülüyor ki şeffaf olamamak iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye’nin bir sorunu).

Muhalefet bloğunda yaşanan bu reaktif sızıntının bir patlamaya dönüşüp, dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. İYİ Parti’siz Millet İttifakı, bugün adayı açıklayacağını beyan etti. Belediyelerde CHP-İyi Parti çekişmesi hafta sonu hezeyan yaratmaya başladı.

Özetle seçimlere çok az kalmışken Türkiye, deprem felaketi ve çok yüksek enflasyonuna rağmen muhalefet odaklı iç siyaset tartışmaya devam edecektir. Umarım ki seçilen hangi taraf olursa olsun, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olur.