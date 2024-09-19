Binance CEO’sundan dikkat çeken kripto açıklaması: Kurumsal büyüme yüzde 40

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, 2024 yılı içinde kurumsal ve şirket yatırımcı sayısında yüzde 40'lık bir büyüme kaydetti.

Binance CEO’su Richard Teng, CNBC’ye verdiği röportajda bu önemli artışı duyurarak, kripto paralara yönelik kurumsal ilginin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.

Teng, "Kurumlar tarafından kripto paralara yapılan yatırımlar buzdağının sadece görünen kısmı. Birçoğu hâlâ araştırma aşamasında. Ancak biz, platformumuzda kurumsal yatırımcı sayısında büyük bir artış gözlemledik. Yıl boyunca yüzde 40’lık bir artış kaydettik" dedi.

Teng, hangi firmaların yatırım yaptığını ya da bu firmaların büyüklüğünü paylaşmadı, ancak bu büyümenin sektörde önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Binance'in sunduğu güvenli ve geniş altyapı, kurumsal yatırımcılar için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.