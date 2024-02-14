Amerika'dan gelen beklenti dışı enflasyon verisi Bitcoin'i yolundan çıkartamadı

Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,82 trilyon dolar; Bitcoin'in piyasa değeri 978 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 318 milyar dolar. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer veriliyor.

Günün öne çıkan diğer başlıkları:

BTC opsiyon piyasasında ağırlık, uzun pozisyonlara kaymış durumda

Şubat'ın sonuna yaklaşırken Bitcoin opsiyon piyasasında 50.000 doların üzerindeki grev fiyatlarına yoğun bir ilgi var. Verilere göre 60.000 dolar, 65.000 dolar ve 75.000 dolarlık grev fiyatlarında belirgin bir opsiyon yoğunluğu göze çarpıyor. Piyasa 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi aşmaya çalışırken, birçok uzun vadeli boğa yatırımcısı, mevcut Bitcoin fiyatlarından çok daha yüksek grev fiyatlarına sahip ucuz alım opsiyonları satın alıyor gibi görünüyor. Bu opsiyonların grev fiyatlarının önceki döngüdeki önemli zirvelerin üzerinde olması, yatırımcıların yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Analistlere göre, opsiyon piyasası şu anda büyük ölçüde boğa eğilimli. Özellikle Bitcoin'in 48.000 dolar seviyesini geçmesinden bu yana türev piyasasında artan sayıda alım opsiyonu pozisyonu açılıyor. Genel açık pozisyonların %0.47'sini put opsiyonlarının, %53'ünü ise call opsiyonlarının oluşturduğu ve son 24 saatteki toplam piyasa put-call oranının 0.60 olduğu belirtiliyor. Oranın 1'in altında olması, call opsiyonlarının put opsiyonlarına göre daha fazla işlem gördüğünü ve piyasadaki boğa eğilimini teyit ediyor. Bu durum, opsiyon piyasasında uzun vadeli boğa beklentilerinin hakim olduğunu gösteriyor.

Ripple, Standard Custody and Trust Company'yi satın alıyor

Ripple, New York merkezli dijital varlık platformu Standard Custody and Trust Company'yi satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici onay sürecinden geçilmesi gerekiyor. Anlaşma tamamlandığında Ripple, Standard Custody'nin tek hissedarı olacak. Bu satın alım ile Ripple, Standard Custody'nin sınırlı amaçlı güven şartnamesi ve para transfer lisanslarını kullanarak düzenleyici lisans portföyünü güçlendirecek. Ripple Başkanı Monica Long, Standard Custody'nin ABD'de güven lisanslarıyla birlikte getirdiği önemli lisans setinin, finans kurumlarına blockchain'i çeşitli merkezi olmayan finansal hizmetler için kullanmak isteyenlere sadece teknoloji bileşenini değil, aynı zamanda uyumluluk unsurlarını da sağlama yeteneği olduğunu belirtti.

Analistlere göre düşen ücretler küçük ETF ihraççılarını etkileyebilir

ABD'de en popüler spot Bitcoin borsa işlem fonu (ETF) ihraççısı olma yarışı, birçok ETF'nin kar elde edememesi nedeniyle kapanma riski taşıyor. Analistlere göre, ETF ücret savaşları küçük ihraççıları yarıştan uzak tutabilir. Ancak düşen ücretler yatırımcıları "en büyük kazananlar" haline getiriyor. HANetf'in kurucu ortağı Hector McNeil, "Maliyetler sadece milyarlarca dolarlık varlık yönetimine ulaşırlarsa işe yarayacak, ancak bu gerçekleşmeyecek." diyor. Onaylanan 10 Bitcoin ETF'si, başlangıcından bu yana 10 milyar doların üzerinde varlık yönetimi çekti, ancak büyük bir kısmı BlackRock ve Fidelity tarafından elde edildi. McNeil, "Dört veya beşi kara geçecek. Hatta bazıları muhtemelen kapanacak." diyor. Kendi Bitcoin fonlarını başlatmayı planlayan ihraççıların lansman planlarını iptal edebileceğini düşünüyor. Ocak ayının sonlarında, Global X, nedenini açıklamadan Bitcoin ETF'si için teklifini geri çekti. Diğer ETF teklif sahipleri Pando, 7RCC ve Hashdex ise onay almadan önce on Bitcoin ETF'si ücretlerini çekici hale getirmek için giderek düşürürken, planları hakkında sessiz kaldı.