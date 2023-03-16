Binance Türkiye, 18 Blockchain topluluğunu bir araya getirdi

Binance, geleceğin teknolojileri konusunda farkındalığı yüksek öğrencilerin bir araya geldiği ‘’Kampüs Efsaneleri’’ webinarını düzenledi. Web3 Teknolojileri Derneği ile iş birliği yapılan webinar kapsamında toplam 18 üniversite blokzincir topluluğunun ekosistemdeki anıları ve hikayeleri paylaşıldı. Topluluk kurmak için çıktıkları yolda öğrencilerin deneyimlerinin paylaşıldığı webinar, Binance Live ve Twittter üzerinden yayınlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk Müdürü Alper Bulut gerçekleştirdi. İlk defa dünyanın lider blokzincir ekosistemi şirketi olarak öğrenci topluluklarının bir araya gelmesinde, Binance Türkiye gibi bir markanın öncülük ettiğini belirtti. Bulut, “Binance olarak önceliğimiz eğitim. Web3 ve blokzincir konularının anlaşılması bizim için çok önem taşıyor. Binance Türkiye olarak böylesi geniş çapta öğrenci toplulukları için bir buluşma alanı oluşturmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Web3 teknolojileri Derneği Kurucusu Buğra Ayan ise şöyle konuştu: “Türkiye kripto varlık kullanımı konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan ülke. Bu kripto varlık sahipleri ülkenin her şehrinde ve ilçesinde yer alıyor. Fakat finansın ötesinde teknolojisini geliştiren, işin mutfağında olan yerler belli başlı lokasyonlarda bulunuyordu. Özellikle Web3 Derneği ve Binance işbirliğiyle bu mevcut durum değişti. Gerek Sürdürülebilir Web3 Zirvesi'nde gerekse toplulukların katılacağı bu etkinlikle paradigmayı değiştiriyoruz. Tüm ülkeyi teknolojinin mutfağına dönüştürüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta yarını inşa edenler ise üniversitelerin blokzincir toplulukları oluyor.”

En iyi ve ilgi çeken hikayeye ödül verildi

Renkli anlara sahne olan webinarda, topluluk sözcüleri kendi hikayelerini ve toplulukların kurulma sürecinde başlarına gelenleri aktardı. Webinarın sonunda dinleyiciler yapılan oylama ile en ilgi çeken hikayeyi belirledi. Oylamanın kazananı Balıkesir Bandırma Üniversitesi Blockchain Topluluğu ise 100 USDT değerinde kripto para ile ödüllendirildi. Sonunda izleyicilere de ödül dağıtılan webinarda, toplam ödül 200 USDT’yi buldu.

Webinara 18 öğrenci topluluğu katıldı

Öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleşen webinara 18 blockchain topluluğu katıldı. Katılan topluluklar: TOBB ETÜ Blockchain Kulubü, İzmir Ekonomi Blockchain Kulubü, Kırklareli Blockchain Kulubü, Çankaya Üniversitesi Blockchain Topluluğu, Sabancı Blockchain Kulübü, İstanbul Kültür Blockchain Kulübü, Marmara Blockchain Kulübü, İstanbul Bilgi Blockchain Kulubü, Konya Selçuk Blockchain Kulubü, Ankara Medipol Blockchain Kulubü, İstanbul Galata Blockchain Kulubü, İzmir Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi Blockchain Kulubü, İstanbul Medeniyet Blockchain Kulubü, Düzce Blockchain Kulubü, İzmir Ege Blockchain Kulubü, Balıkesir Bandırma Blockchain Kulubü, İstanbul Üsküdar Blockchain Kulubü ve Ankara Başkent Blockchain Kulubü oldu.