10 TL’ye buğdaya yatırım yapmak

Bu iş birliği sayesinde 10 TL’ye dahi buğday, fındık, arpa, mısır gibi tarım ürünlerine 7/24, kolay ve hızlı bir şekilde yatırım yapabilmek mümkün olurken, Türkiye’nin tarım ihracına da büyük katkı sunulacak.

Tarımsal varlıklara dayalı kripto token üretimi ve ihracı konusunda Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atan tarım finansal teknoloji girişimi olan Cropto, Türkiye’nin ve Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir bölgenin ilk tarım token’ları ailesi olma unvanını da taşıyor. Tarımsal emtia varlığına dayalı başta buğday, arpa, mısır ve fındık olmak üzere tarım ürünlerinin tokenizasyonu ile oluşmuş bir tarımsal emtia token platformu olan Cropto; gerçek varlığa dayalı modelini kullanarak Ankara, Çorum ve Samsun'da yüksek kapasiteli güvenli depolarda gerçek zamanlı saklanan ürünlere kullanıcıların anlık erişebilmesini sağlıyor. Yüzde 100 yerli yatırım olan Cropto, şimdi de yurt dışı pazarlara açılmak adına önemli bir iş birliğine imza attı.

Kasım 2023 tarihinden bu yana yatırımcısına 6 ayda ortalama yüzde 35 kazandıran Cropto, Birleşik Krallık, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkin olan kıymetli maden emtiası alım-satımı yapan Minted Connect ile iş birliği anlaşması yaptı. Böylece aynı zamanda Visa Partner olan Minted Connect Birleşik Krallık, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iş ortakları üzerinden veya direkt olarak ulaştığı 500 binden fazla kullanıcısına istedikleri miktarda (100 gr, 1 kg, 10 kg vb.) buğday, arpa, mısır ve fındık alabilme imkânı sunabilecek. Cropto’nun (cropto.io) sunduğu ürünler, tarım sektöründe şeffaflık, izlenebilirlik ve verimliliği artırmanın yanı sıra Minted Connect iş birliği ile birlikte BAE ve Birleşik Krallık tarafında da müşterilerin kullanımına açılıyor. Bu sayede Türkiye’de tarım ihracatına da büyük fayda sağlanması bekleniyor. 2030 yılına kadar global tarımsal emtia yatırımlarının yüzde 5-10’unun blokzincir teknolojisi ile oluşturulmuş uygulama ve ürünler üzerinden yapılacağı öngörülüyor. Bu yatırımların en az yüzde 5’inin Minted Connect & Cropto iş birliği üzerinden gerçekleşmesi hedefleniyor.

Cropto, Minted Connect ile uluslararası arenaya taşınıyor

Bu yeni iş birliği hakkında konuşan Cropto CEO’su Demir Aksoy: “Cropto, tarım sektöründe dünyada ilk ve tek Tarım RWA (Real World Assets) Token ailesidir. Anadolu’da yetişen tarım ürünlerine yatırımı, blokzincir teknolojisiyle yeniden tasarlayarak, herkesin kolayca ve istediği miktarda başta buğday, arpa, mısır ve fındık gibi ürünlere yatırım yapmasını sağlıyoruz. Minted Connect ve Cropto iş birliği ile dünya genelinde isteyen herkes, tarım emtiasına 7/24 kolay ve hızlı bir şekilde yatırım yapabilecek. Kısacası 10 TL’ye dair buğdaya yatırım yapabilmek mümkün olacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Minted Connect Kurucu Ortağı Engin Bütün ise: “Gerçek dünya varlıklarına herkesin ulaşabilmesi bizim için çok değerli. Bu varlıkların teknolojik olarak günlük kullanılan yatırım ve birikim uygulamalarının içine girmesi ise son derece önemli bir adım. Bu sene Minted Connect olarak Visa Innovation programının bir parçası olduğumuzdan beri inovasyon ve farklı pazar açılımları konusunda çok kapsamlı çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde MENAT (MENA + Türk Cumhuriyetleri) bölgesinde önemli projelere imza atacak ve yeni iş ortaklıklarımızı duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.