Binance CEO'su: Bitcoin fiyatı 80 bin doların üzerine çıkabilir

Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ABD'de Bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini çektiğini söyledi ve "Daha yeni başlıyoruz" diye ekledi. Teng, daha önce kripto paranın yılı 80 bin dolar civarında bitireceğini tahmin ettiğini, ancak şimdi "arzın azalması ve talebin gelmeye devam etmesiyle" bunu aştığını gördüğünü söyledi.

Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi bu yıl yüzde 56 artış göstererek, geçtiğimiz hafta neredeyse 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine yol açarak son seanslarda bir miktar dalgalanma ve satışları tetikledi.